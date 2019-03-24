6 điều tối kỵ mà người đến tuổi trung niên không nên làm

Phụ nữ yêu 24/03/2019 16:30

Đây được xem là bức thư mà một người trung niên viết cho chính mình, tuy đơn giản nhưng hàm ý thâm sâu thấm thía từng câu từng chữ.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, 20, 30 hay 50 tuổi bạn nhất định phải thuộc lòng bài viết này. Bởi lẽ, nó không chỉ có ích cho tương lai mà còn giúp bạn tránh phạm phải những sai lầm tai hại trong đời.

6 điều tối kỵ mà người đến tuổi trung niên không nên làm - Ảnh 1
Cuộc đời này không chỉ khiến chúng ta già đi mà còn giúp chúng ta dần nhận ra chính mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Thôi chìm đắm trong quá khứ

Thuở thiếu thời chúng ta có thể đã rất vất vả, cơ cực để mưu sinh, để từng bước có được những thứ mình muốn. Đáp lại nỗ lực, sự cố gắng ấy là một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Cuộc đời này không chỉ khiến chúng ta già đi mà còn giúp chúng ta dần nhận ra chính mình. Ta hiểu rõ mình muốn gì, cần gì, có đang hạnh phúc hay không. Vậy nên, người đến tuổi trung niên hãy thôi nghĩ về quá khứ. Lạc quan, yêu đời mới là điều chúng ta nên hướng đến.

2. Chớ nên tức giận

Tuổi đời càng ít người ta càng dễ cáu gắt, hằn học. Khi còn thơ bé, ta có thể phát cáu chỉ vì mẹ cha trách oan, có thể rơi nước mắt vì bị hiểu lầm và thầm nguyền rủa đối phương không thương tiếc. Lớn hơn một chút, có gia đình, có con, ta lại tiếp túc quát tháo khi con phạm lỗi.

Thế nhưng, khi con cái đã trưởng thành, khi chúng đã có suy nghĩ, chính kiến riêng thì ta hãy dẹp ngay lối nghĩ áp đặt. Bạn chỉ nên đưa ra những lời khuyên bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình. Nếu chúng không tiếp thu thì đừng tức giận kẻo căng thẳng cho hai thế hệ.

6 điều tối kỵ mà người đến tuổi trung niên không nên làm - Ảnh 2
Bước vào ngưỡng trung niên, chúng ta nên ngừng sống cho người khác và hãy tập trung thỏa mãn chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Hãy thôi phàn nàn, oán trách

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có vận mệnh của riêng mình. Chúng ta đừng đứng núi này trông núi nọ, cũng đừng lấy phiền não, ưu buồn của mình ra làm cớ để trách cứ số phận. Hãy nhớ, mỗi điều xảy đến với cuộc sống của chúng ta đều có nguyên do của nó.

Thôi trách than, oán thán sẽ giúp bạn gom góp được vận khí tốt đẹp vào nhà, cuộc sống nhờ thế mà bình yên, thoải mái hơn rất nhiều.

4. Ngừng lãng phí thời gian

Thời gian là thứ một khi đã mất đi sẽ không lấy lại được. Cụ thể hơn, thời gian là vô hạn nhưng thời gian của mỗi chúng ta là hữu hạn. Bước vào ngưỡng trung niên, chúng ta nên ngừng sống cho người khác và hãy tập trung thỏa mãn chính mình.

Mua món mình thích, làm điều mình muốn ngay hôm nay đi. Đừng chờ đợi, đừng để dành cuộc đời của chính bạn thêm phút giây nào nữa.

6 điều tối kỵ mà người đến tuổi trung niên không nên làm - Ảnh 3
Chúng ta đã dùng nửa đời người, 2/3 hay thậm chí cả cuộc đời chỉ để kiếm tiền thì sao lại không dùng tiền để đối đãi với mình tốt một chút - Ảnh minh họa: Internet

5. Dừng việc tích trữ tiền

Tiền dù nhiều hay ít thì cũng chỉ là những con số vô tri vô giác. Chúng ta đã dùng nửa đời người, 2/3 hay thậm chí cả cuộc đời chỉ để kiếm tiền thì sao lại không dùng tiền để đối đãi với mình tốt một chút. Đừng chờ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hối hận vì năm xưa đã không dám chi tiền để khiến bản thân hạnh phúc. Lúc ấy, đã quá muộn màng.

6 . Đừng xen vào chuyện của người khác

Đã bước vào tuổi trung niên, chúng ta đừng quá chấp nhặt, cũng đừng để tâm đến những việc không liên quan đến mình. Ví như việc nuôi dạy con cháu, hãy cho chúng quyền được là chính mình, được tôn trọng và được đối xử công bằng.

Đừng ỷ rằng mình là người lớn mà có quyền điều khiển cuộc đời của những đứa trẻ, cũng đừng bắt người khác phải nghe lời mình khi chính mình không tôn trọng họ.

Một người phụ nữ thế này, đàn ông có nông cạn đến mấy cũng chẳng dại vứt bỏ

Một người phụ nữ thế này, đàn ông có nông cạn đến mấy cũng chẳng dại vứt bỏ

Nếu phụ nữ nông cạn cứ hô hào về bình đẳng giới, gào thét chồng phải giúp mình làm việc nhà thì đàn bà khôn ngoan chỉ cần bình thản làm 5 điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 37 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này