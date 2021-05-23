7 'bằng chứng' trước khi ngủ 'tố cáo' hôn nhân đang trong thế 'ngàn cân treo sợi tóc'

Phụ nữ yêu 23/05/2021 18:29

Tình cảm vợ chồng đang mặn mà, yêu đương thắm thiết hay bên bờ vực thẳm mà chỉ cần 1 người không giữ bình tĩnh, tiến đến một bước là rơi xuống hố sâu không thể cứu vãn. Hãy xem bạn có đang nằm trong 7 dấu hiệu sau hay không.

Nếu không muốn trở thành những cặp vợ chồng ly hôn, tình cảm vợ chồng cạn cùng, hãy nhanh chóng thay đổi những thói quen xấu trước khi đi ngủ.

Không quan tâm đến thời gian, thói quen trước khi đi ngủ của nhau

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường có giờ giấc nghỉ ngơi, đi ngủ cùng lúc với nhau. Và hầu như họ đều cố gắng dành ít thời gian trước khi ngủ để trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, thay vì đơn chiếc từng người lướt web, xem phim…

Ngược lại, những đôi vợ chồng ly hôn thường có giờ giấc lệch nhau nhiều. Họ không dành thời gian trò chuyện cùng nhau. Thậm chí, khi một người đi ngủ, người còn lại sẽ có thói quen gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. Đây cũng là lý do khiến cả hai dễ mất tình cảm với nhau nhất.

Vợ chồng nên thống nhất thời gian đi ngủ, và không để xảy ra tình trạng người ngủ trước người ngủ sau. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, mà khi ngủ trễ người ta cũng dễ có suy nghĩ tiêu cực hơn.

Không nói gì, hoặc nói chuyện rất ít

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Tình cảm vợ chồng sẽ chóng nhạt nếu thường xuyên mất kết nối trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng sau một ngày làm việc, chăm con mệt mỏi, ai cũng muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tình cảm vợ chồng sẽ chóng nhạt nếu thường xuyên mất kết nối trước khi đi ngủ.

Ngay cả khi đã có một ngày rã rời thì cũng đừng quên hỏi han nhau chuyện trong ngày, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Thói quen nói chuyện cùng nhau trước khi đi ngủ sẽ giúp vợ chồng không có cảm giác xa cách, thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Ngủ riêng

Ngủ riêng sẽ cho vợ chồng cảm giác thoải mái như thời độc thân. Dù vậy, khi vợ chồng ngủ riêng sẽ dễ mất cảm giác khi bên nhau. Đây là thói quen chỉ tốt khi cả hai vui vẻ, nhưng sẽ tai hại khi vợ chồng cãi nhau. Vì càng cãi nhau lớn càng không nên ngủ riêng. Ngủ cạnh nhau không chỉ giúp vợ chồng thêm gắn bó, mà còn giúp hàn gắn những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân.

Chú ý vào điện thoại hơn bạn đời

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Khi một người dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, người còn lại sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, không còn quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại là thứ dễ khiến chúng ta không muốn đi ngủ nhất, cũng dành thời gian cho nó nhiều nhất. Nhưng chính điện thoại sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Khi hai vợ chồng có hai thế giới riêng trên điện thoại, sẽ không muốn chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Khi một người dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, người còn lại sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, không còn quan trọng. Và dùng điện thoại nhiều trước khi đi ngủ cũng khiến ta khó ngủ hơn. Chất lượng giấc ngủ không tốt sẽ khiến vợ chồng dễ cáu gắt, gây mâu thuẫn với nhau hơn.

Vì vậy, thời gian 1 tiếng trước khi ngủ, vợ chồng nên cùng nhau trò chuyện, hay làm những thói quen đơn giản như nghe nhạc, đọc sách sẽ tốt hơn.

Không hứng thú với “chuyện ấy”

Khi một trong hai thường né tránh chuyện gần gũi trước khi ngủ thì chắc chắn hôn nhân có vấn đề. Có thể là người ấy đã gặp chuyện gì đó, hoặc tình cảm giữa vợ chồng đã nhạt đi, không còn hứng thú khi thân mật.

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Chuyện gần gũi đóng vai trò quan trọng để hôn nhân ngày một gắn bó - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gần gũi đóng vai trò quan trọng để hôn nhân ngày một gắn bó. Khi đánh mất chất xúc tác này, hôn nhân có thể đứng trên bờ vực đổ vỡ. Vì thế, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, vợ chồng nên thẳng thắn với nhau để tìm ra hướng giải quyết.

Để con nằm giữa, hoặc ngủ quá xa cách nhau

Để con cái ngủ cùng cha mẹ không phải là lựa chọn tốt, đặc biệt là để con ngủ giữa vợ chồng. Điều này sẽ khiến vợ chồng dần xa cách.

Hoặc vị trí khi ngủ của vợ chồng cũng nói lên tình cảm vợ chồng đang như thế nào. Ngủ quá xa cách, không có hành động ôm ấp, thân mật chứng tỏ rằng tình cảm đang nhạt dần. Theo nghiên cứu khoa học, những cặp đôi càng ngủ cách xa nhau thì càng có tỷ lệ ly hôn cao hơn.

Đi ngủ khi đang giận dữ

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường cố gắng giải quyết vấn đề trước khi ngủ, hoặc ít nhất là không mang giận dữ tranh cãi lên giường. Vì điều này khiến vợ chồng thấy chán nản, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, cách tốt nhất là nên làm hòa trước khi đi ngủ, hoặc tạo cảm giác bớt căng thẳng hơn giữa hai vợ chồng.

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