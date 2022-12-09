5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm!

Phụ nữ yêu 09/12/2022 06:57

Phong thái tự tin trong giao tiếp và công việc là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Đây chính là điều mà giáo dục tại Việt Nam còn thiếu sót. Vậy làm thế nào để rèn luyện được phong thái tự tin và gây được thiện cảm?

Phong thái tự tin chính là tinh thần, thái độ và năng lượng tích cực của mỗi người thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sự thu hút và hấp dẫn ở người con gái, cũng như rất cần thiết trong cuộc sống và công việc. Nhưng nếu bạn là người hay chìm đắm trong cảm giác tự ti thì phải làm sao? Hãy tự mình rèn luyện bản thân với 5 cách làm nên phong thái tự tin.

NGƯNG ĐÁNH GIÁ THẤP BẢN THÂN – CÁCH LÀM NÊN PHONG THÁI TỰ TIN

Bạn hãy nhớ rằng thói quen tiêu cực hóa và so sánh là cội nguồn của sự tự ti.  Điều này có nghĩa là bạn luôn cảm thấy thấp kém với những gì mình có và đạt được. Sự so sánh không cần thiết chỉ khiến tâm lý bạn tồi tệ và thêm chán ghét bản thân.

Để trở nên tự tin bạn cần thoát ra khỏi vòng tròn tự phê phán chính mình mà rèn luyện cho bản thân thói quen suy nghĩ tích cực. Bạn hãy tự hào với những gì mình có, những thành quả mà mình đạt được. Có như vậy tâm lý của bạn mới thoải mái và trở nên tự tin hơn.

5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

HÃY LUÔN KIÊN ĐỊNH TRONG CUỘC SỐNG, CÔNG VIỆC

Phong thái tự tin của một người sẽ toát lên từ cả ánh mắt lẫn khuôn mặt. Điều này chỉ có khi họ rất kiên định trong ý chí của mình. Do đó bạn hãy rèn luyện tính nhất quán, nói là làm trong công việc lẫn cuộc sống và bạn sẽ thấy rằng mình tự tin hơn trước rất nhiều.

5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

HÃY ĐỌC SÁCH VÀ SUY NGẪM

Kiến thức đến từ sách vở, trải nghiệm cuộc sống và những người xung quanh. Trong lúc nói chuyện, người ta có thể đề cập đến những cuốn sách, những bộ phim có ý nghĩa thú vị mà bạn không biết vì không cập nhật, đó có thể trở thành một điểm trừ và làm bạn mất tự tin.

Ngoài sách vở, kiến thức còn đến từ những trải nghiệm của bạn, vì vậy hãy tò mò và học hỏi từ sách vở, báo chí chân chính bất cứ khi nào có thể. Hay tốt hơn, hãy học một ngôn ngữ có tính quốc tế như Anh ngữ để cập nhật kiến thức.

5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

HỌC CÁCH NÓI CHUYỆN QUYẾT ĐOÁN HƠN

Quyết đoán trong giọng nói cũng chính là quyết đoán trong cả suy nghĩ và điều này làm nên phong thái tự tin của bạn. Sẽ thật tệ nếu bạn có những âm thanh thừa như “ừm”, “à” hay ngập ngừng và lúng túng khi nói chuyện. Do đó bạn hãy giữ tông giọng trung bình và ổn định, nói từ tốn vừa đủ nghe, thanh âm rõ ràng. Điều này rất cần thiết cả trong giao tiếp, thuyết trình và công việc.

5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

BIẾT CÁCH CHỌN TRANG PHỤC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN MÌNH

“Thay đổi cách mặc, thay đổi con người”. Đây là câu nói rất hay thể hiện sự ảnh hưởng của cách ăn mặc đến phong thái của một người. Khi diện một bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ và phù hợp bạn sẽ thấy tự tin. Vì vậy không nhất thiết phải trở thành một tín đồ thời trang, chỉ cần bạn biết ăn mặc phù hợp vóc dáng, hoàn cảnh để nâng cao giá trị bản thân mình.

5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Hôn nhân cay đắng nhất khi vợ làm những điều này với chồng, nhẫn tâm hơn cả phản bội

Hôn nhân cay đắng nhất khi vợ làm những điều này với chồng, nhẫn tâm hơn cả phản bội

Hãy đặt mình vào vị trí của chồng và suy nghĩ, nếu còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình, xin đừng đối xử với chồng một cách cay nghiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Bí quyết tự tin phụ nữ tự tin phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 9 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 9 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”