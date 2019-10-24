5 kiểu phụ nữ luôn ‘thôi thúc’ đàn ông ngoại tình, không trật đi đâu được!

Phụ nữ yêu 24/10/2019 09:16

Dưới đây là những kiểu phụ nữ khổ cả đời, dễ bị đàn ông phản bội. Nếu bạn nằm trong số đó, hãy thay đổi ngay để không chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ đừng trở thành những kiểu người như thế này kẻo bị chồng "cắm sừng" lúc nào không hay. 

Phụ nữ “hiền như cục bột”

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Phụ nữ khổ cả đời vì quá hiền lành - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này thường “thôi thúc” đàn ông ngoại tình. Nhiều người nghĩ đàn ông sẽ thích kiểu người ngoan hiền, nghe lời. Chưa hẳn, đàn ông thích những gì mới lạ. Họ thích những cô nàng cá tính. Những người hiền lành dễ khiến họ cảm thấy nhàm chán.

Phụ nữ quá nguyên tắc

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Người phụ nữ mẫu mực khó đạt được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ quá chỉn chu, tỉ mỉ trong mọi việc. Họ thường ôm đồm hết mọi thứ vào người. Khi có người vợ mẫu mực như thế này, đàn ông sẽ dựa dẫm, ỷ lại và luôn muốn tìm cảm giác mới lạ. Ở bên người vợ quá nguyên tắc, đàn ông thường cảm thấy áp lực và chỉ muốn tìm người khác.

Phụ nữ đặt con lên hàng đầu

Đàn ông thường khá ích kỷ. Họ không muốn vợ quan tâm ai ngoài bản thân họ. Họ không thích vợ lúc nào cũng đặt con cái lên hàng đầu mà phớt lờ người chồng bên cạnh.

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Phụ nữ không biết dung hòa trong việc chăm chồng con sẽ khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan nên biết cân bằng mối quan hệ này. Đừng dành hết thời gian chăm lo cho con mà quên mất chồng. Hãy nhớ “đàn ông là những đứa trẻ to xác”, vì vậy bạn cần phải quan tâm và chăm sóc họ.

Phụ nữ không quan tâm vẻ bề ngoài

Đây là kiểu phụ nữ khổ cả đời. Đàn ông không thích đi bên cạnh người phụ nữ quá xấu xí. Do đó, phụ nữ nhất định phải xinh đẹp, đừng vì lý do gì mà bỏ rơi bản thân. Đừng để chồng ngoại tình vì lý do vợ xấu xí.

Phụ nữ thích dạy đời

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Phụ nữ đừng dạy đời chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích kiểu phụ nữ biết chiều chuộng, chứ không thích bị dạy đời. Bởi họ nghĩ mình đủ trưởng thành để biết được những gì tốt và không tốt cho bản thân. Họ không cần vợ phải ở bên nhắc nhở, càm ràm thường xuyên. Vì vậy phụ nữ hãy bỏ tật lắm lời, thích quản lý chồng của mình. 

‘Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó’, phụ nữ ở tầng này chắc chắn sẽ gặp đàn ông tử tế, giàu có

‘Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó’, phụ nữ ở tầng này chắc chắn sẽ gặp đàn ông tử tế, giàu có

Phụ nữ khí chất luôn có những đặc điểm này khiến đàn ông mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên và khiến người khác phải nể phục cuộc sống giàu sang của họ.

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