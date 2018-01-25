Để nhận biết một người không còn yêu mình, bạn chỉ cần nhìn vào những biểu hiện này. Nếu người ấy đã hết yêu, bạn hãy dứt khoát chia tay, níu kéo chỉ làm đau mình, tổn thương người.

Trong tình yêu, phụ nữ sợ đổ vỡ nên luôn tìm cách níu kéo. Còn đàn ông lại rất rạch ròi và thẳng thắn. Khi yêu, họ "cháy" hết mình nhưng một khi tình đã dứt, bao nhiêu yêu thương đều bị họ gạt bỏ không thương tiếc. Nếu thấy những biểu hiện này của chàng, bạn hãy chấp nhận để anh ấy ra đi, đừng vấn vương. Khi con tim không còn hòa chung một nhịp thì hãy giải thoát cho cả hai. Anh ấy lơ là trong chuyện tình yêu

Không biết vì nguyên nhân gì, anh ấy không còn dành những cử chỉ quan tâm, chăm sóc cho bạn. Anh ấy không còn hỏi về những chuyện mà bạn đã trải qua, không còn muốn lắng nghe những tâm sự của bạn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ trở thành “người dưng” trong lòng anh ấy. Đó là những biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy chàng không còn yêu thương bạn thật lòng. Thậm chí, anh ấy còn tỏ thái độ không quan tâm khi bạn nhắc đến kế hoạch trong tương lai. Với anh ấy, việc quan trọng nhất bây giờ chính là lựa chọn thời điểm thích hợp để nói lời chia tay. Bạn nên nhớ, cuộc tình dù đúng dù sai, người níu kéo vẫn là người đau khổ nhất. Đừng khiến bản thân phải mệt mỏi với những điều đó, buông được cứ buông.

Anh ấy không quan tâm đến những việc liên quan đến bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy không quan tâm hoặc trả lời chậm những tin nhắn của bạn Anh ấy thường xuyên nói bận, không có thời gian để kiểm tra điện thoại. Đó là lời nói dối “ngọt ngào” nhất mà nhiều cô gái thường tin. Bạn nên nhớ không ai bận rộn đến nỗi không có thời gian nhắn tin hay trả lời điện thoại, trừ khi không còn yêu bạn nữa. Nếu suy nghĩ thoáng một chút, bạn có thể tha thứ và tin rằng anh ấy đang thật sự rất bận. Nhưng khi việc đó cứ lặp đi lặp lại thường xuyên thì đừng nên tin anh ấy. Điều đó chứng tỏ rằng anh ấy đã không còn xem trọng bạn nữa. Việc nói chuyện hay chia sẻ những câu chuyện cùng bạn khiến anh ấy mệt mỏi và khó chịu. Anh ấy không còn chủ động trong những việc liên quan đến bạn Đàn ông thường thích chủ động và quyết định mọi thứ trong tình yêu. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ của mình. Trước đây, anh ấy thường lên kế hoạch đi du lịch, nhiệt tình chuẩn bị những bữa tiệc lãng mạn khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng gần đây, chàng không còn những hành động thân mật hay làm bất cứ thứ gì cho bạn. Đó là biểu hiện của việc anh ấy không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Có thể chàng sắp nói lời chia tay với bạn, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần. Tình yêu có thể khiến bạn sống thật vui vẻ mỗi ngày nhưng cũng có thể khiến bạn u uất. Vì vậy, hãy chọn cách yêu sao để không đau. Phụ nữ à, cầm lên được, bỏ xuống được, đó mới là bản lĩnh.

Nếu hội tụ đủ những cảm giác này, chắc chắn bạn đã tìm đúng người đàn ông của đời mình Đa số phụ nữ thường có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Hãy vận dụng điều đó để tìm kiếm người đàn ông của đời mình. Nếu cảm nhận được những điều này từ người ấy, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn đó chính là chân ái của bạn.

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