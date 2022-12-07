Đàn ông thích gì khi ân ái - 10 bí mật mà phụ nữ chưa biết

Phụ nữ yêu 07/12/2022 21:56

Bạn đã đã biết cách nắm lấy tâm lý sở thích đàn ông khi ở trên giường chưa. Nếu chưa thì hãy đọc ngay dưới đây để không làm phật ý chồng.

Thích nàng giả vờ “hư hỏng” và quyến rũ như trong phim

Đó là thích được ngắm nhìn một cơ thể quyến rũ trên giường. Cho nên người ta mới hay nói đàn ông yêu bằng mắt đấy. Đàn ông thích ngắm phụ nữ khi không mặc gì cả, hoặc là phải mặc những bộ cánh cực sexy có khả năng đốt mắt anh ta. Những hình ảnh gợi dục này có thể khiến anh chàng hưng phấn.

Vì vậy chị em nên tập thể dục thường xuyên và chăm sóc cơ thể để có một body khỏe mạnh và bốc lửa. Bên cạnh đó bạn có biết đàn ông thích phụ nữ mặc gì trên giường chưa. Chắc chắn đó là những bộ đồ gợi cảm, sexy để quyến rũ đàn ông trên giường. Đặc biệt bạn có thể giả vờ “hư hỏng” một chút… Điều đó sẽ khiến đàn ông cực kỳ thích thú.

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Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích chạm vào những chỗ nhạy cảm của phụ nữ

Đàn ông thích chạm đến chỗ ấy vì chỗ ấy giúp bạn đạt khoái cảm. Các chàng trai thì lại thích ngắm nhìn phụ nữ trong như thế nào khi được đàn ông thăng hoa và họ cảm thấy hài lòng với điều đó.

 

Tất cả đàn ông đều thích ngắm nhìn và sờ vào đôi gò bồng đào của phụ nữ. Vì họ thích sự mềm mại, căng tròn ở vòng 1.

 

Hôn nhau bốc lửa và lãng mạn

Khi ân ái nụ hôn nồng cháy lãng mạn sẽ khiến chàng không bao giờ quên. Thay vì hôn nhau truyền thống thì bạn có thể để lại dấu ấn bản thân trên môi chàng bằng việc cắn nhẹ lên môi hoặc lên cổ (hickey) để chàng luôn nhớ đến bạn. Những điều này chàng cực kỳ thích.

Đàn ông thích gì khi ân ái - 10 bí mật mà phụ nữ chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích nghe tiếng rên 

Đàn ông thích gì khi ân ái, đó là tiếng rên phát ra từ người phụ nữ mình yêu. Chuyện giường chiếu mà không có âm thanh chả khác gì đang đóng kịch câm. Nên đàn ông cực thích những tiếng rên của phụ nữ. Tiếng rên là cách mà người phụ nữ hồi đáp lại sự khoái cảm do đàn ông tạo ra. Nên đàn ông thấy như mình đã đạt được thành quả lớn đấy. Bên cạnh đó tiếng rên còn giúp người đàn ông thêm hưng phấn và quyến rũ đàn ông trên giường.

Đàn ông thích nghe lời khen 

Bất cứ một lời khen ngợi nào diễn ra trong chuyện giường chiếu đều khiến đàn ông lâng lâng vì sướng. Lời khen có thể dành cho body – cơ thể của chàng, cách chàng hôn, cách chàng dạo đầu...

Hãy hào phóng những lời khen ngợi giành cho chàng, thêm vào đó là những lời động viên, thậm chí là kẻ đường chỉ dẫn...

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