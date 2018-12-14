5 điều đơn giản vợ làm khiến chồng cảm động 'rụng rời'

Phụ nữ yêu 14/12/2018 05:30

Trong đời sống vợ chồng, đôi khi vợ không cần làm gì quá lớn lao những vẫn khiến chồng lung lay vì cảm động. Vì chỉ cần vài hành động nhỏ nhưng chân thành cũng đủ làm đàn ông càng muốn yêu thương vợ nhiều hơn.

Luôn đáp ứng những thói quen, sở thích của chồng

Một người vợ tâm lý sẽ nắm rõ hết những thói quen, sở thích trong cuộc sống hằng ngày của chồng. Nếu chồng thích tủ lạnh có món nước cam anh ấy thích thì vợ mỗi ngày đều cố gắng dành chút thời gian để ghé mua vài trái cam cho chồng. Nếu chồng có thói quen thức giấc giữa đêm để tìm nước uống, thì vợ sẽ luôn để sẵn một ly nước cạnh giường. Hay nếu biết chồng thích món gì, vợ sẽ âm thầm làm để tạo cho chồng bất ngờ.

Và đôi khi, chỉ vì vài trái cam trong tủ lạnh, một ly nước lọc cạnh giường hay món ngon chồng thích mà anh ấy có thể mỉm cười khi mỏi mệt nhất. Chồng chắc chắn sẽ cảm động nếu vợ có thể thấu hiểu từng điều nhỏ nhất ở anh ấy.

Dành cho chồng những nụ hôn khi rời khỏi nhà và lúc gặp lại nhau chiều tàn

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Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, đều dễ rung động trước những điều ngọt ngào thế này - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi sáng chồng đi làm, hãy hôn tạm biệt chồng và đừng quên động viên anh ấy bằng những lời “có cánh”. Hay khi chồng mệt mỏi sau một ngày làm việc trở về, hãy đón anh ấy về nhà bằng một nụ hôn khác. Đàn ông cũng không khác gì phụ nữ, đều dễ rung động trước những điều ngọt ngào thế này. Khi tiễn nhau đi và gặp nhau bằng một cách ngọt ngào thì chẳng khi nào chồng có cảm giác chán về nhà.

Biết chồng cần gì nhất

Đàn ông luôn cần sự thấu hiểu của vợ. Họ muốn vợ biết họ cần gì vào một thời điểm nhất định. Nếu chồng sắp chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, điều anh ấy muốn là lời động viên từ vợ rằng anh ấy chắc chắn sẽ làm tốt. Nếu chồng gặp khó khăn trong công việc, điều anh ấy cần là vợ có thể ủi an hơn là trách móc. Nếu chồng mỏi mệt vì công việc, anh ấy muốn vợ giúp mình xoa bóp, nấu mình một bữa ăn ngon, hơn là vài lời trách móc. Đôi khi, điều đàn ông cần nhất là một người vợ dù họ không nói ra vẫn có thể hiểu họ đang muốn điều gì. Và chỉ cần có vậy, họ sẵn sàng làm mọi thứ để vợ thấy yên lòng, hạnh phúc.

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Đàn ông luôn cần sự thấu hiểu của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cho chồng những bất ngờ lãng mạn

Đàn ông cũng thích sự bất ngờ đầy lãng mạn. Đó có thể là một buổi tối có món ngon, ly rượu say và không gian thật nhẹ nhàng. Hoặc có thể, vợ  bất ngờ hẹn chồng đi ăn tối, hay một chuyến đi xa chẳng báo trước. Hoặc đơn giản chỉ là một món quà thật nhỏ mà vợ biết chồng đã thích từ lâu. Chỉ cần có thế, đàn ông luôn khó có thể ngừng yêu thương và nhớ mong vợ dù là ở đâu.

Biết khi nào chồng yếu đuối và cần người bên cạnh nhất

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Đàn ông sẽ luôn trân trọng những người phụ nữ  tạo cho họ động lực khi họ thấy yếu mềm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thể dễ dàng thể hiện sự yếu đuối như phụ nữ. Nhưng dù có mạnh mẽ đến mấy, họ cũng có khi trở nên thật yếu ớt. Những lúc như thế, dù không thể nói ra, nhưng đàn ông luôn muốn vợ có thể thấu hiểu. Chỉ cần vợ có thể ở bên, im lặng cũng được, lắng nghe cũng được, hay chỉ là làm điều gì đó khiến anh ấy thoải mái, đàn ông nhất định sẽ rất cảm động. Đàn ông sẽ luôn trân trọng những người phụ nữ  tạo cho họ động lực khi họ thấy yếu mềm nhất.

Vợ chồng phút chốc xem nhau như kẻ thù chỉ vì vô tình nói những câu này

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Giữa vợ chồng luôn có những ranh giới nhất định không thể chạm vào, dù chỉ là một lời nói. Vì rất có thể ngay vài giây sau đó, cả hai sẽ xem nhau như kẻ thù.

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