5 thứ phụ nữ 20 cực xem trọng nhưng phụ nữ 30 từ lâu đã không để tâm đến nữa

Phụ nữ 30 để tâm đến quá nhiều thứ, họ có tham vọng trong sự nghiệp, muốn có một chỗ đứng vững chắc và muốn mình thật nổi bật giữa đám đông. Cũng chính là họ, nhưng khi ở tuổi 30 lại bỏ mặc tất thảy những thứ ấy.

Thế nên, thay vì so sánh mình với người khác, thay vì ganh tỵ hay thích thú vì cảm thấy mình đang hơn hẳn người ta như cô nàng 20 thì phụ nữ 30 sẽ “ngó lơ” họ. Nàng sẽ không vội phán xét, cũng chẳng vội hờn ghen bởi chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ mình đang hạnh phúc, đang hài lòng với những gì đang có hay không.

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, cũng có quan điểm cá nhân trước mọi điều của cuộc sống. Nhưng chung quy lại, ai cũng bị cuộc đời quay quần để có thể tự chăm sóc chính mình, tự kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân, tự chịu trách nhiệm về đời mình.

2. Ngày mình chào đời

Những cô nàng 20 luôn háo hức mong chờ sinh nhật của mình, bởi với họ đây được xem là dấu ấn để bước sang một tuổi mới, thêm trưởng thành, chững chạc hơn. Đây cũng là cơ hội để nàng có thể vui chơi hết mình với bạn bè, thoải mái tận hưởng thanh xuân rực rỡ.

Phụ nữ 30, chẳng cố quên sinh nhật của mình, bởi nàng nào sợ tuổi già. Nàng nhớ, nhớ rất cẩn thận ngày này chỉ để gọi cho mẹ mình một cuộc điện thoại để cảm ơn vì bà đã mang nặng đẻ đau để có họ trên đời.

30 tuổi rồi, phụ nữ đủ tỉnh táo và điềm đạm để hiểu ai là bạn của mình, ai chỉ tưởng chừng là bạn để thanh lý bớt những mối quan hệ dư thừa - Ảnh minh họa: Internet

3. Những người tưởng chừng là bạn

Phụ nữ 20 thích thể hiện, thích khẳng định sức ảnh hưởng của mình lên càng nhiều người càng tốt. Họ ra sức kết bạn, thu về rất nhiều mối quan hệ, nhưng chúng đa phần là những mối quan hệ không cần thiết.

30 tuổi rồi, phụ nữ đủ tỉnh táo và điềm đạm để hiểu ai là bạn của mình, ai chỉ tưởng chừng là bạn để thanh lý bớt những mối quan hệ dư thừa. Để mình được sống chân thật với những người quý mến, thương yêu như chính gia đình.

4. Tô vẽ chính mình

Chỉ những cô nàng trẻ người non dạ mới tự tô vẽ cho mình, mới dìm người khác xuống đáy để nâng mình lên tận mây xanh. Họ làm thế để khiến mình trông thật ngầu, thật đặc biệt, giỏi giang trong mắt người khác mà không biết rằng điều ấy rất lố bịch.

Phụ nữ có khí chất nhất là ở ngưỡng 30, ngưỡng dở dở ương ương, đủ thấm qua những nỗi đau cuộc đời, tận hưởng những hạnh phúc an lành, và đủ khôn ngoan để hiểu rằng khoe khoang không làm nên giá trị một con người.

Phụ nữ 30 sẽ mua món đồ khiến họ được là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Chạy theo xu hướng thời trang

Thay vì mua một bộ quần áo vì nó đang thịnh hành, đang được nhiều người săn đón để ra đường trông ai cũng giống ai thì phụ nữ 30 sẽ mua món đồ khiến họ được là chính mình. Chất liệu đủ tốt để không nhão nhẹt sau vài lần giặt, đường kim mũi chỉ đủ tinh tế để tôn lên vóc dáng và màu sắc nhã nhặn để đủ thanh lịch diện trong tất cả các dịp.

Khi ấy, phụ nữ 30 chẳng cần tỏ ra mình sành điệu, cũng không cần chứng minh mình giàu có bởi từ quần áo, thần thái đến cách họ chi tiêu đã tự nói lên điều ấy.