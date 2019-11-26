12 phút mỗi ngày: Nguyên tắc cứu vãn hôn nhân bên bờ vực thẳm

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết thu hút được rất nhiều lượt chú ý với tiêu đề: “Lý thuyết hôn nhân 12 phút”. Vậy liệu 12 phút mỗi ngày quan trọng như thế nào để giữ lửa hôn nhân và làm cách nào để gia đình luôn hạnh phúc?

Khi mệt mỏi, công việc sẽ không thuận lợi như mong muốn, tâm trí cũng bị đảo lộn theo. Vậy nên nguyên tắc cứu vãn hôn nhân đầu tiên phải kể đến đó là hãy dành tặng nhau những lời khen vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà. Chắc chắn rằng sẽ không có cách nào hoàn hảo hơn nếu bạn muốn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc .

Vào sáng sớm đừng cố tranh cãi với người bạn đời của mình, tranh cãi chỉ gây thêm căng thẳng và mệt mỏi cho cả hai.

Hãy tập thói quen ôm vợ/chồng trước khi đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ôm hoặc hôn người bạn đời của mình. Đừng đánh giá nhẹ thứ năng lượng vô hình từ cái ôm đơn giản vào mỗi buổi sáng.

4 phút sau khi đi làm về

Kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, dù cho công việc có áp lực đến đâu bạn cũng không nên tỏ ra cáu gắt khó chịu khi vừa bước vào nhà.

Những chủ đề nhẹ nhàng nên được áp dụng trong 4 phút này. Nếu đối phương mệt mỏi đến mức không muốn nói bất cứ điều gì cả, vậy thì lúc này việc của bạn chính là hãy ngồi xuống bên cạnh bạn đời và giữ im lặng.

Yên lặng ngồi bên nhau cũng là cách giúp cả hai giải tỏa căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi những khoảng không im lặng như vậy chính là cách chúng ta giải tỏa áp lực. Đồng thời cũng giúp cả hai thêm gắn bó, thấu hiểu nhau hơn trong từng hành động.

4 phút trước khi đi ngủ

Khoảng thời gian trước khi đi ngủ nếu cả hai đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì chắc chắn sẽ có một giấc ngủ ngon. Vậy nên nếu cảm thấy mình cần được chia sẻ, mong muốn đối phương lắng nghe, hãy bắt đầu kể về những điều thú vị trong ngày.

Ôm nhau khi đi ngủ là nguyên tắc cứu vãn hôn nhân của nhiều cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

Đây được xem là nguyên tắc cứu vãn hôn nhân trên bờ vực thẳm bất cứ cặp vợ chồng nào cũng cần biết. Nếu trải qua một ngày mệt mỏi khiến cả hai đều không còn năng lượng, lúc này hãy xoa lưng cho nhau hoặc thực hiện những động tác massage nhẹ nhàng.

Ngoài ra, những cử chỉ yêu thương cũng sẽ khiến cả hai cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng ta vẫn phải công nhận một điều rằng đôi khi không phải lời nói mà ngôn ngữ hình thể mới chính là phương tiện chạm đến trái tim của đối phương.

Dẫu biết rằng không ai có thể yêu nhau nồng nhiệt say đắm, những cặp vợ chồng lâu năm lại càng khó có được điều này. Nhưng nếu mỗi ngày đều dành cho người bạn đời của mình 12 phút này chắc chắn hôn nhân sẽ hạnh phúc và ngọt ngào hơn rất nhiều.