3 dấu hiệu chứng tỏ đàn ông đã cạn tình, phụ nữ nên biết để không bị ‘cắm sừng’ đau đớn

Phụ nữ yêu 25/08/2021 09:58

Nếu người đàn ông của bạn đang có những dấu hiệu sau đây chứng tỏ đó là người đàn ông bội bạc, không còn tha thiết yêu đương gì với bạn nữa.

Luôn đặt bạn sau những mối quan tâm khác

Một người đàn ông yêu thật lòng lúc nào cũng sẽ đặt bạn ở vị trí cực kỳ quan trọng, tất nhiên ở đây không so sánh với gia đình, cha mẹ vì đó là so sánh khập khiễng. Nhưng trong tâm trí anh ấy, bạn luôn có một vị trí nhất định, nếu bạn cần gì, muốn gì, anh ấy ngay lập tức sẽ cố gắng sắp xếp để xuất hiện và hỗ trợ bạn.

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 Đàn ông yêu thật lòng luôn cố gắng đặt bạn ở vị trí đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đàn ông đã hết yêu, anh ta sẽ chẳng còn quan tâm bạn nghĩ gì. Những người đàn ông bội bạc này luôn tìm lý do nào khác để không phải làm theo những điều bạn muốn. Bạn sẽ luôn nằm sau cùng trong danh sách những điều mà anh ấy quan tâm đến. Nếu người đàn ông của bạn như vậy thì có lẽ, bạn nên xem xét lại mối quan hệ của cả hai có thể kéo dài được hay không.

Kể xấu bạn với người khác

Đàn ông càng yêu nhiều thì càng coi trọng người phụ nữ của mình. Trong lòng anh ấy, bất kỳ điểm nào của bạn cũng thật đáng yêu, dễ thương, kể cả tật xấu của bạn. Nhưng một khi đã nhàm chán, hết cảm giác yêu đương, một số người lại mang những điểm xấu của bạn gái hoặc vợ để kể với người khác. Điều này không những chứng tỏ người đàn ông này không còn xứng đáng với tình cảm của bạn.

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 Đàn ông đi kể xấu phụ nữ không xứng đáng có được sự hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Quên hết ngày lễ, kỷ niệm

Các anh chàng khi mới yêu đương, tán tỉnh thì lúc nào cũng chủ động tặng quà, tạo bất ngờ cho người yêu của mình vào những ngày lễ hoặc ngày kỷ niệm tình yêu của cả hai. Nhưng một khi anh ấy đã hết tình cảm, những ngày lễ này sẽ chẳng còn nằm trong “từ điển” của anh ấy.

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 Nếu anh ấy không còn nhớ những ngày kỷ niệm, rất có thể anh ấy đã không còn yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không nhất thiết là phải tặng quà đắt đỏ, tổ chức tiệc tùng xa hoa, hoành tráng, chỉ cần người đàn ông vẫn luôn nhớ và dành những lời yêu thương cho người phụ nữ của mình trong những ngày lễ, dịp kỷ niệm, chắc chắn sẽ làm cho người phụ nữ hạnh phúc khôn nguôi.

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