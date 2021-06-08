1. Ngoại tình sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, kéo theo sự nghiệp bị ảnh hưởng, danh dự bị hủy hoại. Dù có được gia đình tha thứ cũng không tránh được cười chê, phỉ báng của thiên hạ.

Những người ngoại tình , dù là đàn ông hay phụ nữ cũng không thể tránh được 9 tổn thương này trong tương lai. Nếu dự liệu rằng bản thân có thể chịu đựng được hết thì cứ tiếp tục ngoại tình.

3. Khi đã chọn ngoại tình thì có nghĩa là bạn sẽ đánh mất nhiều thứ bản thân đang có.

2. Cha mẹ ngoại tình vì ích kỷ nhưng con trẻ mới là người chịu tổn thương nặng nề nhất. Mang nỗi đau bị chính cha hay mẹ “phản bội”, con lớn lên sẽ không có khái niệm an toàn với hôn nhân hay gia đình. Bản thân con cũng thiếu nỗ lực, cố gắng trong cuộc sống.

Một khi ngoại tình hãy chấp nhận rằng bản thân sẽ bị người khác xem thường - Ảnh minh họa: Internet

4. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người ngoại tình đều khó bình yên sau này. Có được tha thứ cũng không có nghĩa là sẽ sống thanh thản được. Người bị phản bội có thể thứ tha nhưng không thể quên. Thứ họ không thể có lần nữa là lòng tin.

5. Một khi ngoại tình hãy chấp nhận rằng bản thân sẽ bị người khác xem thường. Đàn ông ngoại tình thì mất nhân - lễ - nghĩa- trí – tín. Phụ nữ ngoại tình thì mất phẩm giá, đức hạnh.

6. Chuyện ngoại tình chỉ vui khi khỏe mạnh, nhưng sẽ bào mòn sức khỏe theo thời gian. Ngoại tình cũng là nguồn cơn cho những căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Muốn sống lâu thì đừng dại mà ngoại tình.

7. Người từng ngoại tình thường phải cô độc khi về già. Dù họ có con cái cũng không được con cái tôn trọng, hiếu thuận. Thậm chí, họ còn bị người thân, họ hàng ruồng bỏ. Vì người ngoại tình từng tổn thương người thân sâu sắc, nên họ không có quyền được nhớ tới.

Người từng ngoại tình thường phải cô độc khi về già - Ảnh minh họa: Internet

8. Phút giây vui sướng khi ngoại tình ít ỏi hơn nhiều so với thời gian lo sợ nếu bị phát hiện. Đây là loại cảm giác khổ tâm nhất trong cuộc ngoại tình.

9. Người đã ngoại tình sẽ không thể sống tiếp mà ngẩng cao đầu. Bởi dù có giữ được gia đình, họ cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi, ánh mắt khinh rẻ của người khác.

Có một sự thật đau lòng là không phải ai cũng nhận ra những tổn thương mà ngoại tình mang tới. Bản thân người ngoại tình chỉ nghĩ bạn đời của họ mới là người chịu thương tổn lớn nhất. Họ chỉ thấy có lỗi với người thân, gia đình. Nhưng chính họ cũng đang tổn thương, có lỗi với chính mình.

Ngoại tình cũng như một loại tệ nạn, khi sa vào thì thấy vui vẻ, mới lạ, nhưng người bước ra rồi mới thấy hậu quả nó để lại lớn nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình cũng như một loại tệ nạn, khi sa vào thì thấy vui vẻ, mới lạ, nhưng người bước ra rồi mới thấy hậu quả nó để lại lớn nhường nào. Rất nhiều người chỉ vì một lần ngoại tình mà mất nhiều năm để sửa sai, tìm lại bình yên hạnh phúc. Tiếc là ít người chịu tỉnh ngộ sớm, để giành lấy cơ hội hiếm hoi làm lại.

Chỉ khi thật sự đánh mất gia đình, người từng ngoại tình mới tỉnh ngộ. Nhưng điều gì mất đi còn có thể tìm được, chứ gia đình đã mất thì vô phương tìm lại. Con người với ngoại tình chỉ nên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân và gia đình một đời yên ổn, không sóng gió đổ vỡ.