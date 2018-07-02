Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua

Phụ nữ yêu 02/07/2018 09:35

Đàn bà là một nửa của thế giới nhưng không phải số mệnh người nào cũng giống nhau. Cùng 'kiểm tra' lại một lượt xem bản thân có dấu hiệu nào của đàn bà mệnh khổ không nhé!

1. Tuổi mệnh

Nói đến dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, không thể không nhắc đến tuổi mệnh của những người thuộc các con giáp sau:

  • Đàn bà tuổi Tị: Sinh ra cầm tinh con rắn, đàn bà tuổi Tị không thuộc tuýp người nhẫn nhịn, cam chịu bị lừa dối nên họ khá đa đoan và hoài nghi tình yêu chung thủy của đàn ông, vì thế, đường tình duyên của đàn bà tuổi Tị thường gặp nhiều trắc trở và khó khăn.
Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 1
Đàn bà tuổi Tị mệnh khổ trời sinh -Ảnh: Internet
  • Đàn bà tuổi Ngọ: Vì tuổi mệnh vận vào người nên đàn bà tuổi Ngọ tính tình thẳng thắn, có lý tưởng sống và thích dịch chuyển nhiều nơi. Điều này khiến đàn ông e ngại, không dám tiếp cận hoặc muốn đàn bà tuổi Ngọ chấp nhận từ bỏ những khao khát riêng để chăm lo cuộc sống gia đình.
Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 2

Đàn bà tuổi Mùi có cuộc sống khá trầm lặng, không có nhiều thay đổi hay

được tự do sống theo ý mình -Ảnh: Internet

  • Đàn bà tuổi Mùi: Khác với hai con giáp trên, đàn bà cầm tinh con dê lại thuộc tuýp người hiền lành, dễ chấp nhận thiệt thòi về mình nên cuộc sống của họ khá trầm lặng, không có nhiều thay đổi hay được tự do sống theo ý mình.

2. Tướng số, đặc điểm diện mạo

Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 3

Dấu hiệu đàn bà mệnh khổ đôi khi hiển hiện trên diện mạo, khuôn mặt

-Ảnh: Internet

Theo nhân tướng học, dấu hiệu đàn bà mệnh khổ đôi khi hiển hiện ngay trên diện mạo, khuôn mặt với những đặc điểm như: trán hẹp và thấp; lông mày nhạt; gò má nhô cao; nước da tái nhợt, thiếu sắc; mũi hẹp, ngắn; môi dày, miệng rộng hay giọng nói nhỏ, khàn; nét mặt lúc nào cũng u buồn, sầu thảm…

3. Tính cách, quan niệm sống

Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 4

Tính cách, quan niệm sống khiến chị em không có cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc

và thảnh thơi -Ảnh: Internet

Tuy không chị em nào muốn mình mang mệnh khổ nhưng nếu vô tình có những tính cách, quan niệm sống sau, họ khó lòng có được cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc và thảnh thơi:

  • Đàn bà cam chịu, chấp nhận phần thiệt thòi về mình: Không chịu áp bức, đè nén như phụ nữ thời phong kiến nhưng thời nay vẫn không thiếu những chị em bằng lòng nhẫn nhịn, luôn nghĩ cho người khác và sống vì người khác. Đó chính là dấu hiệu đàn bà mệnh khổ đẩy họ vào con đường vất vả, bất hạnh, không được sống là chính mình.
Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 5

Đàn bà mệnh khổ do tính cách quá cam chịu, hay chấp nhận thiệt thòi về mình

-Ảnh: Internet

  • Đàn bà cả tin hoặc quá đa nghi: Đúng là không có ai hoàn hảo nhưng nếu cứ giữ nguyên sự ngây thơ, cả tin hoặc đa đoan, hoài nghi về tất cả mọi thứ thì cuộc sống của những người đàn bà này khó mà hạnh phúc trọn vẹn, dài lâu.
Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 6
Đàn bà đa đoan, hoài nghi khó mà hạnh phúc trọn vẹn, dài lâu -Ảnh: Internet
  • Đàn bà tháo vát, ôm đồm mọi việc vào người: Sinh ra với bản năng làm mẹ, người đàn bà giỏi giang, tháo vát luôn muốn tự tay làm mọi việc để chăm lo, vun vén cho gia đình. Cũng vì thế mà họ không có thời gian chăm sóc bản thân, tự tạo gánh nặng khiến cuộc sống luôn bận rộn, mệt mỏi và áp lực mỗi ngày.
Bất ngờ với dấu hiệu đàn bà mệnh khổ, chị em nào cũng nên tìm hiểu qua - Ảnh 7

Người đàn bà giỏi giang, tháo vát thường có cuộc sống luôn bận rộn,

mệt mỏi và áp lực -Ảnh: Internet

Như vậy, từ những dấu hiệu đàn bà mệnh khổ trên đây, mong rằng mỗi chị em đã có những suy nghĩ riêng giúp mình sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bởi dù thế nào, sướng hay khổ cũng nằm trong tay của mỗi người đàn bà. Hãy biết cách thay đổi và lựa chọn cuộc sống mà mình muốn ngay từ bây giờ bạn nhé!

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