6 ‘không’ nhận biết những ông chồng suốt đời làm khổ vợ con

Phụ nữ yêu 22/08/2019 05:12

Đàn ông tử tế thì vợ sướng cả đời, đàn ông tệ bạc thì vợ khổ không kể ngày. Đây là cách nhận biết mẫu đàn ông trở thành ông chồng chuyên làm khổ vợ con.

Phụ nữ lấy chồng chỉ có mong ước là tìm được người quý trọng mình. Phụ nữ yếu đuối cả đời vì tìm được chỗ dựa chắc chắn. Phụ nữ mạnh mẽ kiên cường là vì lấy phải người đàn ông tệ bạc.

Đây là dấu hiệu của người đàn ông cả đời chỉ biết làm khổ vợ con…

Không có trách nhiệm với bản thân

Dấu hiệu đàn ông thiếu trách nhiệm, không thể tin tưởng là anh ta không có trách nhiệm với chính bản thân mình trong từng hành động mỗi ngày. Anh ta không có kế hoạch rõ ràng mình phải làm gì, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chính vì không có trách nhiệm với chính mình nên người đàn ông này không thể có trách nhiệm với người khác. Không thể lo cho bản thân thì sẽ không biết chăm sóc, quý trọng người khác.

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Chọn đàn ông tệ bạc, phụ nữ cả đời vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Không có ý chí cầu tiến

Đàn ông tệ bạc với vợ con thường có biểu hiện là không có chí cầu tiến trong cuộc sống. Người chồng này không có lý tưởng sống, không có hoài bão và mục tiêu sống. Từ đó, họ không thể đảm bảo cho vợ con một tương lai tốt đẹp. Ngược lại, đàn ông bản lĩnh không thể thiếu yếu tố có ý chí vươn lên trong cuộc sống và công việc. Họ nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ để cho vợ con những gì tốt nhất. Họ lấy gia đình làm động lực để vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp.

Không có chính kiến

Đàn ông không có chính kiến thường không kiên định trong hành động và suy nghĩ. Thay vì dứt khoát, chắc chắn, anh ta nhu nhược, dễ bị ảnh hưởng và không đáng tin cậy.

Một người đàn ông tốt phải biết bảo vệ quan điểm của mình thì mới đủ bản lĩnh để yêu thương và bảo vệ gia đình. Bởi chỉ cần kiên định với những gì mình nghĩ, không bị chi phối bởi người khác, đàn ông mới trở nên có trách nhiệm và mạnh mẽ đương đầu với thử thách.

Phụ nữ lấy phải người đàn ông không có chính kiến thì chính là cả đời không được bảo vệ, thậm chí dễ dàng bị tổn thương bởi người bạn đời bên cạnh.

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Đàn ông tệ bạc không đủ bản lĩnh bảo vệ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Không biết yêu thương, chăm lo cho gia đình

Đây là kiểu đàn ông vô tâm điển hình trong hôn nhân. Anh ta chỉ biết yêu bản thân, chăm chút cho chính mình chứ không hề biết nghĩ cho vợ con. Ngược lại, đàn ông bản lĩnh xem việc yêu thương gia đình là bản năng, vì với họ vợ con mới là quan trọng nhất. Đây là sự khác nhau giữa đàn ông tệ bạc và đàn ông tử tế. Càng coi trọng gia đình thì đàn ông càng biết thấu hiểu, sẻ chia, càng xem thường vợ con thì đàn ông càng vô tâm vô tình.

Không kiềm chế được nóng giận

Dấu hiệu dễ nhận biết một người chồng tệ bạc là anh ta không kiềm chế được những cơn tức giận. Một khi nóng giận, anh ta sẵn sàng tổn thương đến vợ con. Lấy phải người đàn ông này, phụ nữ cả đời sẽ mệt mỏi, vì luôn phải hứng chịu những điều tiêu cực từ chồng.

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Một người đàn ông tệ bạc thường không thể khoan dung và hài lòng với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông tốt sẽ luôn kiểm soát được tâm trạng của mình, không làm ảnh hưởng đến vợ. Họ cố gắng như thế là vì không muốn làm tổn thương vợ con, xem gia đình là điều quan trọng nhất.

Không biết khoan dung, hài lòng

Một người đàn ông tệ bạc thường không thể khoan dung và hài lòng với vợ. Nếu vợ mắc một sai lầm nhỏ, họ sẽ chì chiết, trách móc một thời gian dài. Nếu vợ mắc lỗi lớn, họ chắc chắn không thể khoan dung, tha thứ. Đây là kiểu đàn ông ích kỷ điển hình trong hôn nhân, không thể đem đến hạnh phúc cho phụ nữ.

5 điều đàn ông yêu vợ sợ nhất, chỉ âm thầm làm chứ không bao giờ nói ra

5 điều đàn ông yêu vợ sợ nhất, chỉ âm thầm làm chứ không bao giờ nói ra

Có những nỗi sợ chỉ đàn ông yêu vợ mới hiểu. Vì họ chắc chắn sẽ không nói ra nhưng luôn âm thầm làm vì thương vợ, chỉ âm thầm làm để vợ an tâm.

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Từ khóa:   đàn ông vô tâm chồng tệ bạc

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