7 điều cho thấy bạn tự tay loại bỏ hết các cơ hội quý giá trong cuộc sống của mình

Bạn so sánh rằng tại sao cùng tốt nghiệp cùng khoa, cùng trường Đại học mà người này may mắn hơn bạn, họ được làm chỗ tốt, người kia tìm được chồng/vợ như ý còn xung quanh bạn chỉ là những nỗi buồn và những ngày tháng tệ hại. Thậm chí có những lúc bạn không muốn tới chỗ làm vì tâm trạng nặng nề, mệt mỏi. Vậy rốt cuộc lý do là từ đâu mà có?