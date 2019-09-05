Bất cứ ai làm mẹ đơn thân cũng phải sống chung với 3 nỗi sợ này mỗi ngày

Thế nhưng, dù đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với mọi khốn khó nhưng khi làm mẹ đơn thân ai cũng không thể tránh được những nỗi sợ này, càng nghĩ càng thương thay cho phận mình.

Người đời cứ chằm chằm nhìn vào mẹ đơn thân mà giày vò, xách mé, lườm nguýt mà chẳng hiểu rằng, quyết định sinh con mà không có chồng chính là lựa chọn dũng cảm nhất đời người phụ nữ.

Đáng buồn hơn, những lời cay độc ấy thường được thốt ra bởi những người cũng mang phận đàn bà. Cùng là phụ nữ với nhau, họ đã không thể thấu hiểu lại còn xỉa xói, miệt thị. Họ nào hiểu rằng, làm mẹ đơn thân là sự lựa chọn, chứ không phải là một tai nạn.

Quyết định làm mẹ đơn thân, người phụ nữ phải vượt qua những nỗi sợ từ chính mình. Vậy nhưng sau đấy, họ lại phải đối mặt với những lời dèm pha, bóng gió của người đời. Họ phải nhẫn nhịn trước những lời không hay về mình “cô ta chắc làm vợ bé đấy”, “chửa hoang đẻ ra con hoang, chẳng đàng hoàng gì cái ngữ ấy”, “nếu đoan chính đã không có chửa thế kia”, “phải thế nào thì người ta mới chẳng thèm cưới”...

Nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi sợ không đủ khả năng tài chính để cho con cuộc sống đủ đầy là việc hoàn toàn dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ không đủ sức nuôi con

Cả vợ lẫn chồng cùng nuôi con đôi khi còn chật vật, huống gì một thân một mình mẹ đơn thân cáng đáng tất cả các khoản chi tiêu trong nhà. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi sợ không đủ khả năng tài chính để cho con cuộc sống đủ đầy là việc hoàn toàn dễ hiểu.

Bởi lẽ, chỉ cần công việc gặp trục trặc, chỉ cần mất việc thì mẹ con họ sẽ khó lòng yên ổn. Thế nên, ngoài việc phải ra sức làm việc, chăm chỉ kiếm tiền mẹ đơn thân còn phải tiết kiệm hết mức có thể để dành dụm cho mẹ con họ khoản tiền phòng thân. Nếu không, thì khi ốm đau bệnh hoạn, khi biến cố ập đến họ sẽ chơi vơi trơ trọi, chẳng có gì để bấu víu. Dựa vào chính mình là lựa chọn duy nhất.

Mẹ đơn thân sợ con bị thiệt thòi mà quay sang oán hận mình, sợ rằng đứa trẻ sẽ mặc cảm, tự ti cả đời vì không có bố như bao bạn bè khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ con oán hận mình

Phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ dại, sâu sắc hay nông cạn cũng mong có được một mái ấm vẹn tròn. Ai cũng mong có một gia đình với bão dừng sau cánh cửa, vợ chồng con cái yêu thương, quan tâm nhau từng li từng tí.

Thế nhưng, nếu số phận đã an bài, nếu đã không thể sống bên cha của con thì mẹ đơn thân luôn mong con sẽ thấu hiểu cho mình. Họ rất sợ con bị thiệt thòi mà quay sang oán hận mình, sợ rằng đứa trẻ sẽ mặc cảm, tự ti cả đời vì không có bố như bao bạn bè khác.

Thế nhưng mẹ đơn thân ơi, bạn đừng quá lo lắng. Con bạn sẽ hiểu rằng chúng có ngày hôm nay là nhờ có bạn, thay vì tự ti trẻ sẽ tự hào vô cùng. Bởi lẽ, những người mẹ khác nào mạnh mẽ, dũng cảm như mẹ của chúng.

Ai làm mẹ đơn thân cũng phải đối diện với 3 nỗi sợ này mỗi ngày. Thế nhưng, bạn đừng để nó nuốt chửng đời mình, cũng đừng để ai khác điều khiển đời bạn. Hãy nỗ lực để có một cuộc sống an yên hạnh phúc, nỗ lực để con cái sẽ tự hào vì người mẹ mạnh mẽ, ngoan cường và đầy bản lĩnh của mình.