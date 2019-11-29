5 điều ở người vợ bình thường mà bà vợ tỷ phú nào cũng mơ ước

Phụ nữ yêu 29/11/2019 12:19

Bạn đã bao giờ ước rằng vợ chồng mình sẽ thật giàu có, sẽ có gia tài tiền tỷ, sống sung túc cả đời? Nhưng bạn không biết rằng nhiều bà vợ tỷ phú lại sẵn sàng đổi cho bạn những điều ấy chỉ để có niềm vui giản dị hàng ngày mà bạn đang có.

Nếu bạn nghĩ rằng nhiều tiền sẽ đồng nghĩa với hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau thì đó ắt hẳn là một thiếu sót lớn. Bởi lẽ, những bà vợ tỷ phú lại ghen tỵ với những bà vợ bình thường bởi những lý do khó tin này.

Bạn ăn cơm với chồng hàng ngày 

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Đôi khi hạnh phúc chính là từ những điều bình dị - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bận rộn quanh năm suốt tháng, chẳng có gì lạ nếu những người vợ của tỷ phú ít khi được ăn cơm cùng chồng, họ thường sẽ ăn cơm một mình và xung quanh là người giúp việc.

Những bữa ăn đóng vai trò không nhỏ trong việc gắn kết gia đình, nơi mà bạn và chồng bạn sẽ trò chuyện với nhau về 1 ngày vừa qua. Có thể với bạn, việc này đã trở thành thói quen quá đỗi đơn giản và bình dị nhưng đôi khi hạnh phúc chính là từ những điều bình dị như thế.

Bạn ngủ chung giường với chồng hàng đêm 

Những người chồng tỷ phú sẽ chẳng bao giờ lên giường đúng thời điểm, họ luôn làm việc muộn, có khi ngủ quên trên bàn làm việc và sáng hôm sau lại nhanh chóng đi làm sớm. Những người vợ tỷ phú sẽ chỉ còn biết bầu bạn cùng chăn gối, trên chiếc giường rộng nhưng thiếu hơi ấm đàn ông.

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Họ sẽ chỉ mơ ước được như bạn, có thể ôm chồng nằm ngủ thật ngon đến sáng, dù là trên một chiếc giường chật hẹp và không xa xỉ - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ những lúc ấy họ sẽ chỉ mơ ước được như bạn, có thể ôm chồng nằm ngủ thật ngon đến sáng, dù là trên một chiếc giường chật hẹp và không xa xỉ. Họ sẽ mơ ước buổi sáng được đánh thức bởi một nụ hôn nhẹ nhàng như bạn, được tự tay là phẳng chiếc áo, chuẩn bị bữa sáng cho chồng đi làm.

Bạn cùng chồng đi siêu thị hàng tuần 

Chẳng một ông chồng tỷ phú nào sẵn sàng bỏ 1-2 tiếng đồng hồ tháp tùng vợ đi siêu thị như chồng bạn. Những người vợ tỷ phú chỉ biết tự mình đi siêu thị, chọn lấy những món đồ có thể đắt tiền nhưng sẽ chẳng mấy khi được chồng quan tâm, đoái hoài.

Họ sẽ mong ước được như bạn, nghe chồng càm ràm vì mua quá nhiều, nhìn chồng ngáp ngắn ngáp dài chờ đến khi bạn thanh toán xong để được rước bạn về.

Bạn và chồng dọn dẹp nhà cùng nhau

Sống trong căn nhà quá rộng lớn mà lại thiếu vắng tình yêu và những hành động ngọt ngào, những người vợ tỷ phú luôn cảm thấy cô đơn và cô độc.

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Một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười vẫn tốt hơn một căn nhà lớn mà chẳng có ai - Ảnh minh họa: Internet

Bạn và chồng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh 

Khoảng cách giữa những người chồng giàu có và vợ mình tỉ lệ thuận với số tiền trong tài khoản của họ. Khi họ giàu có, họ sẽ có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều thú vui xa xỉ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bao người giàu có trên thế giới đều lấy nhiều đời vợ, đối với họ, vợ là người có thể thay thế bất cứ lúc nào. Sự chung thủy của một người chồng giàu có là điều rất khó xảy ra.

Bạn thấy đấy, tiền có thể giúp chúng ta rất nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng không bao gồm tình yêu và sự chung thủy. Vậy hãy thà là một người vợ bình thường, vui buồn giận hờn đều có chồng bên cạnh yêu thương và che chở. 

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