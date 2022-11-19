7 điều cho thấy bạn tự tay loại bỏ hết các cơ hội quý giá trong cuộc sống của mình

Bạn so sánh rằng tại sao cùng tốt nghiệp cùng khoa, cùng trường Đại học mà người này may mắn hơn bạn, họ được làm chỗ tốt, người kia tìm được chồng/vợ như ý còn xung quanh bạn chỉ là những nỗi buồn và những ngày tháng tệ hại. Thậm chí có những lúc bạn không muốn tới chỗ làm vì tâm trạng nặng nề, mệt mỏi. Vậy rốt cuộc lý do là từ đâu mà có?

Nếu không muốn tự tay loại bỏ hết cơ hội của mình thì tốt hơn hết hãy tự nhận diện và loại bỏ những biểu hiện người thất bại sau đây:

Trong thực tế, ai cũng có những rắc rối, trở ngại riêng trong cuộc sống. Quan trọng hơn là cách bạn hay những đồng nghiệp, bạn bè của bạn đã xử lý như thế nào trong tình huống đó. Có thể nói bạn chọn cách dễ nhất là trốn tránh nó, tạm thời phớt lờ đi chứ không mạnh mẽ dám đối đầu, xử lý để vượt qua như mọi người và đây là lý do chính khiến bạn lần này đến lần khác bị cùng một vấn đề “hành hạ”.

1. Tập trung vào điều tiêu cực

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác tồi tệ của việc “xui theo dây” – nghĩa là xui xẻo từ việc này tới tiệc khác liên tục xảy ra trong thời gian ngắn? Đó là do cách bạn suy nghĩ tiêu cực trong mọi vấn đề vì chính tâm trạng đó đã kéo bạn xuống đáy và thu hút thêm những điều xui xẻo khác tới.

Bạn nên nhớ rằng trong bất cứ sự việc gì xảy ra đều luôn tồn tại hai mặt: tích cực và tiêu cực. Vì thế, cách bạn chọn mặt nào của vấn đề sẽ quyết định cuộc sống của bạn. Và tập trung vào điều tiêu cực là biểu hiện người thất bại.

Lời khuyên cho bạn lúc này là bắt đầu nhìn thấy những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ nếu ai đó lừa dối bạn tức là họ mang đến cho bạn lời răn rằng không có gì không thể xảy ra vì thế, luôn phải có một đường lui cho bản thân khi tình huống xấu nhất. Nếu bạn được trả công ít có nghĩa là những lợi ích bạn mang lại cho xã hội này chưa xứng đáng để được trả tốt hơn, vì thế vẫn phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Nhiều khi so đo ĐƯỢC - MẤT chỉ khiến tâm thêm muộn phiền vì thế hãy tập trung vào việc cố gắng và kết quả sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

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2. Nói xấu sau lưng người khác

Nói xấu sau lưng người khác là biểu hiện người thất bại. Đây là tật xấu khó bỏ không chỉ của phụ nữ mà còn là của rất nhiều đàn ông rảnh rỗi. Một khi tụm năm, tụm bảy để nói chuyện chắc chắn không tránh được việc lôi chuyện nhà người khác ra để “lấy câu chuyện làm quà”. Trong lúc này không ít người bắt đầu thêu dệt thêm và nói xấu người khác.

Bạn có biết rằng tất cả những gì bạn nói ra đã qua rất nhiều lần “chế biến” từ trước nên bạn không hề rõ thực hư bên trong đó như thế nào. Vì thế, đừng vội đưa ra những ý kiến chủ quan khiến ai đó nghe được họ sẽ có cảm giác vô cùng tổn thương. Họa phúc tại miệng, nên cẩn thận kẻo khẩu nghiệp gánh cả đời không hết.

Lời khuyên cho bạn là không nên lãng phí thời gian với những cuộc chuyện trò vô bổ mà hãy tập trung xử lý công việc của mình. Nhớ chọn cách sống chân thành, sẵn lòng giúp đỡ, cảm thông cho người khác.

3. Chỉ thích nhận không muốn cho đi

Tư lợi về mình chưa bao giờ là cách sống của một người giàu có, thành đạt cả. Cuộc sống có những lúc thăng lúc trầm vì thế, bạn thử nhớ lại xem trong những tình huống khó khăn nếu không có ai giúp đỡ chắc chắn bạn sẽ vừa cảm thấy cô độc và tuyệt vọng, chỉ mong có một bàn tay đưa ra để nâng đỡ mình dậy. Vậy thì lý do gì mà khi một ai đó đang trong tình huống tương tự mà chỉ vì ích kỷ mà bạn cố tình lờ tất cả đi.

