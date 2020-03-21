3 chiêu trò bí mật của người thứ ba dễ dàng 'hạ gục' các bà vợ

Đó là gì ư? Tất cả cũng bắt nguồn từ chính 3 chiêu trò này mà các bà vợ nên cẩn thận.

Nhân tình của chồng có sức hấp dẫn, chiêu trò gì ghê gớm mà khiến chồng điêu đứng đến như vậy? Đây chắc chắn là mọi câu hỏi nhiều bà vợ đều thắc mắc.

Những người thứ ba đều tỏ ra bí ẩn, nó toát từ cách họ ăn mặc, nói năng, cư xử. Lúc nào lời nói của họ cũng có thể hiểu theo 2 nghĩa, bởi vì miệng lưỡi dẻo nên họ nói bóng nói gió khiến đàn ông mê mẩn. Mặc khác chính cách ăn mặc nửa kín, nửa hở của cô ta cũng vô cùng cuốn hút khiến đàn ông đứng ngồi không yên.

Ngoài ra thì bí kíp khiến mọi ông chồng điêu đứng đó là nhân tình rất biết cách gợi mở, ví dụ như một nụ hôn sâu quyến rũ, một lời mời gọi và cả những hành động lãng mạn. Trong khi đó vợ chồng kết hôn nhiều năm thì các bà vợ mải chăm con, lo toan việc gia đình mà quên mất đầu tư những khoản đó.

Chính cách ăn mặc nửa kín, nửa hở của các cô bồ cũng vô cùng cuốn hút khiến đàn ông đứng ngồi không yên - Ảnh minh họa: Internet

Muốn chồng không phản bội mình thì một người vợ thông minh phải học cách ngọt ngào và bí ẩn để chế ngự chồng mình tốt hơn.

2. Bồ giỏi biến mình thành ''mèo con''

Những cô nhân tình của chồng bạn vốn dĩ rất giỏi biến mình trở thành những mèo con nhõng nhẽo, biết làm nũng. Bề ngoài thì cô ta lạnh lùng, kiêu sa nhưng bên trong lại biết cách e ấp không ai bằng. Đàn ông nhìn vào là muốn ôm ấp, vuốt ve và chiều chuộng ngay.

Tuy nhiên đây là những chú mèo tinh ranh và nguy hiểm, lúc nào cô ta cũng có khả năng ''đào mỏ'' túi tiền của chồng bạn. Họ biết dùng sự yếu đuối của mình để kích thích bản tính ham chinh phục của đàn ông.

Những cô nhân tình của chồng bạn vốn dĩ rất giỏi biến mình trở thành những mèo con nhõng nhẽo, biết làm nũng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn đối phó với những cô nhân tình này thì các bà vợ phải thật cao tay. Đừng quá dữ dằn mà phải biết khôn khéo, vừa khiến chồng sợ vừa khiến chồng nể khi bạn phát hiện ra anh ta ngoại tình thì mới là cách tốt nhất.

3. Nhân tình luôn biết cách khen ngợi và tôn vinh đàn ông

Thông thường thì các bà vợ thường làu bàu, chê trách chồng. Trong khi đó những cô bồ khôn ngoan biết dùng lời có cánh để khiến đàn ông nở mày nở mặt. Vốn dĩ những lời trách móc của vợ không khiến đàn ông thay đổi mà còn khiến anh ta tự ái. Nắm được tâm lý này nên cô bồ động viên, khiến chồng bạn cảm thấy được công nhận thành quả, được tuyên dương và tràn đầy sự bản lĩnh của đàn ông.

Nếu không muốn thua bồ thì bạn phải học cách thay đổi, cư xử tinh tế, dịu dàng với chồng để không có một người thứ ba nào có thể chen ngang vào - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ càng kết hôn lâu năm thì càng phải biết thưởng biết phạt đúng lúc đúng thời điểm với chồng mình. Lời khen vốn dĩ không mất tiền mua thì dại gì mà không nói với chồng.

Nếu không muốn thua bồ thì bạn phải học cách thay đổi, cư xử tinh tế, dịu dàng với chồng để không có một người thứ ba nào có thể chen ngang vào phá hoại hạnh phúc của mình đàn bà nhé!