4 dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang dần đánh mất chồng vào tay kẻ thứ 3 mà không hề hay biết

Phụ nữ yêu 09/03/2020 12:22

Khi đàn ông ngoại tình sẽ trải qua nhiều giai đoạn, ban đầu là lén lút và cuối cùng là dứt tình. Sẽ có những dấu hiệu âm thầm mà vợ không hề nhận ra.

Là một người vợ khôn ngoan thì bạn nhất định phải chú ý đến những dấu hiệu đang dần đánh mất đi chồng để kịp thời tìm cách khiến anh ấy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

1. Biết vợ đi làm về muộn nhưng luôn tra khảo, đổ lỗi

Vợ chồng chung sống trong một nhà thì rõ ràng anh ta thừa biết rõ bạn bận rộn công việc, thường xuyên phải tăng ca, đi sớm về muộn. Dạo gần đây nếu người chồng bỗng dưng thay đổi, lúc nào tra khảo: "Cô đi đâu, đi với ai, làm gì mà giờ mới về?".

Nếu xảy ra trường hợp này thì phụ nữ phải cận thẩn bởi rất có thể anh ta đang cố tình đánh lạc hướng để bạn hiểu rằng anh ta ghen, quan tâm đến vợ con. Nhưng thực chất anh ta muốn bạn chú ý đến việc khác để che đậy sự dối lừa. Anh ta chính là người chồng ngoại tình, lừa dối vợ con nhưng lại tìm mọi cách để đổ hết tội lên bạn.

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 Trong hôn nhân, nếu chuyện chăn gối không được thăng hoa thì sớm muộn đàn ông ngoại tình, hôn nhân chắc chắn sớm đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

2. Từ chối dứt khoát khi vợ muốn ''gần gũi''

Nếu trước đây chuyện chăn gối của hai vợ chồng vô cùng hòa hợp, anh ấy chưa bao giờ khiến bạn phải phàn nàn, lịch trình lúc nào cũng đều như vắt chanh mà giờ đột nhiên xao nhãng. Có khi cả tháng trời hai vợ chồng không ngủ cùng nhau mà anh ta vẫn rất hưng phấn. Hoặc nếu có thì anh ta cũng chỉ làm cho xong chuyện chứ không có cảm xúc.

Những điều này cho thấy chồng bạn đang có nhân tình ở bên ngoài nên không còn thiết tha chuyện thân mật với vợ nữa. Trong hôn nhân, chuyện chăn gối không được thăng hoa khiến đàn ông ngoại tình, hôn nhân chắc chắn sớm đổ vỡ.

3. Không quan tâm đến những ngày kỷ niệm

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Khi chồng yêu vợ thật lòng thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên tặng quà cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng yêu vợ thật lòng thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên tặng quà cho vợ vào những dịp đặc biệt như: Ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, ngày 8/3... để tỏ lòng biết ơn và thể hiện tình yêu của mình dành cho vợ.

Nhưng một khi đàn ông ngoại tình thì tâm trí của họ sẽ chỉ mải nghĩ đến cô bồ. Thế nên nếu có mua quà anh ta cũng sẽ chỉ chăm chăm lấy lòng bồ chứ chẳng còn thời gian nào dành cho vợ nữa. Đây chính là một trong những dấu hiệu mà phụ nữ đang dần mất đi chồng lúc nào không hay.

4. Không tập trung khi nói chuyện với vợ

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Khi đàn ông đã có hình bóng khác thì lúc này vợ nói gì, làm gì  cũng không để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, người ta thường dành hết tâm trí cho người mình yêu và lắng nghe những cuộc nói chuyện từ đối phương. Nhưng khi trong tim người đàn ông đã có hình bóng khác thì lúc này vợ nói gì, làm gì cũng không để tâm.

Thực tế thì không phải cứ đàn ông lơ đãng khi nói chuyện với vợ là đàn ông ngoại tình, bội bạc, cũng có thể anh ấy đang mệt mỏi, áp lực công việc. Nhưng nếu giữa bạn và chồng không có một khoảng cách nào khác, anh ấy cũng không có khó khăn gì trong công việc thì chắc chắn là người đàn ông đang thay lòng đổi dạ. Phụ nữ không cẩn trọng là mất chồng như chơi vào tay kẻ thứ ba.

2 sự thật chua chát đàn ông ngoại tình luôn giấu cả bồ lẫn vợ

2 sự thật chua chát đàn ông ngoại tình luôn giấu cả bồ lẫn vợ

Khi  bên vợ, đàn ông ngoại tình nói một đằng, đến khi ở cạnh bồ họ lại nói một nẻo. Nhưng có 2 sự thật đàn ông không bao giờ nói với cả vợ và bồ.

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