Lời khuyên cho bạn khi nhìn thấy ai đó cần sự giúp đỡ thì dù không thể góp tiền, góp sức cũng hãy cho người ấy một lời động viên, khích lệ tinh thần. Như vậy sẽ tốt hơn là chỉ đứng yên và nhìn họ bất lực trong việc tìm lối thoát cho khó khăn của mình.

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4. Thích đổ lỗi cho người khác

Trước bất cứ sự cố bất ngờ xảy ra nào bạn ngay lập tức phản ứng bằng cách chối bỏ hết trách nhiệm và đổ lỗi do hoàn cảnh, do người nọ, người kia gây ra. Tính cách trẻ con, non nớt này là biểu hiện đầu tiên của một người thất bại.

Sự thật là mọi vấn đề xảy ra đều là tập hợp của rất nhiều nguyên nhân khác nhau và bao gồm cả bạn. Vậy nên, nếu là một người hiểu biết sẽ nhận ra rằng chắc chắn bản thân đã tạo ra nhân tố tiêu cự nào đó nên mới có kết quả như hiện tại.

Lời khuyên cho bạn là chỉ tập trung tìm hướng giải quyết phù hợp nhất có thể trong tình huống này để cải thiện tình hình. Khi sự việc qua đi rồi hãy nhìn nhận lại xem mình đã phạm những sai lầm gì để lần sau rút kinh nghiệm.

5. Không biết buông bỏ

Có những vết thương lòng khiến bạn không bao giờ có thể nguôi ngoai và đó có thể do lỗi của bạn hay lỗi của bất cứ ai khác. Bạn hãy thử tha thứ cho chính bản thân mình, tha thứ cho những người kia vì mọi thứ đều tuân theo quy luật: Không có điều gì hoàn hảo. Thay vì chỉ trích, oán hận hãy mở lòng bằng sự bao dung, thương cảm bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Lời khuyên cho bạn là hãy sống thuận theo tự nhiên vì có những thứ đến rồi đi, nếu bạn cố níu giữ những gì đã qua chỉ làm cho bản thân thêm tổn thương, đau đớn vì quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai là điều không đáng một chút nào.

6. Kín kẽ, không thích giao tiếp với mọi người

Bạn sống cho riêng mình nên không có ý thức mở rộng hay duy trì mối quan hệ, đó là biểu hiện người thất bại. Có thể điều này mang lại cho bạn cảm giác an toàn nhưng thực tế nó là biểu hiện của sự thất bại.

Trong cuộc sống này, người ta giàu vì mối quan hệ vì chỉ có tình cảm mới giúp bạn thực sự sống mãi trong lòng người khác – điều này tiền bạc chưa bao giờ có thể làm được.

Lời khuyên cho bạn là hãy trân quý những mối quan hệ mình đang có và không quên chủ động liên lạc với họ. Hơn nữa, không ngại xin lỗi khi lời xin lỗi đó có thể hóa giải mọi mâu thuẫn để tình cảm bạn bè, đồng nghiệp càng thêm nồng ấm.

7. Kêu than mãi về bi kịch cuộc đời mình

Mọi người đều có những mốc khó khăn trong đời cần vượt qua nếu muốn tiếp tục hành trình trưởng thành. Đôi khi, chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, điều cần làm là luôn mạnh mẽ và tìm cách thay đổi, đương đầu với khó khăn đó.

Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác nếu như bạn lợi dụng sự khó khăn đó để tìm sự đồng cảm và mong chờ tự nhiên sẽ ban phép màu. Bạn cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người vào hoàn cảnh của mình và than mãi về nó. Bạn bè, người thân đều cảm thấy phiền phức khi khi ngày nào cũng phải nghe những mệt mỏi, chán chường của bạn.

Lời khuyên cho bạn là hãy tìm nguyên nhân thực sự khiến bạn có cảm giác mọi thứ đang quay lưng về phía mình. Hãy giải quyết vấn đề của mình, trò chuyện với họ về cảm xúc thật sự của bạn và tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết như xưa.

Ảnh minh họa

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.