6 lời nói các chàng thường sử dụng để nói lời chia tay

2. “Em không có lỗi, lỗi là do anh”

Thoạt nghe thì có vẻ đây là cách chia tay rất lịch sự, văn minh và làm cho phụ nữ bớt đau buồn đi nhưng thực chất lý do ở vế thứ hai mà các chàng đưa ra lại càng khiến phụ nữ thêm suy nghĩ và trăn trở. Khi nhận được một lý do chia tay rất chung chung đó, họ càng không hiểu nguyên nhân thực sự dẫn đến lời nói chia tay là gì?

Đa số khi chia tay, phụ nữ sẽ nhận được câu nói này từ người đàn ông. Trong trường hợp này, họ tự nhận đóng vai xấu, nhận mọi tội lỗi về mình để chia tay dứt khoát và dễ dàng hơn. Đàn ông làm như vậy thực chất chỉ không muốn người phụ nữ níu kéo mình nữa bởi câu nói này dễ khiến cho người ta mềm lòng và chẳng thể trách cứ gì được.

Nhận mọi lỗi lầm sẽ khiến phụ nữ mềm lòng - Ảnh: Internet

3. “Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc”

Không chỉ trong các trường hợp chia tay mà khi nhận được lời tỏ tình, cánh mày râu cũng thường dùng câu nói này để từ chối tình cảm. Các chị em thường khi nghe lời nói này sẽ thường có tâm lý tự dằn vặt bản thân mình rằng có phải mình không đủ hấp dẫn, mình chưa làm tròn bổn phận của người phụ nữ mà anh ấy yêu thương,...

Suy cho cùng, đó chỉ là lời nói dối mà thôi bởi khi hai người đã xác định đến với nhau và duy trì được trong một thời gian rồi thì chẳng có lý gì anh ta lại nói rằng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Trong đó, không loại trừ khả năng đây chỉ là lời nói dối để che đậy lý do chia tay thực sự.

4. “Chúng mình nên xa nhau một thời gian để suy nghĩ”

Đàn ông nghĩ rằng, nếu nói lời chia tay thẳng thừng sẽ khiến phụ nữ hoảng hốt và đeo bám anh ta tìm lý do. Khi ấy, họ sẽ gặp rắc rối với hàng tá các câu hỏi. Và cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này chính là sử dụng lời chia tay tạm thời như là cách để hai người giải quyết những khúc mắc trong tình yêu. Thường thì đó là lời chia tay thực sự vì thế phụ nữ đừng quá hi vọng sự trở lại của đàn ông.

Chia tay tạm thời thực chất là chia tay mãi mãi - Ảnh: Internet

5. “Em xứng đáng với một người tốt hơn anh…”

Phụ nữ là phái yếu vì thế rất dễ xiêu lòng trước những lời nói đầy tính cao thượng kia, song đó chưa chắc đã là sự thật. Thường thì khi muốn chinh phục trái tim người phụ nữ mình thích, đàn ông sẽ bất chấp tất cả dù có khó khăn đến mấy. Cho nên chẳng đời nào mà họ lại chịu nhường người phụ nữ của mình cho người khác vì lý do không xứng đáng với nửa kia.

6. “Anh quá bận, không có thời gian để yêu”

Mất mấy giây để nhắn một tin nhắn, mấy phút để gọi một cuộc điện thoại và mấy giờ để dành cho buổi hẹn hò mỗi tuần? Lấy lý do công việc ra để nói lời chia tay dường như đã trở thành một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng lại được sử dụng rất nhiều. Cũng có những anh chàng bận rộn thực sự nhưng khi đã có tình cảm với người phụ nữ nào thì dù có khó khăn đến mấy họ cũng sẽ sắp xếp thời gian ở bên cạnh. Vì thế công việc bận chỉ là lý do để nói lời chia tay.