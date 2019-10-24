9 dấu hiệu đàn ông một lòng ‘tôn thờ’ vợ, cả đời không lăng nhăng

Dưới đây là dấu hiệu đàn ông chung thủy , trong lòng chỉ có một mình vợ, đặc biệt nói không ngoại tình. Nếu có người chồng như thế này, bạn nhất định phải giữ thật chặt.

Đàn ông cũng có những bí mật riêng không muốn chia sẻ với vợ. Nhưng nếu chồng bạn tình nguyện kể hết, chắc chắn anh ấy đã quá yêu thương và tin tưởng bạn. Hãy trân trọng người chồng này, bởi không phải đàn ông nào cũng thành thật với người phụ nữ bên cạnh mình.

Người đàn ông thương vợ thật lòng sẽ ôm vợ đi ngủ mỗi tối. Hành động này thể hiện họ muốn bảo vệ bạn suốt đời. Chỉ những người đàn ông thật sự thương vợ mới làm điều này. Còn người đã thay lòng đổi dạ sẽ không bao giờ muốn đụng chạm vào cơ thể bạn.

Thể hiện tình cảm nơi đông người

Đàn ông thương vợ sẽ không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chung thủy tuyệt đối sẽ không ngại dành cho bạn những cử chỉ, hành động thân mật dù ở nơi đông người. Họ không ngại ánh mắt của thiên hạ. Họ không bao giờ che giấu cảm xúc và tình cảm dành cho bạn.

Xin lỗi trước

Khi cãi nhau, nếu đàn ông xin lỗi và làm hòa trước, chắc chắn họ rất tôn trọng bạn. Họ không muốn làm bạn tổn thương và luôn nhận sai về mình. Họ không muốn hơn thua khiến bạn tủi thân. Người đàn ông như thế này, bạn nên nắm thật chặt đừng để rơi vào tay người khác.

Giúp vợ việc nhà

Đàn ông thủy chung sẽ giúp đỡ vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ sẽ không ngại xắn tay, mặc tạp dề đứng trong bếp. Họ không ngại nấu cho vợ những món ngon, không ngại giúp vợ lau nhà, rửa chén. Bởi họ biết được gánh nặng công việc nhà lớn như thế nào. Khi có thời gian rảnh, họ sẽ giúp đỡ ngay không cần để vợ phải lên tiếng nhờ vả. Nếu chồng bạn có đặc điểm này, hãy biết trân trọng anh ấy.

Thích ăn cơm nhà

Đây là một trong những dấu hiệu đàn ông chung thủy. Họ không thích ăn nhậu mà chỉ muốn được ăn những món vợ nấu. Tính cách này thể hiện rõ nhất sự tôn trọng của họ dành cho vợ. Họ biết vợ vất vả như thế nào và bữa cơm gia đình quý giá ra sao nên sẽ luôn dành thời gian về nhà ăn cơm cùng vợ con.

Nhắn tin, gọi điện mỗi lúc vợ vắng nhà

Chồng thương vợ sẽ hỏi han thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi han khi vợ đi vắng, hãy vui mừng vì có được người chồng tốt. Hành động này thể hiện rõ tình cảm của họ dành cho bạn. Suốt cuộc đời này, họ sẽ không phụ lòng, phụ công bạn.

Dành thời gian cho vợ dù có bận đến mấy

Đàn ông luôn dành thời gian bên cạnh vợ con dù công việc có bận rộn đến mấy là người chồng chung thủy. Họ thật sự tôn trọng mối quan hệ này, thật lòng muốn được ở bên cạnh và san sẻ những nỗi niềm của vợ.

Dẫn vợ đi họp mặt bạn bè

Đàn ông dẫn vợ đi họp mặt bạn bè là người thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ít khi muốn đưa vợ đi tiệc tùng, họp mặt bởi họ không cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu chồng bạn thường đưa vợ theo trong những dịp này, chắc chắn anh ấy rất tự hào về bạn. Anh ấy muốn cả thế giới biết vợ mình tuyệt vời ra sao.