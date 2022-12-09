5 nguyên tắc giúp bạn trở thành một quý cô có phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn, đi đâu cũng gây được thiện cảm!

Phong thái tự tin trong giao tiếp và công việc là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Đây chính là điều mà giáo dục tại Việt Nam còn thiếu sót. Vậy làm thế nào để rèn luyện được phong thái tự tin và gây được thiện cảm?

Phong thái tự tin chính là tinh thần, thái độ và năng lượng tích cực của mỗi người thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sự thu hút và hấp dẫn ở người con gái, cũng như rất cần thiết trong cuộc sống và công việc. Nhưng nếu bạn là người hay chìm đắm trong cảm giác tự ti thì phải làm sao? Hãy tự mình rèn luyện bản thân với 5 cách làm nên phong thái tự tin. NGƯNG ĐÁNH GIÁ THẤP BẢN THÂN – CÁCH LÀM NÊN PHONG THÁI TỰ TIN Bạn hãy nhớ rằng thói quen tiêu cực hóa và so sánh là cội nguồn của sự tự ti. Điều này có nghĩa là bạn luôn cảm thấy thấp kém với những gì mình có và đạt được. Sự so sánh không cần thiết chỉ khiến tâm lý bạn tồi tệ và thêm chán ghét bản thân.

Để trở nên tự tin bạn cần thoát ra khỏi vòng tròn tự phê phán chính mình mà rèn luyện cho bản thân thói quen suy nghĩ tích cực. Bạn hãy tự hào với những gì mình có, những thành quả mà mình đạt được. Có như vậy tâm lý của bạn mới thoải mái và trở nên tự tin hơn. Ảnh minh họa: Internet HÃY LUÔN KIÊN ĐỊNH TRONG CUỘC SỐNG, CÔNG VIỆC Phong thái tự tin của một người sẽ toát lên từ cả ánh mắt lẫn khuôn mặt. Điều này chỉ có khi họ rất kiên định trong ý chí của mình. Do đó bạn hãy rèn luyện tính nhất quán, nói là làm trong công việc lẫn cuộc sống và bạn sẽ thấy rằng mình tự tin hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet HÃY ĐỌC SÁCH VÀ SUY NGẪM Kiến thức đến từ sách vở, trải nghiệm cuộc sống và những người xung quanh. Trong lúc nói chuyện, người ta có thể đề cập đến những cuốn sách, những bộ phim có ý nghĩa thú vị mà bạn không biết vì không cập nhật, đó có thể trở thành một điểm trừ và làm bạn mất tự tin. Ngoài sách vở, kiến thức còn đến từ những trải nghiệm của bạn, vì vậy hãy tò mò và học hỏi từ sách vở, báo chí chân chính bất cứ khi nào có thể. Hay tốt hơn, hãy học một ngôn ngữ có tính quốc tế như Anh ngữ để cập nhật kiến thức. Ảnh minh họa: Internet HỌC CÁCH NÓI CHUYỆN QUYẾT ĐOÁN HƠN Quyết đoán trong giọng nói cũng chính là quyết đoán trong cả suy nghĩ và điều này làm nên phong thái tự tin của bạn. Sẽ thật tệ nếu bạn có những âm thanh thừa như “ừm”, “à” hay ngập ngừng và lúng túng khi nói chuyện. Do đó bạn hãy giữ tông giọng trung bình và ổn định, nói từ tốn vừa đủ nghe, thanh âm rõ ràng. Điều này rất cần thiết cả trong giao tiếp, thuyết trình và công việc. Ảnh minh họa: Internet BIẾT CÁCH CHỌN TRANG PHỤC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN MÌNH “Thay đổi cách mặc, thay đổi con người”. Đây là câu nói rất hay thể hiện sự ảnh hưởng của cách ăn mặc đến phong thái của một người. Khi diện một bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ và phù hợp bạn sẽ thấy tự tin. Vì vậy không nhất thiết phải trở thành một tín đồ thời trang, chỉ cần bạn biết ăn mặc phù hợp vóc dáng, hoàn cảnh để nâng cao giá trị bản thân mình. Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cay đắng nhất khi vợ làm những điều này với chồng, nhẫn tâm hơn cả phản bội Hãy đặt mình vào vị trí của chồng và suy nghĩ, nếu còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình, xin đừng đối xử với chồng một cách cay nghiệt.

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