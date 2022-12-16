5 điều chàng "thèm khát" nhất ở nàng khi làm chuyện ấy - Điều thứ 3 "cao thủ phòng the" thường áp dụng

Phụ nữ yêu 16/12/2022 11:23

Điều mà con trai cần nhất ở người yêu đó chính là sự tin tưởng. Sự tin tưởng sẽ khiến cho họ tự tin hơn trong việc cố gắng trở thành chỗ dựa cho bạn.

Chàng muốn được tin tưởng

Điều mà con trai cần nhất ở người yêu đó chính là sự tin tưởng. Sự tin tưởng sẽ khiến cho họ tự tin hơn trong việc cố gắng trở thành chỗ dựa cho bạn.

Con trai luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo ở trong mắt người yêu. Vì vậy mà đôi lúc họ cảm giác thiếu tự tin vào bản thân. Vào những lúc thế này, chỉ cần một câu nói “Em tin anh” là đủ để thúc đẩy sự an tâm cũng như tình cảm của bạn đối với chàng.

Không chỉ dừng lại ở việc tin tưởng lẫn nhau, một điều khác mà con trai muốn con gái làm đó là tin tưởng vào tình yêu của nhau. Những cuộc gọi hay tin nhắn nhằm kiểm tra lúc họ bận rộn sẽ chỉ khiến cho họ có cảm giác không được tin tưởng. Điều này chỉ khiến cho họ cảm thấy không an tâm và không dám nói thật với bạn. Do đó mà việc tin tưởng vào những điều con trai nói hoặc làm sẽ khiến cho họ có cảm giác an toàn và thật lòng khi ở bên cạnh bạn.

5 điều chàng 'thèm khát' nhất ở nàng khi làm chuyện ấy - Điều thứ 3 'cao thủ phòng the' thường áp dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn được nàng khen ngợi

Trong thâm tâm của mỗi người con trai đều mong muốn được nhận lời khen từ con gái. Họ luôn phải cố gắng để trở thành những hình mẫu mặc định của xã hội về con trai. Chính vì thế mà chỉ cần một lời khen ngợi từ con gái về tài năng, tính cách, ngoại hình, sự cố gắng,… cũng khiến cho họ trở nên vui vẻ và sung sướng. Đặc biệt hơn cả nếu như đó là lời khen đến từ người con gái mà họ yêu. Hãy nhớ rằng mọi người con trai đều muốn trở thành người tài giỏi trong mắt người yêu họ.

Muốn nàng khen ngợi mình

Mọi người con trai đều cần được người yêu mình tôn trọng. Không chỉ bản thân họ, họ cũng mong muốn người yêu mình tôn trọng những thứ xung quanh họ như gia đình, bạn bè, nghề nghiệp,… Nếu con trai không cảm thấy được sự tôn trọng của con gái thì họ sẽ dần trở nên thiếu tin tưởng và không dành trọn tình yêu cho nửa còn lại của mình.

5 điều chàng 'thèm khát' nhất ở nàng khi làm chuyện ấy - Điều thứ 3 'cao thủ phòng the' thường áp dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cần sự ủng hộ, khuyến khích

Nhận được sự ủng hộ từ người mình yêu là một động lực rất lớn cho con trai. Cho dù mong muốn, mơ ước, sở thích của họ có trẻ con hay ngu ngốc đến như thế nào đi chăng nữa thì sự ủng hộ của người mà họ yêu cũng sẽ tác động rất lớn đến họ.

Cần không gian riêng tư

Con trai cần gì ở con gái khi yêu? Điều quan trọng nhất mà mọi người con gái đều khó có thể hiểu chính là sự riêng tư. Con trai luôn đặc biệt cần một khoảng thời gian, không gian riêng tư. Con trai thường hay im lặng hoặc thiếu quan tâm đến bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này không phải bởi vì họ vô tâm, mà họ đang bận rộn cho công việc, sở thích,… của bản thân.

Vào những lúc như thế này, bạn chỉ cần hỏi han vài câu và hãy cư xử như bình thường. Việc này sẽ khiến cho họ an tâm hơn rất nhiều.

6 cách “yêu” khiến chồng đê mê, cách thứ 2 vợ ngoan đỏ mặt - "gái hư" thường xuyên áp dụng

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Áp dụng những cách "yêu" này, bạn sẽ khiến chàng phải mê mệt bạn vì những hành động lả lơi, đường cong gợi cảm của mình.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the chuyện vợ chồng

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