4 điều 'thầm kín' chồng sẵn lòng làm cho vợ xứng danh quý ông 100 điểm

Phụ nữ yêu 29/05/2021 06:26

Phụ nữ khôn ngoan phải biết nhờ vả chồng đúng lúc và nếu chồng nhà bạn chịu làm những việc "thầm kín" này thì chứng tỏ anh ấy rất quan tâm bạn, xứng danh ông chồng 100 điểm.

Dưới đây là những điều “thầm kín” đàn ông luôn sẵn sàng làm khi vợ mở miệng nhờ, phụ nữ khôn ngoan nên biết.

Mua giúp vật dụng cá nhân của phụ nữ

Dù điều này sẽ khiến đàn ông xấu hổ nhưng nếu vợ nhờ, anh ấy sẽ làm ngay. Nhiều người thường nghĩ vật dụng cá nhân của phụ nữ không nên cho đàn ông biết. Nhưng thực tế muốn chồng thương và hiểu vợ hơn, chị em đừng ngại trao đổi với chồng về điều này.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng ngại nhờ chồng làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết được những điều “rắc rối” của phụ nữ, đàn ông sẽ cảm thấy vợ cần được bảo vệ và yêu thương. Bên cạnh đó, anh ấy sẽ biết cách ứng biến khi vợ nhờ vả mà không phải nghệt mặt ra trong lúc "cấp bách".

Nhờ chồng kéo giúp khóa váy hoặc đầm

Chắc chắn người đàn ông nào cũng muốn làm điều này cho vợ. Họ cảm thấy hành động kéo khóa váy, đầm là cơ hội để thể hiện tình cảm. Phụ nữ đừng ngại ngùng trong chuyện này.

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Đừng ngại nhờ chồng kéo khóa váy giúp mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đừng sợ chồng sẽ làm hư chiếc khóa kéo của mình. Đã là vợ chồng, hãy để đối phương làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhất để vun đắp tình cảm.

Nhờ chồng chọn quần áo lót giúp

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Hãy để chồng chọn quần áo lót giúp để cuộc yêu của vợ chồng thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đàn ông có mắt thẩm mỹ hơn cả phụ nữ. Vì vậy vợ đừng ngại khi bảo chồng chọn quần áo lót giúp mình. Nhờ đó, bạn sẽ không phải nhận những lời chê bai của chồng. Thậm chí còn khiến chồng hưng phấn hơn khi "yêu".

Nhờ chồng chăm sóc trong ngày “đèn đỏ”

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Hãy nhờ chồng chăm sóc mình trong ngày nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ngại cho chồng biết bạn đang "đến tháng" và nhờ chồng làm giúp việc nhà. Đừng im lặng thể hiện bộ mặt khó chịu kẻo khiến chồng chán ngán. Hãy nhẹ nhàng cho chồng biết để anh ấy thông cảm với vợ. Đồng thời, anh ấy sẽ biết tránh những điều khiến bạn khó chịu trong những ngày nhạy cảm như thế này.

Coi thường chồng làm “nội tướng”, suýt đánh rơi hạnh phúc trong tiếc nuối

Coi thường chồng làm “nội tướng”, suýt đánh rơi hạnh phúc trong tiếc nuối

Có người chồng chăm chỉ và thương yêu vợ con chẳng khác gì cầm được viên ngọc quý trên tay mà chị nào biết trân trọng, gìn giữ. Cũng may chị kịp nhận ra trước khi hạnh phúc của mình cất cánh bay xa.

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