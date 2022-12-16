6 cách “yêu” khiến chồng đê mê, cách thứ 2 vợ ngoan đỏ mặt - "gái hư" thường xuyên áp dụng

Phụ nữ yêu 16/12/2022 10:54

Áp dụng những cách "yêu" này, bạn sẽ khiến chàng phải mê mệt bạn vì những hành động lả lơi, đường cong gợi cảm của mình.

Biết cách hâm nóng chuyện “yêu”

Nếu bạn muốn chuyện ân ái của vợ chồng bạn không bị nhàm chán thì bạn phải biết cách làm mới chuyện yêu. Cụ thể là bạn phải hưởng ứng những tư thế mới với chồng. Bạn phải luôn tỏ ra hào hứng với “chuyện ấy”. Ngoài ra, bạn phải làm mới chính bản thân mình bằng những bộ đồ ngủ thật gợi cảm, cùng mùi hương hấp dẫn toát ra từ cơ thể bạn, cùng ánh mắt mời gọi. Điều này sẽ là một hấp lực mạnh mẽ, và chồng bạn muốn lên giường với bạn ngay lập tức.

6 cách “yêu” khiến chồng đê mê, cách thứ 2 vợ ngoan đỏ mặt - 'gái hư' thường xuyên áp dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Biết lả lơi, khiêu khích bản năng của chàng

Bạn sẽ khiến chàng phải mê mệt bạn vì những hành động lả lơi, đường cong gợi cảm của mình. Nếu bạn xuất hiện trong nhà tắm bước ra với bộ nội y bốc lửa, để lộ làn da trắng tinh cùng mái tóc rũ mềm, điều này sẽ khiến chàng “chết đứng” và muốn được vuốt ve bạn ngay lập tức.

3. Chủ động kéo chàng vào cuộc

Không phải khi nào bạn cũng để chàng dìu dắt mình vào cuộc, điều đó cứ lặp lại thường xuyên sẽ khiến chàng nhàm chán. Vì vậy, bạn thỉnh thoảng, bạn hãy đổi vai, giành thế chủ động đưa chàng vào cuộc một cách bất ngờ. Nhiều người đàn ông tiết lộ, họ cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa nhanh chóng khi người bạn đời đem đến sự bất ngờ này.

6 cách “yêu” khiến chồng đê mê, cách thứ 2 vợ ngoan đỏ mặt - 'gái hư' thường xuyên áp dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Trao cho chàng nụ hôn ngọt ngào

Với bờ môi gợi cảm, các nàng nên trao cho chàng những nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào và thật ướt át. Chính điều này sẽ khiến chàng không đủ bản lĩnh để cưỡng lại một cuộc “mây mưa” mặn nồng.

5. Thử tư thế mới

Cuộc “yêu” của bạn sẽ mới mẻ hơn nếu như bạn cùng chàng thử một tư thế mới. Theo nghiên cứu, tư thế doggy (chàng yêu bạn từ phía sau) thường làm cả hai nhanh chóng lên đỉnh. Với tư thế này, chàng sẽ ngắm được đường cong của bạn và nhất là vòng 3 gợi cảm.

6. Khám phá vùng “cấm địa”

Khi “lâm trận” bạn hãy để chàng khám phá vùng cấm địa của mình. Đây thực sự là khu vực nhạy cảm, lôi cuốn chàng nhanh chóng vào cuộc “yêu”.

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Phụ nữ cần một người có thể làm chỗ dựa chứ không cần mang theo một gánh nặng. Khi gặp phải kẻ nhu nhược, các nàng hãy tránh xa ngay lập tức.

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