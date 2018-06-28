5 loại ‘bùa yêu’ vợ phải áp dụng ngay để chồng say mê cả đời, không bao giờ thèm của lạ

Phụ nữ hiền lành là tốt, nhưng đừng quá ngoan khi lên giường kẻo chồng chán ngán mà không còn hứng thú khi gần gũi. Muốn đươc chồng say mê, cưng chiều và yêu hơn mỗi ngày vợ hãy học ngay 5 chiêu “bỏ bùa” chồng dưới đây.

Nếu vẫn thắc mắc vì sao đàn ông dù đã có vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn ngoại tình thì tình dục chính là đáp án chính xác nhất. Vợ quá ngoan mỗi khi ân ái, luôn nằm im như khúc gỗ hay chiều chồng cho có thì đàn ông dù chung thủy đến mấy cũng chán ngán mà ước ao được lên giường với đàn bà khác.

Muốn chồng cả đời say mê phụ nữ hãy hết mình, cuồng nhiệt và hoang dại nhất có thể. Yêu chồng bao nhiêu bạn hãy thể hiện tất cả mỗi khi gần gũi, hãy để chồng bạn thấy rằng cả đời anh ấy sẽ phải phát cuồng vì vợ thay vì ước ao lên giường với gái lạ để “đổi gió”.

Trong quan hệ vợ chồng, đàn ông cần nhất là sự hòa hợp chứ không phải là một cô người mẫu với ba vòng nóng bỏng nằm trên giường mỗi đêm - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn yêu cơ thể mình, dẫu nó không hoàn hảo

Bạn là một người phụ nữ có thân hình mũm mỉm, bạn đã từng trải qua một lần sinh nở với chi chít vết rạn trên cơ thể, thức khuya chăm con khiến ngực bạn gầy đét không còn mơn mởn như thuở còn son không hề khiến cuộc yêu bị ảnh hưởng, càng không khiến chồng bạn vì nhìn thấy mà ngán ngẩm.

Hãy nhớ rằng, chỉ khi phụ nữ yêu cơ thể mình, không tự ti vì những khiếm khuyết bạn mới khiến đối phương thoải mái nhập cuộc và yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi vóc dáng bạn. Trong quan hệ vợ chồng, đàn ông cần nhất là sự hòa hợp chứ không phải là một cô người mẫu với ba vòng nóng bỏng nằm trên giường mỗi đêm.

3. Không ngần ngại thử những điều mới mẻ

Người xưa có câu “lia thia quen chậu/ vợ chồng quen hơi” quả không sai, bởi vợ chồng sống với nhau càng lâu sẽ càng hiểu, yêu thương và cần đối phương nhiều hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, với chuyện gối chăn phụ nữ đừng quá bảo thủ, hãy cùng chồng tạo nên những bất ngờ, những điều khác biệt để chồng đi đâu cũng muốn về bên vợ.

Những lời ngọt ngào sẽ khiến đàn ông càng hưng phấn, thích thú mà sẽ nuông chiều bạn hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Không quên khen ngợi chồng

Phụ nữ đừng chờ đến khi cuộc yêu kết thúc mới dành cho chồng những lời có cánh như “anh tuyệt lắm”, “em rất thích”,... Ngay khi bắt đầu cuộc yêu bạn hãy khen ngợi anh ấy có vòm ngực rắn chắc, có nụ hôn quyến rũ, có cách mơn trớn vuốt ve khiến bạn đê mê hạnh phúc. Những lời ngọt ngào ấy sẽ khiến đàn ông càng hưng phấn, thích thú mà sẽ nuông chiều bạn hơn.

5. Nuông chiều chàng sau cuộc yêu

Sau những giây phút điên cuồng, thăng hoa với hạnh phúc bạn đừng vội mặc quần áo vào ngay mà hãy dành ít phút để ôm lấy chồng. Hãy đáng yêu như thuở còn son, hãy hôn nhẹ lên đôi mắt chàng, hãy nói cho anh ấy hiểu rằng bạn rất mãn nguyện với những giây phút đê mê cả hai cùng tận hưởng.