3 thời điểm đàn ông yếu lòng, con giáp 13 dễ chen vào nhất

Phụ nữ yêu 19/12/2019 12:50

Trong những thời điểm đàn ông yếu lòng, chị em đừng vội vàng "manh động" vì sẽ khiến mối quan hệ của cả hai thêm ảnh hưởng xấu. Chỉ cần thường xuyên động viên, khích lệ chồng, rồi anh ấy sẽ vượt qua khoảng thời gian đen tối này.

Không giống phụ nữ, đàn ông không dễ dàng bộc lộ nỗi lòng của mình. Gánh nặng trách nhiệm và tự tôn của người đàn ông không cho phép chàng thoải mái chia sẻ, tâm sự, đặc biệt là với vợ mình.

Chính những lúc đàn ông yếu lòng là thời điểm người thứ ba dễ dàng chen vào làm anh ấy xao động và làm tăng nguy cơ hạnh phúc gia đình bị phá vỡ. Vì vậy, chị em đừng bao giờ để chồng một mình trong những thời điểm này.

Khi chồng gặp thất bại, khó khăn trong công việc

Đối với đàn ông, tiền tài và sự nghiệp là 2 thứ thể hiện sức mạnh và năng lực của bản thân. Bởi thế, trước những khó khăn trong công việc, chồng bạn rất dễ hoang mang, lo lắng.

Nếu người vợ không kịp thời động viên, chia sẻ dù chỉ vô tình làm tăng thêm áp lực cho chồng. Lúc này, rất dễ khiến chồng ngã vào vòng tay người thứ ba dịu dàng nào đó. Một người vợ thông minh cần biết mình nên làm gì vào lúc này.

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Thấy chồng gặp khó khăn, phụ nữ đừng mang thêm gánh nặng cho anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, bạn cần đảm bảo anh ấy không làm việc đến lao lực. Hãy nấu cho chồng những món ăn thật ngon, nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc.

Bạn cần trở thành người vợ kiên nhẫn giúp chồng có thể thoải mái bộc bạch nỗi lòng của mình. Đàn ông khi yếu đuối vẫn luôn cố tỏ ra là mình ổn, đừng thúc ép anh ấy. Người vợ thông minh sẽ lựa chọn cách trò chuyện thật nhẹ nhàng, khiến chồng mình thoải mái để anh ấy sẵn sàng kể cho bạn nghe về những khó khăn mà anh ấy đang gặp phải.

Không có ai mãi mãi thuận lợi trên con đường công danh. Là người vợ cần biết ở bên cạnh an ủi chồng, cho anh ấy biết rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Sau khi vượt qua được những chướng ngại vật này, chồng bạn chắc chắn sẽ càng thêm yêu thương và trân trọng bạn.

Khi vợ mang bầu, sinh con

Thời điểm này không chỉ khiến đàn ông yếu lòng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đổ vỡ trong gia đình nếu người vợ không đủ tinh tế.

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Thời điểm vợ mang thai và sinh con, đàn ông rất sẽ ngã vào vòng tay người thứ ba trẻ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn vợ mang thai, sinh con, vợ chồng sẽ ít có không gian riêng để trò chuyện, tâm sự. Chuyện chăn gối cũng gặp nhiều trở ngại khiến nhu cầu của chồng không được giải tỏa. Hơn nữa, lúc này, tâm sinh lý của chị em cũng có nhiều bất ổn, dễ tủi thân, hay cáu gắt, khiến cho không khí gia đình liên tục căng thẳng.

Chị em thường quá quan tâm đến con mà ngó lơ chồng nên lâu dài gây cho các anh cảm giác bất mãn, khó chịu, bức bối. Ngoài ra, việc vợ ở nhà chăm con khiến gánh nặng kinh tế không có ai gánh vác cùng chồng, anh ấy dễ dàng bị stress vì công việc, vì áp lực kinh tế dẫn tới khủng hoảng.

Phụ nữ cần hiểu đàn ông cũng rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Trong giai đoạn vợ mang thai và sinh con, tuy các anh chồng sẵn sàng hy sinh, nhường nhịn vì 2 mẹ con nhưng cảm xúc, tâm trạng của các anh vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ.

Một người vợ cũng nên thử đặt mình vào vị trí của chồng để thấu hiểu, kịp thời khen ngợi anh ấy lúc cần và không tạo áp lực khiến chồng bực bội mà tìm đến nơi khác để giải tỏa.

Khi hôn nhân bắt đầu nhạt dần

Sau giai đoạn ngọt ngào, thắm thiết, thông thường các cặp đôi sẽ rơi vào tình trạng hôn nhân nhạt dần và đi theo lối mòn. Giữa vợ chồng không còn cảm giác thú vị, nóng bỏng và hấp dẫn nữa, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng khiến đàn ông yếu lòng, dễ đi tìm niềm vui mới.

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Đàn ông nào cũng ham "của lạ", giữ chồng bằng cách chủ động trở thành "của lạ" của chồng. - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em sau khi sinh con thường bỏ bê bản thân, không chăm chỉ làm đẹp hay đổi mới phong cách. Điều này không chỉ là sai lầm tai hại khiến chị em trở nên kém hấp dẫn trong mắt chồng mà còn có lỗi với chính mình khi không biết nâng niu, quý trọng bản thân.

Người phụ nữ biết cách chiều chuộng bản thân cũng sẽ biết cách chiều chồng và không ngừng làm mới hôn nhân. Sống cùng cô vợ tuyệt vời như vậy, chẳng người đàn ông nào lại đánh đổi để đi tìm cảm giác mới ở những cô bồ không cùng đẳng cấp với vợ mình.

Đối với nhiều người phụ nữ, hôn nhân là bài toán hóc búa khiến họ đau đầu vì làm mãi vẫn sai. Thế nhưng, với những chị em thông minh, khôn ngoan thì chỉ cần để ý và hiểu tính chồng một chút là đủ để cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu.

3 thời điểm đàn ông dễ nói thật lòng mình nhất

3 thời điểm đàn ông dễ nói thật lòng mình nhất

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