3 dấu hiệu cho thấy bạn và một nửa đã cạn tình cạn nghĩa, đừng níu kéo thêm nữa

Dưới đây là 3 dấu hiệu cho thấy bạn nên chấm dứt mối tình hiện tại để giải thoát cho cả hai. Buông tay là cách tốt nhất để cho chính mình và đối phương cảm thấy thoải mái khi gặp lại nhau thay vì dây dưa không dứt, phí hoài thanh xuân trong khổ đau, bất hạnh.

Nếu hai bạn cảm thấy nhàm chán, khó chịu, thậm chí không muốn dành thời gian của mình cho một nửa thì mối quan hệ ấy sẽ thật mệt mỏi. Đứng trước tình trạng này, tốt nhất bạn nên cho nhau thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định sau cùng. Đừng để sự lặng im nói thay cho lời chia tay, cũng đừng bắt cá hai tay khi vẫn chưa dứt khoát với hiện tại.

Yêu nhau càng sâu đậm người ta càng mong muốn được cận kề, được bên đối phương càng nhiều càng tốt để thỏa niềm nhớ nhung khôn nguôi trong lòng. Càng yêu, càng thấu hiểu thì khoảng thời gian ấy dẫu không khiến bạn háo hức, xốn xao như thuở đầu cũng làm cả hai có được sự an yên, thanh thản và hạnh phúc.

Những vết rạn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, sẽ khiến mối quan hệ của bạn nứt toác, thậm chí sụp đổ trong gang tấc - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn ngờ vực, không tin tưởng đối phương

Niềm tin chính là nền tảng để duy trì, phát triển mối quan hệ yêu đương, vợ chồng. Vì yêu, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ điều gì đối phương làm, mọi lời họ nói và sẵn lòng hi sinh tất thảy để vun đắp cho tình cảm của cả hai.

Thế nhưng, khi niềm tin sụp đổ, luôn phải ngờ vực, nghi ngại người mình yêu thương nghĩa là tình yêu trong bạn đã không còn trọn vẹn như trước. Những vết rạn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, sẽ khiến mối quan hệ của bạn nứt toác, thậm chí sụp đổ trong gang tấc.

Càng dây dưa, càng níu kéo cả hai càng tự khiến mình phải đau khổ, dằn vặt mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Những dự tính tương lai của bạn không hề có đối phương

Nếu yêu nhau đủ sâu, cần nhau đủ nhiều người ta sẽ luôn có những dự tính tương lai cùng nhau. Cùng bước vào lễ đường để nên duyên chồng vợ, cùng trang trí nhà cửa, quyết định chọn chiếc giường tân hôn hay sử dụng tiền tiết kiệm để kinh doanh thứ hai người muốn.

Tuy nhiên, nếu tương lai mà bạn dự tính không hề có đối phương sánh bước, không có kế hoạch cùng nhau gầy dựng bất cứ thứ gì, cũng không chuẩn bị cho một đám cưới thì chắc chắn mối quan hệ ấy không hề có tương lai.

Nếu đã nhận thấy một trong ba dấu hiệu trên, tốt nhất bạn nên thẳng thắn nói lời chia tay, chấp nhận buông bỏ để cho nhau cơ hội được tìm thấy chân ái đời mình. Càng dây dưa, càng níu kéo cả hai càng tự khiến mình phải đau khổ, dằn vặt mà thôi.