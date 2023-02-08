3 thứ đàn bà khôn ngoan không thèm lấy, đàn bà dại cố ôm hết vào người

Đàn bà khôn dù có đặt 3 thứ này từ chồng, có cho họ cũng chẳng thèm đụng tay đến.

Người đàn bà khôn ngoan luôn biết thứ gì lấy được và thứ gì không nên lấy. Đặc biệt là 3 thứ này từ chồng, có cho họ cũng chẳng thèm đụng tay đến.



Đàn bà khôn ngoan nên biết từ chối những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Tiền riêng của chồng

Đàn bà khôn luôn biết tiền gì nên tiêu, tiền gì không nên tiêu. Họ thích tiền nhưng không để đồng tiền làm mờ mắt. Họ chỉ tiêu những đồng tiền mình làm ra, chứ không dòm ngó đến những khoản tiền riêng của chồng. Tài chính là vấn đề quan trọng quyết định thành bại của một cuộc hôn nhân.

Nếu đàn bà quá quan tâm đến “quỹ đen” của chồng sẽ khiến đàn ông cảm thấy mất tự do. Thế nên dù biết họ cũng sẽ ngó lơ không để ý đến.

Lời hứa hẹn “ngọt như mía lùi”

Những lời hứa hẹn của đàn ông, phụ nữ khôn chỉ nghe, còn phụ nữ dại xem đó là thật rồi chờ đợi mỏi mòn. Đàn bà khôn dù có nghe trăm lời ngàn lời ngọt ngào cũng sẽ bỏ ngoài tai. Vì họ biết đàn ông hứa nhiều nhưng chẳng nhớ bao nhiêu.



Phụ nữ khôn đừng tin tưởng chồng tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì trông chờ vào việc đàn ông thực hiện lời hứa, họ sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, chăm sóc bản thân. Họ sẽ không vì câu nói “ở nhà anh nuôi” mà khiến bản thân phải chịu sự xem thường của người đàn ông bên cạnh.

Cuộc sống hưởng thụ

Phụ nữ đừng ham cuộc sống hưởng thụ, được chồng cung cấp tiền tiêu mỗi tháng. Vì xài tiền của đàn ông, bạn đã đánh mất tự do. Đàn ông hứa nuôi bạn nhưng sẽ không thể giữ lời hứa đó đến trọn đời. Khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, bạn sẽ bị cho là kẻ ăn bám, vô dụng, chỉ biết tiêu tiền.

Thế nên thời trẻ đừng vội hưởng thụ, hãy chăm chỉ kiếm tiền. Sau này về già có một số tiền tiết kiệm, bạn muốn có cuộc sống như thế nào cũng chẳng ai cấm cản. Bạn sẽ chẳng phải nghe lời càm ràm, chê bai của ai, cũng chẳng cần trông chờ vào chồng hay con cháu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thu-an-ba-khon-ngoan-khong-them-lay-an-ba-dai-co-om-het-vao-nguoi-553687.html