4 lí do khiến các cô gái trẻ bất chấp tất cả để cướp chồng người, cả đời chịu nhục nhã

Phụ nữ yêu 26/06/2018 15:14

Đàn ông đã có gia đình mà đi ngoại tình là đồ bỏ đi, thay vì mừng vì giật được họ từ tay vợ bạn hãy thấy mình ngu ngốc khi rước thêm rác vào nhà.

Dưới đây là những lí giải vì sao đàn ông độc thân trên đời rất nhiều nhưng các cô gái trẻ vẫn bất chấp tất cả mà cặp kè với đàn ông có vợ.

4 lí do khiến các cô gái trẻ bất chấp tất cả để cướp chồng người, cả đời chịu nhục nhã - Ảnh 1

Đừng trách các cô gái trẻ biết đàn ông có vợ vẫn chấp nhận yêu, có trách hãy trách chồng mình dù đã có gia đình vẫn không thôi đi quyến rũ đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Hiểu tâm lý phụ nữ

Nếu những chàng trai mải loay hoay không biết phụ nữ muốn gì, cần gì, thích được nuông chiều, chăm sóc ra sao thì đàn ông có vợ thừa kinh nghiệm để hiểu rõ tâm lý của các nàng. Vì đã từng cưa cẩm tán tỉnh, từng trải qua nhiều sóng gió, cửa ải mới có được cái gật đầu đồng ý làm vợ mình nên không khó để họ có được lòng tin, sự tin yêu của các cô gái trẻ.

4 lí do khiến các cô gái trẻ bất chấp tất cả để cướp chồng người, cả đời chịu nhục nhã - Ảnh 2
Việc dùng sự đau khổ của mình để nhận lấy sự thương cảm, quan tâm là chiêu bài phổ biến để các ông chồng lập phòng nhì - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn nói xấu vợ mình

Nếu hôn nhân đang hạnh phúc, vợ chồng yên ấm thì đàn ông nào có cớ gì để ngoại tình, để tiếp cận con mồi. Chỉ khi cố gắng tỏ ra hôn nhân của mình thất bại, vợ chồng hục hặc hoặc nói xấu rằng vợ thích kiểm soát, vô tâm hay quá đoảng thì đàn ông mới dễ dàng có được sự đồng cảm ở phái yếu.

Chính sự đồng cả ấy là sợi dây gắn kết tình cảm, là cơ hội để chàng thể hiện rằng người phụ nữ đến sau là người hiểu họ nhất. Việc dùng sự đau khổ của mình để nhận lấy sự thương cảm, quan tâm là chiêu bài phổ biến để các ông chồng lập phòng nhì bên ngoài.

4 lí do khiến các cô gái trẻ bất chấp tất cả để cướp chồng người, cả đời chịu nhục nhã - Ảnh 3
Nhiều phụ nữ ưa thích sự tự do, khám phá và không muốn mình bị ràng buộc, trói chặt bởi trách nhiệm trong đời sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

3. Không trói buộc trách nhiệm

Phụ nữ khi yêu thường mong muốn có thể cùng người đàn ông mình yêu thương gầy dựng gia đình, sinh con đẻ cái, cùng nhau sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Song song đó, vẫn có nhiều phụ nữ ưa thích sự tự do, khám phá và không muốn mình bị ràng buộc, trói chặt bởi trách nhiệm trong đời sống hôn nhân.

Tất nhiên, lúc ấy không ai khác ngoài đàn ông có vợ là lựa chọn hoàn hảo nhất để những cô nàng độc thân không thích ràng buộc lựa chọn hẹn hò. Khi ấy, nàng có thể chấm dứt mối quan hệ bất cứ lúc nào mà không cần phải lo sợ khiến đối phương thương tổn.

4 lí do khiến các cô gái trẻ bất chấp tất cả để cướp chồng người, cả đời chịu nhục nhã - Ảnh 4
Việc ngoại tình kéo dài càng lâu, mối quan hệ càng sâu đậm sẽ khiến các cặp đôi ngoại tình càng thích thú, hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Cảm giác tội lỗi luôn có sự hấp dẫn của nó

Thứ gì càng bị cấm đoán càng có sức hấp dẫn riêng của nó. Tất nhiên, ngoại tình cũng thế. Cảm giác vụng trộm, giấu diếm hay qua mặt vợ của mình khiến đàn ông rất hứng thú, qua mặt vợ của nhân tình khiến các cô gái trẻ phấn khích và vui vẻ khi thấy mình là người chiến thắng.

Việc ngoại tình kéo dài càng lâu, mối quan hệ càng sâu đậm sẽ khiến các cặp đôi ngoại tình càng thích thú, hạnh phúc hơn.

Cuối cùng, là phụ nữ đừng bao giờ cho phép mình trở thành người thứ ba, đừng cho phép mình biến thành kẻ bị thiên hạ khinh miệt, chửi rủa vì đã cướp chồng người. Đàn ông đã có gia đình mà đi ngoại tình là đồ bỏ đi, thay vì mừng vì giật được họ từ tay vợ bạn hãy thấy mình ngu ngốc khi rước thêm rác vào nhà.

Thay vì đánh ghen, đàn bà hãy cảm ơn kẻ thứ 3 bởi nhờ họ bạn mới biết lòng chung thủy của chồng đáng giá bao nhiêu?

Thay vì đánh ghen, đàn bà hãy cảm ơn kẻ thứ 3 bởi nhờ họ bạn mới biết lòng chung thủy của chồng đáng giá bao nhiêu?

Đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ ba chắc chắn là đáng trách, nhưng chị em nên nhớ cô ta sẽ không bao giờ cướp được chồng bạn nếu anh ấy không cho phép.

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