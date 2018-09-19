4 thời điểm người vợ nào cũng nhớ về tình cũ, chồng hãy đọc từng câu từng chữ

Dẫu có lấy chồng, sinh con, hôn nhân hạnh phúc viên mãn thì trong thâm tâm phụ nữ vẫn luôn chất chứa những điều này về người yêu cũ , chồng có cấm cũng không được.

Vì đã từng yêu, từng hạnh phúc, từng đổ vỡ mới tìm được người đàn ông của đời mình nên phụ nữ có rất nhiều kinh nghiệm, kỷ niệm thuở yêu đương. Khi vợ chồng cãi nhau, họ không khỏi so sánh cách hành xử giữa chồng mình với người yêu cũ.

Nếu chồng luôn ra sức lấn lướt, lớn tiếng để giành phần hơn về mình, người xưa luôn nhẫn nhịn, nhận sai để nỗ lực hàn gắn mối quan hệ thì chồng sẽ mất điểm vô cùng. Nếu đàn ông không thay đổi thái độ, cách giải quyết mâu thuẫn thì sẽ có ngày vợ bạn chịu hết nổi mà chấp nhận chấm dứt cuộc hôn nhân ngột ngạt, mệt mỏi hiện tại.

Nếu chồng quên sinh nhật vợ, quên cả lời yêu mỗi ngày thì lúc này cô ấy sẽ nhớ về những điều ngọt ngào đã có với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngày sinh nhật

Một trong những dịp để các cặp đôi thể hiện tình yêu thương dành cho nhau chính là sinh nhật của đối phương. Một bất ngờ nho nhỏ, món quà đáng yêu và buổi tối lãng mạn là cách đàn ông chúc mừng ngày người mình yêu chào đời, cũng là cách cảm ơn trời đã mang cô gái tuyệt vời này đến bên mình.

Nếu chồng quên sinh nhật vợ, quên cả các ngày kỷ niệm trong năm, quên luôn cả việc dành cho vợ những lời chúc, lời yêu mỗi ngày thì lúc này cô ấy sẽ nhớ về những điều ngọt ngào đã có với người yêu cũ của mình vô cùng.

Cô ấy khát khao được yêu, được chồng để mắt đến mình như người đàn ông trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi chồng vô tâm

Phụ nữ nào cũng muốn được nuông chiều, cưng nựng, cũng muốn người đàn ông của mình là cây tùng cây bách để họ có thể an tâm dựa dẫm cả đời. Từng hành động quan tâm, chăm sóc, động viên khi mệt mỏi chán chường đã dư sức khiến vợ ấm lòng, hạnh phúc.

Một người chồng chỉ biết nghĩ cho mình, không bao giờ khen vợ lấy một câu, cũng không dành thời gian bên vợ dịp cuối tuần, chẳng nhận thấy những thay đổi nơi vợ sẽ khiến chị em tuyệt vọng vô cùng. Cô ấy khát khao được yêu, được chồng để mắt đến mình như người đàn ông trong quá khứ.

Nếu để tâm lý chiếm hữu lấn át mà nói ra những lời khó nghe sẽ khiến vợ dù yêu chồng đến mấy cũng thấy ấm ức, bực dọc - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi chồng ghen với người yêu cũ của vợ

Khi biết vợ mình còn giữ liên lạc với người cũ, dẫu đấy chỉ là sự xã giao hay bạn bè chân tình thì đàn ông nào cũng khó chịu, cũng ghen tuông. Tuy nhiên, cách thể hiện sự ghen tuông ấy mới là điều quyết định thái độ của vợ với mình.

Nếu bạn nhẹ nhàng trách yêu vợ “anh muốn em là của riêng anh, không đàn ông nào được ve vãn, kẻ cả người cũ” hay “anh sợ mất vợ quá, em đừng cho anh ta cơ hội tiếp cận em nghe không” sẽ khiến phụ nữ vui và hạnh phúc vô vàn vì biết chồng yêu mình, sợ mất mình nên mới ghen kiểu đáng yêu như thế.

Ngược lại, nếu để tâm lý chiếm hữu lấn át mà nói ra những lời khó nghe “tôi cấm cô không được liên lạc gì với anh ta”, “cô còn yêu anh ta nên mới đi cà phê cùng đúng không” sẽ khiến vợ dù yêu chồng đến mấy cũng thấy ấm ức, bực dọc và vô tình đẩy vợ ra khỏi mái ấm gia đình.