3 bài học đắt giá từ người vợ từng có cuộc hôn nhân tưởng chừng đổ vỡ

Sau khi mang thai, sinh con phụ nữ dường như chẳng còn đoái hoài đến chính mình. Họ vùi đầu vào việc chăm lo cho con, dồn toàn bộ sức lực, thời gian cho đứa trẻ mà quên mất bản thân. Chờ đến khi nhận thấy mỡ thừa xếp lớp, không chui vừa bất cứ bộ quần áo nào, da dẻ xanh xao, nhợt nhạt chị em mới chợt giật mình.

Khi hôn nhân đổ vỡ , cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải nếm trải đớn đau, thương tổn như nhau. Vết thương lòng ấy thậm chí còn ám ảnh bạn mãi về sau, khiến bạn dù muốn cũng chẳng thể mở lòng với ai. Dưới đây là 3 bài học đắt giá của một người vợ từng có cuộc hôn nhân ở bờ vực đổ vỡ, ai cũng cần khắc cốt ghi tâm.

Chỉ khi mạnh dạn thay đổi, yêu thương chính mình phụ nữ mới nhận lại điều tương tự từ người đàn ông của đời mình.

Lúc ấy, thay vì tự ti với vẻ ngoài xuống cấp của mình chị em hãy vực dậy tinh thần để lấy lại nhan sắc, vóc dáng. Hãy tranh thủ con ngủ để tập những bài thể dục nhẹ nhàng, đắp mặt nạ sữa chua, và đừng tiếc tiền mua quần áo mới. Bạn đừng bao biện rằng “chăm con nhỏ làm gì có thời gian để làm đẹp ”, chỉ là bạn có đủ quyết tâm hay không mà thôi.

Nếu bạn muốn anh ấy tặng quà sinh nhật cho mình, muốn có một buổi tối hâm nóng tính cảm thì đừng ngần ngại nói ra mong muốn của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Hãy đòi hỏi chồng thứ bạn muốn

Đàn ông vốn khô khan, thiếu lãng mạn nên thay vì chờ anh ấy nuông chiều, cung phụng mình phụ nữ hãy thẳng thắn đòi hỏi. Nếu bạn muốn cùng chồng đi du lịch vào kỷ niệm ngày cưới hãy đòi hỏi anh ấy. Cũng vậy, nếu bạn muốn anh ấy tặng quà sinh nhật cho mình, muốn có một buổi tối cuối tuần hẹn hò hâm nóng tính cảm vợ chồng thì cũng đừng ngần ngại nói ra mong muốn của bản thân.

Hãy giúp anh ấy biết chính xác thứ bạn cần để đáp ứng. Có như thế vợ chồng mới tạo nên những thói quen tốt trong hôn nhân, giúp tình cảm thêm bền chặt, gắn kết theo tháng năm.

Nếu không, lâu dần đàn ông sẽ thấy vợ quá nhạt nhẽo, vô vị, cuộc sống vợ chồng quá bí bách, tù túng mà “làm liều”, nuôi bồ nhí bên ngoài để “đổi gió”.

Phụ nữ nếu cứ hi sinh vì chồng vô điều kiện sẽ biến chồng thành người vô tâm, hời hợt và ỷ lại - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng hi sinh vô điều kiện

Bạn có thể nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho chồng với điều kiện anh ấy yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn. Cái gì cũng có giá của nó, đàn ông muốn được vợ chiều trước tiên hãy biết điều với vợ. Phụ nữ nếu cứ hi sinh vì chồng vô điều kiện sẽ biến chồng thành người vô tâm, hời hợt và ỷ lại.

Không ỷ lại sao được khi họ đã quen được đối xử tốt, khi vợ cứ nhận hết mọi thua thiệt vào người. Hãy nhớ, đàn ông là giống loài thích ngược đãi. Phụ nữ cần biết cương nhu đúng lúc để anh ấy vừa yêu vừa nể bạn. Một khi đã không xem trọng vợ, đàn ông chắc chắn sẽ ngoại tình, gây nên những đổ vỡ khó lòng hàn gắn trong hôn nhân.

Là phụ nữ, hãy nhớ thật kỹ những bài học đắt giá trên để cứu vãn cuộc hôn nhân mấp mé tan vỡ của mình, để đưa đường chỉ lối cho chồng trở về, toàn tâm toàn ý bên gia đình.