3 điều "bình thường" trong hôn nhân khiến phụ nữ bất hạnh hơn cả việc chồng ngoại tình, điều thứ 2 là đau đớn nhất

Phụ nữ yêu 17/12/2022 11:46

Khi trở thành vợ chồng rồi, thì cả hai lại khiến cho cuộc đời nhau thêm đau khổ và rồi tình yêu cũng cứ thế mà trở nên lụi tàn, chết dần, chết mòn vì 3 điều này…

 

1. Bạo lực về thể xác và tinh thần

Có nhiều anh chồng lúc nóng giận thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mình, để rồi sau cơn tức giận thì người phụ nữ bên cạnh họ cũng nhừ xương.

Tệ hại hơn nữa là có những người cứ hễ giận vợ là im lặng, bỏ mặc vợ mình muốn sao thì sao.

Điều này xảy ra một lần, hai lần có thể không sao, nhưng nếu xảy ra quá nhiều lần thì dễ dẫn đến việc cả hai phải dắt nhau ra tòa ly hôn, đường ai nấy bước.

2. Không tìm được tiếng nói chung

Lúc mới yêu sao thấy hợp đến thế, nhưng sao khi lấy nhau về rồi thì lại có quá nhiều thứ ở đối phương, khiến đôi bên vỡ mộng về nhau.

Trước kia cả hai nhắn tin, gọi điện để nói chuyện cùng nhau thâu đêm, suốt sáng thế mà vẫn còn chưa hết chuyện để nói. Nhưng cớ sao giờ đây hai ta chẳng còn gì để mà nói với nhau?

Nếu đó không phải là chuyện liên quan đến con cái, hay cần giải quyết gấp thì tất cả những thứ còn lại xem ra còn thua cả một người dưng.

Dù hình thức thì vẫn là ở chung một mái nhà, ngủ chung một cái dường, ăn chung một mâm cơm… tất cả vẫn là thế giới của hai người đấy, nhưng sao trong lòng vợ vẫn cảm thấy trống trải, cô đơn?

3. Chuyện cũ đã qua lâu rồi, mà sao anh luôn lấy ra để dằn vặt em

Có nhiều cặp vợ chồng cứ hễ bình thường thì không sao, nhưng khi cả hai giận nhau thì lại thường hay mang khuyết điểm, chuyện cũ đã qua ra để bêu xấu nhau.

Chuyện này không những không làm cho mọi thứ được giải quyết một cách ổn thỏa, mà còn khiến cho mối quan hệ vợ chồng trở nên xấu đi, và thậm chí là có thể dẫn nhau ra tòa ly hôn.

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