Bí quyết 'điều khiển' khiến chồng nghe lời răm rắp, vợ khôn nên học ngay

Sau đây là những độc chiêu khiến chồng nghe lời răm rắp, không bao giờ tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Những cô vợ khôn ngoan nên thuộc lòng để ghi điểm tuyệt đối trong mắt chồng.

Vợ khôn ngoan nên biết nắm bắt tâm lý và cảm xúc của chồng. Bạn hãy quan tâm đến chồng một chút, xem hôm nay anh ấy như thế nào, có chuyện gì buồn phiền hay áp lực không? Đàn ông vốn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Vì vậy, người vợ khôn ngoan đừng đụng chạm vào lòng tự trọng và khuyết điểm của anh ấy. Bạn đừng càm ràm khi anh ấy mắc sai lầm, cũng đừng nói mãi về một chuyện. Hãy dành cho chồng những lời nói êm dịu, ngọt ngào nhất. Đảm bảo anh ấy sẽ yêu thương bạn hết lòng, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình.

Ghen tuông là một thứ gia vị mới lạ giúp cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên màu sắc hơn. Nhưng đừng ghen tuông quá mù quáng kẻo giết chết tình cảm của vợ chồng bạn. Đàn ông vốn có tính cách phong lưu và đa tình, tuy đã có vợ nhưng anh ấy vẫn thích ngắm nhìn những người phụ nữ khác. Thay vì mắng nhiếc, hoạnh họe chồng, bạn hãy bày tỏ sự giận dỗi một cách tinh tế.

Hãy thể hiện cho anh ấy thấy bạn đang ghen nhưng là ghen một cách có văn hóa, không ầm ĩ. Đảm bảo anh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của bạn một cách chân thành nhất. Anh ấy sẽ không cảm thấy áp lực và sợ hãi với tình cảm đó.

Nép vào ngực chồng để tâm tình

Đôi khi vợ phải biết làm nũng để chồng thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động khiến cho trái tim đàn ông dễ dàng lung lay nhất. Tuy nhiên đây là điều mà không phải người vợ nào cũng làm được. Nhiều bà vợ nghĩ đã là vợ chồng, sao lại làm những hành động sến súa này? Bạn hãy dẹp bỏ tư tưởng đó đi và học theo độc chiêu này để chồng mê mẩn cả đời. Khi có thời gian rảnh, hãy nép mình vào vòng tay anh ấy rồi cùng nhau xem phim, tâm sự. Hành động này của bạn sẽ khiến anh ấy nhớ mãi, đi đâu cũng không quên được.

Khen ngợi, tán dương khi chồng làm tốt

Đàn ông vốn rất cao ngạo và kiêu hãnh. Anh ấy luôn muốn xây dựng hình tượng tốt nhất trước mặt người khác. Vì vậy, khi đạt được những thành tựu trong công việc, anh ấy luôn muốn nhận lời khen từ người vợ của mình. Vợ khôn ngoan nên biết cách dành cho chồng những lời tán thưởng chân thành, đảm bảo anh ấy sẽ cảm thấy biết ơn và thương bạn hơn. Những lời khen của bạn sẽ khiến anh ấy có động lực hơn trong cuộc sống.

Chủ động đổi mới chuyện chăn gối

Đàn ông thích phụ nữ chủ động trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện ấy luôn là yếu tố quyết định hạnh phúc của vợ chồng. Đàn ông vốn rất thích người vợ của mình chủ động trong chuyện chăn gối. Là vợ, bạn hãy tìm hiểu sách vở và những tài liệu để tăng hưng phấn, cảm giác thú vị cho chồng. Hãy chủ động âu yếm và tạo cho chồng những cảm giác mới mẻ. Đây là bí quyết khiến đàn ông nghe lời bạn răm rắp, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình.

Nói lời yêu thương mỗi ngày

Hãy nói “em yêu anh” mỗi ngày để cuộc sống hôn nhân của bạn thêm thú vị. Đây cũng cách hiệu quả nhất để giữ lửa hôn nhân, tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó và nồng nàn hơn.