3 nỗi đau sẽ đeo bám kẻ phản bội cả đời, mãi cũng không trả hết nghiệp

Phụ nữ yêu 14/11/2019 17:04

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu đã tự biến mình thành kẻ phản bội thì cả đời này bạn phải bị 3 nỗi đau này dằn vặt, dù muốn cũng không thể buông bỏ.

Kẻ bội bạc có thể được hưởng những phút giây khoái lạc khi ái nhân với nhân tình, phấn khích đến quên cả đất trời. Thế nhưng, sau những đê mê ấy, cái giá mà họ phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều.

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Nếu đã tự biến mình thành kẻ phản bội, cả đời bạn cũng không thể thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Bị người đời khinh khi

Việc cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba dẫu đã có gia đình, đã yên bề gia thất là hành động không thể chấp nhận. Bởi lẽ, khi đã đạp đổ luân thường đạo lý, đã bất chấp tất cả, đã mặc kệ bạn đời đau khổ dằn vặt mà lên giường với người tình thì từ giây phút ấy bạn sẽ bị cả thiên hạ quay lưng.

Những lời khó nghe, những ánh mắt dò xét, những ngờ hoặc chính là những gì kẻ bội bạc phải gánh chịu cả đời.

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Nếu ngay cả bạn đời mà bạn cũng có thể phản bội thì sẽ chẳng ai dám tin tưởng bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Không ai dám kết giao

Người xưa có câu “vật họp theo loài”, dù bạn giàu có, sung túc hay tài năng đến mấy nhưng nếu đã dính dớp ngoại tình thì ai cũng sẽ kiêng dè. Họ sợ sẽ bị quy chụp theo kiểu “cá mè một lứa”, sợ bị hiểu rằng mình cũng là kiểu người lăng nhăng, bội bạc như bạn.

Nếu ngay cả bạn đời, người cùng nằm gai nếm mật, trải qua bao khốn khó cùng nhau mà bạn cũng có thể phản bội thì sẽ chẳng ai dám tin tưởng bạn nữa.

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Nếu đã mang danh đàn ông ngoại tình/đàn bà bội bạc thì người đến sau sẽ dè dặt vô cùng khi tiếp cận bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cô quả cả đời

Ngoại tình với người thứ ba, đang tâm phá nát một gia đình hạnh phúc không chỉ khiến kẻ bội bạc mất đi hạnh phúc đang có, mà còn phải đối diện với việc phải sống cô độc trong nửa đời còn lại.

Nếu đã mang danh đàn ông ngoại tình/đàn bà bội bạc thì người đến sau sẽ dè dặt vô cùng khi tiếp cận bạn. Dù yêu đến mấy, dù bi lụy đến đâu đối phương cũng sẽ mãi hoài nghi và lo sợ bị cắm sừng như bạn đã từng làm thế với người cũ.

Thế nên, muốn có cuộc sống viên mãn, hôn nhân hạnh phúc bạn đừng dại vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng kẻo đánh mất chính mình.

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