7 cách giữ đàn ông khiến anh ấy không bao giờ chán vợ, lại càng triền miên nhớ thương không rời

Ví dụ như, hãy nhớ những thói quen sinh hoạt, sở thích, hay hành động vô thức của đàn ông hằng ngày. Có thể đây là những điều rất nhỏ, nhưng sẽ khiến đàn ông cảm thấy bạn thật sự quý trọng họ, tinh tế với tình cảm của cả hai.

Ai cũng thường ấn tượng với người luôn ghi nhớ những điểm riêng biệt của bản thân. Vì sự ghi nhớ đó nói lên rằng bản thân đặc biệt với đối phương. Đây cũng là một phương thức biểu đạt tình cảm đặc biệt khó quên.

Vì vậy, nếu bạn muốn đàn ông làm điều gì cho bạn, hãy khơi gợi sự tự nguyện ở anh ấy. Nếu muốn đàn ông chiều chuộng bạn, hãy để anh ấy thấy thỏa mãn khi làm việc đó. Nếu muốn đàn ông chung thủy với bạn, hãy để anh ấy tình nguyện tránh xa cám dỗ. Nếu muốn đàn ông có trách nhiệm với bạn, hãy để anh ấy có suy nghĩ không làm bạn tổn thương, thiệt thòi. Và nếu muốn đàn ông yêu bạn chân thành và sâu đậm nhất, hãy cho anh ấy cảm giác tìm tòi, chinh phục và không ngừng cố gắng vì bạn.

Trong trí nhớ của đàn ông, họ thường lưu giữ những gì bản thân tự nguyện làm, hơn là bị ép buộc. Đặc biệt trong tình yêu, những gì xuất phát từ mong muốn cá nhân, họ sẽ nhớ lâu hơn, cũng là căn bản để phát triển và hoàn thiện hơn.

Những gì tự nguyện làm, đàn ông sẽ luôn nhớ kỹ, cũng sẽ làm rất dứt khoát.

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Chiếm giữ những lần đầu tiên

Dù là một người đàn ông từng trải cũng có những lần đầu tiên được giấu kín. Nếu bạn muốn là người đặc biệt với đàn ông, hãy có mặt trong những gì đầu tiên của anh ấy. Đó có thể là một thói quen, một hành động tình cảm đặc biệt, hay đơn giản là một trải nghiệm mà anh ấy chưa từng trải qua cùng ai.

Đàn ông luôn thích những điều mới mẻ. Một người đàn bà thông minh sẽ giữ chồng bằng cách cùng anh ấy sáng tạo ra những điều mới mẻ mỗi ngày.

Có một cuộc sống đẹp

Trước khi có suy nghĩ phải giữ đàn ông thế nào cho thật chặt, hãy chăm chút cuộc sống của mình trước. Nếu bạn có một cuộc sống đẹp, bất kì ai cũng muốn chiếm giữ lấy bạn. Đàn ông sẽ muốn bước vào thế giới nhiều màu sắc của bạn, tò mò, khám phá và sau đó không muốn rời đi.

Một cuộc sống đẹp không hẳn là một cuộc sống hoàn mỹ. Sống đẹp là sống hạnh phúc với những gì bạn đang có. Bất kì người đàn ông nào cũng muốn có một người phụ nữ hạnh phúc và không ngừng tạo cho bản thân một cuộc sống vui vẻ, tích cực.

Có một mùi hương riêng

Với sức hút giới tính, chiếc mũi của đàn ông đặc biệt ghi nhớ mùi hương riêng biệt của phụ nữ. Đó có thể là một mùi nước hoa dễ chịu, hòa cùng mùi hương cơ thể của bạn. Hoặc có thể là mùi dầu gội nhè nhẹ, mùi sữa tắm thoang thoảng của riêng bạn.

Không hẳn là bạn phải mua một loại nước hoa, sữa tắm hay dầu gội có mùi thật đặc biệt. Chỉ cần luôn giữ cơ thể sạch sẽ, thì dù là mùi hương nào khi hòa vào mùi cơ thể của bạn cũng đều có sự đặc biệt. Đó mới là mùi hương khiến đàn ông lưu nhớ lâu dài nhất.

Khi yêu thì đắm say, khi rời đi thì tuyệt tình

Người phụ nữ khiến đàn ông khó quên nhất chính là người khi yêu thì đắm say, mà khi rời đi thì dứt khoát tuyệt tình. Đó là bản năng của phụ nữ khi yêu, cũng là bản lĩnh của phụ nữ khi cạn tình. Ngay cả khi bị phản bội, sự kiên định bảo vệ giá trị bản thân của phụ nữ cũng khiến đàn ông không thể quên được.

Cho đàn ông cảm giác thoải mái quyến luyến

Đàn ông thích cảm giác thoải mái, bình yên khi ở bên người phụ nữ của mình. Họ không cần phải gồng mình mang nhiều lớp mặt nạ, cũng không cần phải khoa trương mệt mỏi. Họ thích được là chính mình khi yêu, được lắng nghe thấu hiểu, được lột bỏ những gì gọi là “đàn ông phải thế” từ người khác. Nếu có thể giữ đàn ông bằng cách cho họ cảm giác thoải mái quyến luyến đó thì dù đi đâu, anh ấy cũng nhất quyết muốn trở về bên bạn.