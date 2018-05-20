Bí kíp quản lý chồng khi anh đi làm xa

Phụ nữ yêu 20/05/2018 05:18

Vợ chồng ở bên nhau mỗi ngày còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ nhau, huống hồ đối với những người phụ nữ có chồng đi làm xa thì họ thực sự phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều.

Không ai muốn lấy chồng về mà chồng một nơi, vợ một nơi cả. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nếu chồng bạn phải đi làm xa, hãy áp dụng những bí kíp này để quản lý chồng 1 cách thông minh và an toàn.

Làm tròn bổn phận trong gia đình

Nếu chồng bạn đi làm xa, là 1 người vợ, bạn ở nhà chồng phải có trách nhiệm thay anh chăm sóc bố mẹ, con cái. Biết là bạn sẽ phải vất vả hơn rất nhiều thế nhưng chỉ khi bạn làm tốt vai trò của mình thì chồng mới có sự tôn trọng bạn.

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Nếu chồng bạn đi làm xa, là 1 người vợ, bạn ở nhà chồng phải có trách nhiệm thay anh chăm sóc bố mẹ, con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, tranh thủ lúc đó bạn cũng “lấy lòng” được đại gia đình chồng, có 1 hậu phương vững chắc để dù sau này có chuyện gì thì cũng có những người đó ủng hộ, giúp đỡ bạn.

Một người chồng sẽ chán ghét người vợ như thế nào? Không hiếu thuận, lười biếng, suốt ngày kêu ca than vãn, nói xấu nhà chồng.

Là người phụ nữ thông minh, tuyệt đối đừng làm như vậy nếu không chồng sẽ không muốn về nhà.

Giữ liên lạc thường xuyên

Gọi điện mỗi ngày là cách giữ liên lạc tốt nhất với người chồng đang công tác xa nhà của bạn. Dù bận rộn đến mấy cũng hãy nhớ liên lạc với anh mỗi ngày. Nhưng tuyệt đối đừng nên tra khảo rằng anh đã là gì, với ai hôm nay mà hãy chỉ hỏi tới tình hình sức khỏe, công việc của anh.

Đồng thời, vợ chồng tâm sự với nhau những chuyện mỗi ngày, như thế sẽ khiến tình cảm cả 2 trở nên gắn kết khăng khít hơn.

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Ngoài việc gọi điện thường vợ nên gọi video để được nhìn thấy chồng đồng thời ngầm kiểm tra anh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng đi làm xa mà vợ ít liên lạc thì chồng sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng, khi đó rất có thể anh sẽ tìm nơi khác giải khuây.

Ngoài việc gọi điện thường vợ nên gọi video để được nhìn thấy chồng đồng thời ngầm kiểm tra anh.

Gửi ảnh gia đình cho chồng

Khi nhận được ảnh vợ con, người chồng ở xa sẽ cảm thấy ấm lòng, đồng thời cảm thấy có trách nhiệm với vợ con và anh sẽ không làm điều gì sai trái cả.

Đừng quên nhắn gửi những lời tình cảm, yêu thương cho chồng. Đừng ngại ngần bởi vì chính những lời yêu thương đó sẽ khiến vợ chồng bạn nhớ đến nhau nhiều hơn. Lời nói ngọt ngào thì ai cũng thích cả.

Tranh thủ thời gian để gần chồng

Vào những ngày nghỉ lễ, nếu có thể chồng về thăm thì hãy gần gũi chiều chuộng anh nhiều hơn, còn nếu không thì vợ nên chủ động đi thăm chồng để hâm nóng tình cảm.

Bí kíp quản lý chồng khi anh đi làm xa - Ảnh 3
Mặc dù vợ chồng ở xa nhau có nhiều điều thiệt thòi nhưng bù lại vì thỉnh thoảng mới gặp nên biết đâu tình cảm lại càng mặn nồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau những ngày tháng xa cách, vợ chồng nên dành cho nhau những cái hôn âu yếm, ngay cả chuyện ấy cũng cần cuồng nhiệt hơn để chồng cảm nhận được vợ luôn rất yêu mình.

Mặc dù vợ chồng ở xa nhau có nhiều điều thiệt thòi nhưng bù lại vì thỉnh thoảng mới gặp nên biết đâu tình cảm lại càng mặn nồng hơn. Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết trân trọng từng giây phút bên nhau.

Chuyện vợ chồng bao giờ cũng vậy, rất cần những nhân tố xúc tác, vì thế dù ở gần hay xa cũng không thể xem thường những bí kíp cần có để giữ chồng.

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