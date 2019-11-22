Có câu nói: "Ông ăn chả, bà ăn nem'', là để chỉ rằng đàn ông ra ngoài gái gú được thì phụ nữ cũng ngoại tình được. Vậy nhưng với người đàn bà chung thủy thì họ không bao giờ thích "ăn nem" dù có cơ hội. Không phải họ không dám, không phải vì không có gan mà bởi những lý do này:

Trong suy nghĩ của nhiều người đàn ông, họ cho rằng việc ra ngoài "bóc bánh trả tiền" là điều hết sức bình thường và phụ nữ sẽ phải chấp nhận việc đó giống như cơm bữa, không được phản đối, không được cằn nhằn.

Đàn bà khi đã kết hôn thì họ luôn có nguyên tắc đó chính là chung thủy với người chồng của mình, họ có yêu cầu về mặt đạo đức, có ràng buộc với trách nhiệm. Trên hết là họ luôn có ranh giới rõ ràng giữa dục vọng và đạo đức trong hôn nhân.

Người đàn bà chung thủy thì họ không bao giờ thích "ăn nem" dù có cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chồng dù có vợ đảm con ngoan nhưng lại không biết trân quý điều mình có để chạy theo những thứ phù phiếm ngoài kia. Đáng ra phát hiện chồng ngoại tình thì đàn bà phải đau khổ rồi bỏ đi cặp bồ cho hả giận, nhưng họ không làm vậy.

Bởi họ biết mình chẳng việc gì phải tự hủy hoại bản thân, cuộc sống của mình chỉ vì muốn trả thù chồng. Chồng sống trái với luân thường đạo lý, không có nghĩa mình cũng phải đi theo vết xe đổ đó. Đàn bà xem thường chuyện ngoại tình, nên có chết họ cũng không ngoại tình.

2. Họ không muốn một lần ngoại tình để cả đời nhơ nhớp, đánh mất bản thân

Người đàn bà thủy chung chính là người hiểu rõ hơn ai hết nếu như bản thân mình có lỡ lấy phải người chồng tồi thì cứ mạnh dạn mà bỏ chồng chứ không việc gì biến mình thành kẻ ngoại tình. Rồi quãng đời còn lại sống trong tủi nhục, cả đời sống trong sạch. Chỉ cần một lần mềm lòng ra ngoài ngoại tình thì đó sẽ vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa trong đời đàn bà.

Phụ nữ một khi đã tôn thờ lòng chung thủy thì họ không bao giờ muốn một cuộc sống buông thả để rồi đánh mất bản thân. Lúc đó đau khổ không chỉ đến với bản thân mà còn lây sang bố mẹ, con cái.

Đàn bà sống có quy chuẩn đạo đức họ biết rằng việc mình cặp kè với đàn ông có gia đình là sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản năng sống vì con cái nên họ đề cao đạo đức của bản thân, họ không muốn con cái của mình ra ngoài bị người đời mắng chửi là có mẹ ngoại tình. Trên hết, họ sợ mình mất đi tư cách làm mẹ, bởi một người mẹ ngoại tình đã là việc sai trái thì không có tư cách để dạy dỗ con mình thành người.

3. Họ không muốn là kẻ xen ngang hạnh phúc gia đình người khác

Hơn ai hết, người đàn bà sống có quy chuẩn đạo đức họ biết rằng việc mình cặp kè với đàn ông có gia đình là đang tự tay phá hoại tổ ấm của người phụ nữ khác. Nhất là đối với người phụ nữ có chồng ngoại tình, họ hiểu nỗi đau bị chồng phản bội, nên họ không cho phép mình được quyền cướp đi hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mình.

Cùng là phận đàn bà, nên nhất định phải bênh vực, đồng cảm và hiểu cho nhau. Nếu đàn bà ai cũng nhất quyết không cặp kè với đàn ông thì chắc chắn sẽ có nhiều gia đình hạnh phúc, vợ không mất chồng, con không mất cha.

Phật dạy trong những tội thì tội ngoại tình là nặng nhất - Ảnh minh họa: Internet

4. Họ biết cái giá phải trả, quả báo ngoại tình vô cùng nặng nề

Phật dạy trong những tội thì tội ngoại tình là nặng nhất, chẳng khác gì tội sát. Dù là đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình thì mãi mãi làm kiếp trâu ngựa, không được đầu thai làm người.

Hơn nữa việc ngoại tình gây ra nhiều hệ lụy về mặt nhân quả. Không chỉ khiến gia đình tan nát, con cái chia lìa mà còn tự tạo nghiệt cho chính bản thân mình. Người đàn bà khôn ngoan trước khi có ý định ngoại tình họ đều hiểu rằng quả báo cho tội tà dâm, ngoại tình là vô cùng nghiêm trọng.

Rất nhiều người đàn ông chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đánh đổi hạnh phúc gia đình, để rồi quả báo giáng xuống thì hối không kịp. Còn người đàn bà chung thủy, họ luôn tự răn dạy mình không được làm kẻ cướp giật hạnh phúc của người khác, kẻo muôn kiếp không được siêu sinh.