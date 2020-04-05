3 điều cần có 4 điều phải bỏ để phụ nữ lúc nào cũng quyến rũ, nóng bỏng trong mắt chồng

Phụ nữ yêu 05/04/2020 12:08

Được chồng yêu thương, chiều chuộng luôn là điều mà nhiều chị em quan tâm, mong đợi. Một người phụ nữ thông minh sẽ có bí quyết giữ chồng cực đơn giản và hiệu quả khiến chồng vừa yêu vừa nể.

Phụ nữ có thể may mắn sở hữu một thân hình nóng bỏng, quyến rũ, thành thạo kỹ năng giường chiếu, biết nói những câu lả lơi, đầy ma mị. Nhưng nếu tất cả những điều đó không được sử dụng đúng cách thì chắc chắn sẽ gây phản cảm. Muốn lúc nào cũng quyến rũ, nóng bỏng trong mắt chồng thì 3 điều cần có, 4 điều phải bỏ vợ thông minh phải khắc cốt ghi tâm.

3 điều cần có

Luôn chủ động

Nếu như suốt cả tuần mà bạn không thấy chồng mình chủ động đụng chạm vào vợ thì rất có thể là anh ấy đang chờ đợi xem bạn có dám chủ động một lần hay không. Chuyện chăn gối nên được diễn ra thường xuyên thì có như vậy tình cảm vợ chồng mới thăng hoa, mặn nồng.

Với phụ nữ thông minh thì bí quyết giữ chồng không phải lúc nào cũng dùng lời nói trực diện mà đôi khi phụ nữ chỉ cần diện một chiếc váy ngủ sexy rồi nhẹ nhàng đến gần và ngồi vào lòng anh ấy, dùng vài cử chỉ âu yếm cũng đủ khiến chồng lâng lâng sung sướng. Đừng tỏ ra xấu hổ khi bạn là người chủ động, chính điều này càng khiến anh ấy mê mệt vợ hơn.

Khen ngợi chồng thường xuyên

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Chuyện chăn gối nên được diễn ra thường xuyên thì có như vậy tình cảm vợ chồng mới thăng hoa, mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn mong muốn vợ ngưỡng mộ công việc, cuộc sống hàng ngày của mình, nhất là khi ''yêu'' thì được vợ khen anh ấy càng thích. Những câu nói khen ngợi như: "Anh tuyệt thật đấy''' có tác dụng như chất xúc tác, khiến anh ấy mãnh liệt và thoải mái thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.

Luôn biết cách tạo ra sự mới mẻ

Đây là bí quyết giữ chồng cực kỳ quan trọng mà chị em phụ nữ phải nhớ. Đừng ngại gợi ý cho anh ấy vài thế ''yêu'' mới lạ hay những địa điểm lãng mạn như nhà nghỉ, khách sạn, bàn bếp... để chuyện chăn gối ngày càng thăng hoa. Đảm bảo người đàn ông sẽ không nghĩ vợ hư hỏng mà trong thâm tâm anh ấy chỉ hạnh phúc, sung sướng khi có được cô vợ giỏi chiều chuộng chồng.

4 điều phải bỏ 

Đừng im lặng

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Đừng ngại gợi ý cho anh ấy vài thế ''yêu'' mới lạ hay những địa điểm lãng mạn như nhà nghỉ, khách sạn, bàn bếp... để chuyện chăn gối ngày càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Không khí quá yên lặng sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy mất hứng, bởi họ cảm giác như mình đang ân ái với một khúc gỗ vô cảm. Bởi thế nên vợ khôn ngoan là phải biết nhẹ nhàng nói những lời ngọt ngào, dịu dàng để chồng càng thấy say đắm.

Đừng quá nôn nóng

Vừa mới bắt đầu cuộc yêu, nếu bạn vội vàng như thể làm cho xong chuyện sẽ khiến anh ấy phần nào giảm đi sự khích thích. Cũng đừng dại phô diễn ra những nhược điểm sau khi sinh con như bụng mỡ, vết rạn. Hãy khôn ngoan giữ lại chiếc áo sơ mi của chồng rồi mặc nó trên người và đóng vài cúc hờ hững. Như thế thì đảm bảo đủ khiến chồng mê mẩn không rời.

Đừng nói về người yêu cũ

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 Đàn ông ai cũng yêu bằng mắt, muốn nắm vững các bí quyết giữ chồng thì trước hết phụ nữ phải biết đầu tư cho diện mạo của mình - Ảnh minh họa: Internet

"Anh chẳng bằng một góc của người yêu cũ em, chán anh lắm'', việc so sánh chồng mình với tình cũ chẳng khác nào chạm vào ''tử huyệt'' của đối phương. Ngay lập tức sẽ khiến anh ấy cảm thấy vợ không tôn trọng mình. Chắc chắn sau đó sẽ là một trận cãi vã lớn và anh ấy khó có thể tha thứ cho bạn.

Đừng xuề xòa

Đầu tóc rũ rượi, bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, mùi mồ hôi... đây chính là những điểm mà vừa nhìn thấy đã khiến đàn ông không muốn chạm vào vợ chứ đừng nói là ''yêu'' vợ. Đàn ông ai cũng yêu bằng mắt, muốn nắm vững các bí quyết giữ chồng thì trước hết phụ nữ phải biết đầu tư cho diện mạo của mình.

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