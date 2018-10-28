4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng

Phụ nữ yêu 28/10/2018 11:33

Nếu vợ có những đặc điểm này, xin chúc mừng, bạn chính là người đàn ông may mắn nhất cuộc đời này.

Đàn ông phải tu 9 kiếp mới lấy được kiểu phụ nữ này làm vợ, bởi không chỉ “khéo chiều chồng, giỏi chăm con” nàng còn độc lập, thú vị và luôn khiến cuộc đời đáng sống hơn bao giờ hết.

4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng - Ảnh 1
Để có được người vợ luôn kề vai sát cánh bên chồng dẫu hoàn cảnh có khốn cùng đến mấy lại không hề đơn giản... - Ảnh minh họa: Internet

1. Đồng cam cộng khổ

Khi giàu có cũng như lúc cơ hàn, cô ấy vẫn luôn bên cạnh, cùng sẻ chia, gánh vác mọi bộn bề trong cuộc sống với bạn thì đấy chính là người vợ “vàng mười”. Nếu may mắn lấy được người phụ nữ như thế làm vợ đàn ông hãy mừng thầm. Bởi lẽ, muốn tìm một người cùng ta hưởng sang giàu, tiêu tiền, hưởng thụ thì quá dễ. Nhưng để có được người vợ luôn kề vai sát cánh bên chồng dẫu hoàn cảnh có khốn cùng đến mấy lại không hề đơn giản.

Chỉ khi yêu thương chồng, khi xem bạn đời là chính cuộc sống của mình thì phụ nữ mới làm được điều ấy. Nếu không, họ đã rời bỏ bạn mà đi từ lâu rồi.

4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng - Ảnh 2
Cô ấy cũng không bao giờ kể xấu chồng với thiên hạ, càng không mang chuyện gia đình đi tán chuyện với người khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Giữ thể diện cho chồng

Chỉ đàn bà dại mới lớn tiếng mắng chửi chồng hay thể hiện sự thiếu tôn trọng bạn đời chốn đông người. Đấy là người vợ chỉ biết nghĩ cho mình, không nghĩ cho đối phương. Ngược lại, một người vợ tốt có thừa tinh tế để biết rằng, với đàn ông, thể diện chính là thứ họ có thể dùng tất cả để bảo vệ.

Thế nên, dẫu giận chồng đến mấy, dẫu mâu thuẫn đến đâu người vợ tốt vẫn cố gắng nhẫn nhịn để “về nhà đóng cửa bảo nhau”. Cô ấy cũng không bao giờ kể xấu chồng với thiên hạ, càng không mang chuyện gia đình đi tán chuyện với người khác.

4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng - Ảnh 3
Đứng trước những sai lầm, vấp ngã của chồng người vợ tốt có đủ sự bao dung dành cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Bao dung

Cuộc sống hôn nhân không đơn giản như tình yêu. Nếu khi yêu, cảm thấy không hợp, cảm thấy chán bạn có thể dễ dàng nói lời chia tay, không ràng buộc, càng không có bất cứ hệ lụy gì. Hôn thú không chỉ giúp hai con người yêu nhau được danh chính ngôn thuận là vợ là chồng mà còn kèm theo trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau, với hai bên gia đình.

Đứng trước những sai lầm, vấp ngã của chồng người vợ tốt có đủ sự bao dung dành cho bạn đời. Nàng hiểu rằng “cơm sôi bớt lửa” thì vợ chồng mới mong sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng - Ảnh 4
Dẫu vợ có vụng về đến mấy nhưng một lòng vì chồng vì con thì đàn ông đã có thể mừng thầm - Ảnh minh họa: Internet

4. Chung thủy

Đây chính là phẩm chất quan trọng nhất mà đàn ông cần ở vợ mình. Với những người chồng, không nỗi đau nào lớn bằng việc phát hiện bị người phụ nữ đầu ấp tay gối cắm sừng, tối nào cũng nằm chung giường nhưng lại tơ tưởng đến đàn ông khác. Thế nên, dẫu vợ có vụng về đến mấy nhưng một lòng vì chồng vì con thì đàn ông đã có thể mừng thầm. 

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