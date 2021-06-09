3 'chỗ hiểm' nếu đàn ông cho bạn 'chạm' vào chứng tỏ anh ấy yêu thật lòng

Nếu bạn được “chạm” vào 3 “chỗ hiểm” này của đàn ông, hãy hiểu rằng bạn thật sự quan trọng với anh ấy.

Có những điều đàn ông chỉ giữ riêng cho mình, ngại chia sẻ với người khác. Nhưng một người đàn ông yêu thật lòng sẽ hoàn toàn khác. Anh ấy sẽ xem bạn là một phần trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Nên dù bạn không đòi hỏi, thúc giục, anh ấy vẫn tình nguyện mở toang cả thế giới riêng để chào đón bạn.

Đặc biệt, anh ấy sẽ để bạn biết cả những mối quan hệ khác giới xung quanh, không để bạn phải nghi ngờ hay suy nghĩ gì. Vì anh ấy muốn bạn đặt lòng tin, hy vọng vào tình cảm của cả hai, muốn có tương lai vững chắc cùng bạn.

Nếu đàn ông luôn muốn bạn biết về lịch trình làm việc, sinh hoạt hằng ngày, những chuyện xảy ra trong ngày, thì có nghĩa là anh ấy để bạn là một phần trong cuộc sống của mình. Khi đàn ông yêu chân thành, anh ấy muốn bạn biết những mối quan hệ xung quanh, từ người thân đến đồng nghiệp, bạn bè.

Đàn ông thật sự quý trọng bạn sẽ không đợi bạn đòi hỏi mới để bạn thấy cuộc sống riêng. Vì anh ấy nôn nóng muốn cả hai là một phần không thể thiếu, để chuẩn bị cho hôn nhân sau này.

Còn đàn ông chỉ yêu bạn cho vui thì các mối quan hệ xung quanh anh ấy là “cấm địa” bạn không thể bước chân vào. Vì không có chuyện tương lai nên chẳng cần phải giới thiệu bạn với bất kì ai.

Để bạn thấy những khuyết điểm của anh ấy

Tình yêu hời hợt chính là chỉ muốn thấy những gì đẹp đẽ ở nhau. Tình yêu trưởng thành và lâu bền thì chỉ muốn đối phương thấy những gì chưa tốt ở mình. Một người đàn ông muốn gắn bó lâu dài với bạn, sẽ không muốn bạn chỉ yêu vẻ ngoài hào nhoáng của họ. Họ sẵn sàng để bạn thấy những yếu điểm của mình.

Một người đàn ông muốn gắn bó lâu dài với bạn, sẽ không muốn bạn chỉ yêu vẻ ngoài hào nhoáng của họ. Họ sẵn sàng để bạn thấy những yếu điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì hôn nhân là lúc cả hai phải phơi bày mọi mặt về nhau, không thể né tránh hay che giấu. Khi đàn ông yêu thật lòng, họ muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc với bạn, vì thế muốn bạn thấy trước những điểm chưa tốt. Đồng thời, họ cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện, hòa hợp với bạn.

Và nếu bạn không hề chê bai những điểm chưa tốt ở họ, thì họ sẽ hiểu rằng bạn thật lòng muốn bên họ. Đây sẽ là nền tảng để đàn ông tin tưởng và trao hoàn toàn tình cảm cho bạn.

Không ngại nói về quá khứ, những bí mật riêng tư

Quá khứ, tổn thương cùng những bí mật riêng tư là những điều ai cũng cất sâu trong lòng. Với đàn ông, đó lại càng là “khu vực cấm” không muốn ai chạm vào. Nhưng nếu họ tình nguyện để bạn biết thì có nghĩa là trong lòng họ bạn đặc biệt quan trọng.

Nếu đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ không giấu giếm quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ không giấu giếm quá khứ. Thậm chí, anh ấy sẽ kể bạn nghe về những ký ức đau lòng, tuyệt vọng. Anh ấy để bạn thấy bản thân từng yếu đuối thế nào, từng có những bí mật không thể chia sẻ với ai. Vì bạn là người duy nhất anh ấy tin tưởng tuyệt đối.