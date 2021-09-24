5 nỗi khổ phụ nữ muôn đời khó tránh, chịu đựng là lựa chọn duy nhất

Phụ nữ yêu 24/09/2021 04:26

Dẫu biết rằng đàn ông hay phụ nữ cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng có những nỗi khổ của phụ dù là ai cũng không thể tránh, muôn đời đều phải chịu qua…

Đây là 5 nỗi khổ của phụ nữ, dù là ai cũng khó tránh.

Phụ nữ nhanh già hơn đàn ông

Đàn ông càng lớn tuổi sẽ càng có vóc dáng thăng trầm nhưng chững chạc và phong độ. Từ cách suy nghĩ hay dáng vẻ của đàn ông theo năm tháng cũng đều có sức hút hơn. Còn phụ nữ càng theo tháng năm sẽ càng dễ già hơn, quá trình lão hóa nhanh hơn đàn ông. Đây cũng là một trong những nỗi khổ của đàn bà, khó mà tránh được.

5 nỗi khổ phụ nữ muôn đời khó tránh, chịu đựng là lựa chọn duy nhất - Ảnh 1
Đây cũng là một trong những nỗi khổ của đàn bà, khó mà tránh được - Ảnh minh họa: Internet 

Nếu cùng tuổi thì đàn ông bao giờ cũng trông trẻ hơn phụ nữ. Đặc biệt là khi kết hôn, sau khi sinh con, phụ nữ luôn dễ có cảm giác tự ti khi đứng cạnh chồng. Đây cũng là lý do phụ nữ thường thích chọn chồng lớn tuổi hơn. Như thế thì dù họ qua tuổi thanh xuân mặn mà thì trông vẫn trẻ hơn chồng.

Quá trình mang bầu và sinh con

Đây là thiên chức lớn lao nhất trong đời phụ nữ nhưng cũng kèm theo những cái giá cao phụ nữ phải trả. Đó là những đau đớn, thay đổi lớn trong cơ thể từ lúc mang bầu đến khi sinh con. Khi mới mang thai, phụ nữ phải trải qua những cơn nghén ám ảnh, không ăn uống được, mệt mỏi suốt ngày. Mang nặng suốt 9 tháng 10 ngày cũng là nỗi khổ của phụ nữ. Đến lúc sinh nở, quả thật là một thử thách lớn, có thể cận kề với cái kết với bất cứ bà mẹ nào. Sau khi sinh con, cơ thể phụ nữ cũng sẽ thay đổi, tăng cân, mất đi vòng eo son trẻ, cơ thể cũng nhiều thay đổi…

Nghĩa vụ làm dâu, hầu hạ chồng con, gia đình chồng

5 nỗi khổ phụ nữ muôn đời khó tránh, chịu đựng là lựa chọn duy nhất - Ảnh 2
Đó là nghĩa vụ, cũng là gánh nặng mà phụ nữ lấy chồng rồi chẳng ai chối từ được - Ảnh minh họa: Internet 

Phụ nữ lấy chồng là phải chăm lo, săn sóc cho gia đình chồng. Việc chăm chút cho chồng con là đương nhiên, từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ quần áo đến mọi thứ trong gia đình. Chưa kể, phụ nữ còn phải lo chuyện bên nhà chồng, tròn nghĩa vụ với cha mẹ chồng. Đàn ông có thể không cần ở bên chăm sóc cho cha mẹ vợ cả đời. Nhưng phụ nữ luôn phải tận tụy vì nhà chồng, cố gắng xem cha mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình.

Phụ nữ còn phải biết cách cân bằng giữa việc nhà với công việc ở chỗ làm. Cực khổ cả ngày cũng phải về nhà cơm nước, lau dọn, lo lắng cho cha mẹ chồng, chồng con. Đó là nghĩa vụ, cũng là gánh nặng mà phụ nữ lấy chồng rồi chẳng ai chối từ được.

Kinh nguyệt

5 nỗi khổ phụ nữ muôn đời khó tránh, chịu đựng là lựa chọn duy nhất - Ảnh 3
 Nhiều phụ nữ còn có cảm giác bất an, mệt mỏi kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nỗi khổ của phụ nữ từ khi sinh ra đã không thể chối từ. Khi đến kỳ, phụ nữ có thể khó chịu, cáu gắt, tâm trạng bất ổn. Nhiều phụ nữ còn có cảm giác bất an, mệt mỏi kéo dài. Người bên cạnh có thể thấy họ thật khó chiều vào thời gian này. Nhưng bản thân phụ nữ mới là người chịu mỏi mệt và có tâm trạng nặng nề nhất.

Không được coi trọng như đàn ông

Dù rằng hôm nay người ta có thể ca ngợi một thế giới nam nữ công bằng, nhưng cũng hoàn toàn là tuyệt đối với tất cả phụ nữ. Phụ nữ vẫn chưa đòi được công bằng trong công việc, hay có được tiếng nói trong gia đình. Phụ nữ dễ thấy cô đơn khi không được chồng tôn trọng, không có toàn quyền quyết định bất cứ điều gì trong nhà.

Nhìn chung, nỗi khổ của phụ nữ muôn đời vẫn còn đó, họ không từ chối nhưng chỉ mong người đàn ông bên cạnh có thể thấu hiểu, làm chỗ dựa để họ bình yên. Làm phụ nữ không dễ, làm phụ nữ hạnh phúc lại càng khó. Đàn ông làm phụ nữ hạnh phúc cũng không khó, nhưng làm phụ nữ bất hạnh lại càng dễ. Một người đàn ông đích thực chỉ muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc hơn mỗi ngày.

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