3 bí mật tàn nhẫn chồng trăng hoa nào cũng ra sức che đậy, vợ đọc xong đừng khóc

Phụ nữ yêu 25/09/2018 15:01

Đàn ông độc ác nhất không phải là khi đánh vợ, cũng không phải khi công khai ngoại tình mà là khi họ phản bội vợ nhưng vẫn ra vẻ yêu thương, chung thủy.

Đàn ông bội bạc sẽ dùng mọi cách để giấu kín những bí mật này với vợ, bởi lẽ, một khi bạn biết được điều này họ sẽ bị lột trần chân dung kẻ bội bạc của mình ngay.

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Đây là những bí một một người chồng ngoại tình không bao giờ để vợ biết, chị em hãy cảnh giác kẻo bị cắm sừng lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trăng hoa luôn thèm muốn bạn thân của vợ

Dù chẳng bao giờ thừa nhận, càng không dám nói ra nhưng đàn ông nào cũng khao khát có được bạn thân của vợ. Dẫu cho vợ của mình có xinh đẹp, giỏi giang đến nhường nào thì ăn mãi một món cũng chán, ngắm mãi một người cũng lờn mắt.

Một khi đã không tán tỉnh được thì thôi, nếu đã có thể dụ dỗ bạn thân của vợ lên giường thì mối tình ngang trái ấy, cảm giác lén lút, vụng trộm khi cùng nhau phản bội một người sẽ khiến họ không thể rời xa nhau. Càng ân ái, càng kéo dài mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng với bạn thân của vợ đàn ông càng say mê cô ấy như điểu đổ, chẳng màng đến vợ con.

3 bí mật tàn nhẫn chồng trăng hoa nào cũng ra sức che đậy, vợ đọc xong đừng khóc - Ảnh 2
Những lạc thú hư hỏng khiến họ dần đánh mất chính mình, đánh mất luôn đạo đức, trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, một người cha với con mình - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người chồng đã nhân lúc vợ sinh con để ngoại tình

“Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, mang nặng đẻ đau, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để sinh cho chồng mình một đứa con ấy thế mà khi vợ mình phải gánh chịu quá nhiều vất vả cũng là lúc đàn ông khát khao được ngoại tình nhất.

Khi ấy, vì những người vợ dành quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc con, không còn quan tâm chăm sóc mình như ngày thường dễ khiến đàn ông hụt hẫng. Chưa kể, kiêng cữ sau sinh khiến chồng bị bỏ đói chuyện yêu nên nảy sinh nhu cầu giải quyết sinh lý, tìm lấy của lạ để mua vui.

Thực chất, đàn ông ngoại tình khi vợ sinh con lúc đầu chỉ để được đàn bà khác nuông chiều. Tuy nhiên, những lạc thú hư hỏng khiến họ dần đánh mất chính mình, đánh mất luôn đạo đức, trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, một người cha với con mình.

3 bí mật tàn nhẫn chồng trăng hoa nào cũng ra sức che đậy, vợ đọc xong đừng khóc - Ảnh 3
Đàn ông độc ác nhất không phải là khi họ đánh vợ, cũng không phải khi họ công khai ngoại tình mà là khi họ phản bội vợ nhưng vẫn ra vẻ yêu thương, chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình để trừng phạt vợ

Nghe có vẻ lạ lùng nhưng rất nhiều người chồng đã thừa nhận rằng mình ngoại tình chỉ để chọc tức vợ sau mỗi lần vợ chồng cãi nhau. Vì cảm thấy mình yếm thế trước vợ, không được tôn trọng hoặc không thể giải quyết bất đồng trong đời sống vợ chồng nên một khi tìm thấy một người phụ nữ khác có thể khỏa lấp những khoảng trống trong tâm hồn mình họ ngay lập tức sa ngã.

Đàn ông độc ác nhất không phải là khi họ đánh vợ, cũng không phải khi họ công khai ngoại tình mà là khi họ phản bội vợ nhưng vẫn ra vẻ yêu thương, chung thủy. Họ  ra sức giấu giếm, hả hê với cảm giác “cắm sừng” vợ ngoạn mục.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình

Chỉ cần làm điều này vợ không cần giữ chồng vẫn ngoan, răm rắp nghe lời cả đời, chẳng bao giờ thèm của lạ.

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