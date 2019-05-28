5 điều vợ tuyệt đối không được chiều chồng, nếu không đừng trách vì sao chồng sinh hư

Dù yêu thương chồng đến mấy phụ nữ cũng đừng làm những điều này vì họ, có như thế chị em mới mong có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Hành động này sẽ khiến chồng bạn nảy sinh tâm lý ỷ lại, vô trách nhiệm và dần xem đấy là nghĩa vụ của vợ. Trong một gia đình, nếu không có sự chia sẻ, cùng nhau vun đắp thì bạn đang tự khiến hôn nhân của mình trở thành bi kịch.

“Việc nhà là việc của đàn bà”, “đàn ông ai lại làm việc đấy” là những suy nghĩ tai hại của rất nhiều người vợ. Họ tự ôm hết việc nhà vào người, không cho chồng động vào bất cứ việc gì và nghĩ rằng mình làm như thế vì thương chồng.

2. Dễ dàng bỏ qua mọi sai lầm

Việc dễ dàng được bỏ qua, xí xóa những sai lầm sẽ chẳng khiến đàn ông cảm thấy biết ơn, hối lỗi. Ngược lại, vì được cho qua quá đơn giản nên họ chẳng sợ làm người phụ nữ của mình tổn thương, đau lòng.

Thế nên, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn, phụ nữ nhất định phải phân tích đúng sai, bắt chồng xin lỗi để anh ấy ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Như “chim sợ cành cong”, sau này mỗi khi đứng trước những cám dỗ đàn ông sẽ tỉnh táo mà bước qua thay vì dấn thân.

Có chăng, bạn chỉ nên kề bên động viên, an ủi để chàng được tiếp thêm sức mạnh tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

3. Đứng ra giải quyết mọi rắc rối của chồng

Phụ nữ đừng bao giờ đứng ra giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chồng mình. Hãy để anh ấy gánh vác trách nhiệm, tự đưa ra phương hướng, cách thức để thoát khỏi bi kịch hiện tại. Có chăng, bạn chỉ nên kề bên động viên, an ủi để chàng được tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Đàn ông có gia đình, nhất định phải có bản lĩnh, dám làm dám nhận, dám đứng ra đương đầu với mọi nghịch cảnh. Việc thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà từ bỏ vì đã có vợ cáng đáng sẽ biến họ thành người chồng không có chí cầu tiến, nhu nhược.

4. Từ bỏ sự nghiệp

Đừng vì chồng muốn bạn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái mà từ bỏ công việc, ước mơ của mình. Bởi lẽ, chồng dù giàu đến mấy thì tiền vẫn là tiền của anh ấy. Phụ nữ nên có tiền của riêng mình, do mình kiếm được và mưu cầu công danh.

Càng độc lập, tự chủ bạn càng khẳng định được bản thân trong gia đình, xã hội. Tất nhiên, bạn cũng sẽ có tiếng nói và được trân trọng thay vì bị khinh rẻ do chấp nhận sống bám.

Đàn ông dù ngoan đến mấy nhưng hễ có tiền sẽ dễ sinh hư - Ảnh minh họa: Internet

5. Để chồng rủng rỉnh tiền bạc

Phụ nữ dù tin tưởng chồng đến mấy cũng không nên cho chồng tự giữ tiền kẻo có ngày chồng đem tiền đi “nuôi bồ nhí”. Bởi lẽ, đàn ông dù ngoan đến mấy nhưng hễ có tiền sẽ dễ sinh hư.

Hơn cả, chỉ khi có quỹ tài chính chung của gia đình, khi vợ chồng đồng lòng kiếm tiền để chăm lo cho con cái thì hai bạn mới gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn.