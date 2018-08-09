10 thói xấu của các ông chồng khiến vợ phản cảm nhất

Nếu như bạn thường xuyên vay mượn tiền bạc của bạn bè, đồng nghiệp mà không hoàn trả đúng hẹn, hoặc bạn luôn miệng hứa hẹn những điều tốt đẹp với vợ mà lời hứa ấy không bao giờ thành hiện thực thì hãy xem lại thái độ sống của mình. Cho dù đối phương có bao nhiêu lòng cảm thông và quý mến bạn nhưng bạn “mất uy tín” hết lần này đến lần khác sẽ khiến họ thất vọng và mất lòng tin nơi bạn.

Bất cứ mối quan hệ nào dù thân hay sơ cũng luôn cần sự chân thành và chữ tín. Trong khi đó, đàn ông có thể do cố ý hoặc chỉ vô tình mà thường khiến đối phương cảm thấy thất vọng vì không thực hiện đúng lời đã hứa. Đây cũng là một trong những tật xấu của chồng mà các bà vợ phản cảm nhất.

Đàn ông thường viện lý do rằng bản tính nam nhi vốn đã nóng nảy, nhưng không có nghĩa vì thế mà bạn có quyền nổi giận vô cớ với mọi người, đặc biệt là với người đầu ấp tay gối của mình. Vợ chồng không phải là hai con người phân chia vai vế, chồng phải ở vị trí cao hơn. Nếu bạn có tư tưởng gia trưởng này, chắc chắn cuộc sống hôn nhân sẽ dễ rạn nứt.

Hãy thử nghĩ, bạn không thực hiện đúng lời hứa với vợ đã đành, nếu như còn có tật “hứa suông” với những người bên ngoài thì có thể vợ bạn sẽ phải nghe những lời không hay về bạn. Cô ấy sẽ càng buồn và tủi thân hơn.

Con người quả thật có lúc sẽ khó kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng bạn cần tích cực học cách dung hòa tính khí bốc đồng. Phụ nữ luôn muốn có một bến cảng bình yên để nương tựa, chứ không ai muốn ở cạnh một người mà lúc nào mình cũng lo sợ người ấy sẽ nổi giận, thậm chí động tay động chân.

3. Ở dơ

Nếu nói về thói quen của chồng khiến vợ ghét cay ghét đắng thì chắc chắn “ở dơ” chính là một trong số đó. Đàn ông hay có tính qua loa, nếu như lúc còn phải cưa cẩm hay đang yêu nồng nhiệt, chàng thường chăm chút bản thân để tạo ấn tượng với người đẹp, thì khi đã về chung nhà, các anh chồng có thể bộc lộ thói sống “thiếu vệ sinh” của mình.

Chồng nên giữ hình tượng sạch sẽ ngay cả với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cho rằng đã là vợ chồng thì muốn làm gì thì làm, nếu muốn giữ hôn nhân hạnh phúc và tình cảm mặn nồng, đôi bên luôn phải giữ hình ảnh đẹp trong mắt nhau, và không ngừng tạo ra những mới mẻ, thú vị. Phụ nữ thường muốn mình luôn xinh đẹp và hấp dẫn trong mắt chồng, vì vậy nàng cũng mong mỏi điều ngược lại ở bạn. Không cần quá trau chuốt nhưng ít ra bạn vẫn phải tạo cho bản thân một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ không chỉ với người ngoài mà còn với chính người bạn đời của mình.

4. Quá ích kỷ

Bất luận là tình bạn hay tình yêu đều cần có sự cho và nhận để nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài. Huống hồ khi đã về chung một nhà thì sự sẻ chia cùng nhau càng đóng vai trò quan trọng để vợ chồng thêm gắn bó, hòa hợp. Đàn ông không nên vì cái tôi cao mà chỉ muốn vợ “phục vụ” cho mình lẫn gia đình mình.

Bạn nên nhớ rằng, cô ấy xa gia đình, người thân để về bên bạn đã là một thiệt thòi nhiều. Nếu bạn chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn đòi hỏi và hưởng thụ sẽ khiến đối phương càng buồn tủi. Không những vậy, khi giữa vợ chồng có sự chênh lệch quá mức về vai vế thì khoảng cách sẽ ngày càng xa, tình cảm dễ sinh mâu thuẫn, rạn nứt.

Vợ chồng có sự chênh lệch quá mức về vai vế thì khoảng cách sẽ ngày càng xa - Ảnh minh họa: Internet

5. Đa tình, không biết chừng mực

Đàn ông thường thích cái đẹp, cái mới. Nếu trong cuộc sống, bạn tự cho phép mình cái quyền được những cô gái khác xoay quanh mặc cho ở nhà đã có một nửa của mình thì đây quả thật là thói xấu của chồng mà người vợ nào cũng thấp thỏm.

Có thể bạn là người thân thiện, ga lăng vốn tính trời cho, nhưng bạn phải biết đâu là chừng mực trong các mối quan hệ với người khác phái. Chung thủy và tôn trọng người bạn đời cũng chính là bạn đang tôn trọng chính mình.

6. Ưa khoác lác

Đàn ông vốn sĩ diện cao, luôn muốn được mọi người xem trọng và tán dương mình. Chính vì vậy, các anh thường không ngại “nổ” để thỏa mãn lòng hư vinh. Đôi khi một chút khoa trương hài hước thì sẽ khiến bầu không khí vui vẻ hơn, nhưng nếu khoác lác trở thành thói quen vô tội vạ thì thật không hay chút nào.

Vợ có thể thông cảm, bao dung cho những lần bạn nói quá so với thực tế nhưng những người xung quanh sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm và hoài nghi về bạn. Không có người phụ nữ nào muốn nghe thấy những lời không hay về chồng mình từ bên ngoài. Thậm chí nhiều trường hợp sẽ khiến cô ấy khó xử, ngượng ngùng về tật xấu này của chồng.

Tật xấu của chồng khiến vợ phản cảm chính là khoác lác - Ảnh minh họa: Internet

7. Thiếu ý chí và vô trách nhiệm

Phụ nữ hay càu nhàu thì đã đành, nếu bạn là người chồng, người trụ cột trong gia đình mà mắc phải thói ưa xét nét, phàn nàn, thậm chí là trốn tránh trách nhiệm thì thật không đáng mặt nam nhi. Vợ luôn hy vọng người đàn ông của mình cứng cỏi, vững vàng để nàng có thể nương tựa lúc khó khăn, yếu lòng.

Vì vậy, bạn nên có trách nhiệm với chính bản thân và gia đình mình. Hãy học cách làm một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán để trở thành bờ vai vững chãi cho người bạn đời của mình.

8. Không có chí tiến thủ

Con người khi trải qua tổn thương hoặc khó khăn, thất bại thường dễ trở nên rụt rè, yếu đuối. Nhưng bạn cần học cách bước qua đau thương và không ngừng tiến về trước. Vợ là người luôn sẵn lòng ở bên cạnh và xoa dịu những vết thương cho bạn. Nhưng bản thân bạn cần phải tự biết vực dậy, không ngừng nỗ lực vì hạnh phúc gia đình mình.

Đàn ông có trái tim lương thiện luôn hấp dẫn và đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

9. Không có trái tim lương thiện

Thói thờ ơ, thậm chí là ác độc là điều mà người vợ nào cũng e ngại với người đàn ông của mình. Nếu bạn không có lòng thương người, giúp đời thì thật khó để trở thành điểm tựa bình yên cho người bạn đời. Những người có thói bàng quan, hời hợt và tàn nhẫn trong cuộc sống cũng thường dễ có tính bạo lực, vô trách nhiệm.

10. Không hiếu đạo

Trong vấn đề đạo đức của con người thì chữ hiếu luôn phải đi đầu, nếu bạn không biết tôn trọng và hiếu thảo với chính ba mẹ ruột của mình thì làm sao nàng có thể mong mỏi bạn hiếu thuận với ba mẹ nàng.

Không những vậy, khi bạn là đứa con “ngỗ ngược” thì gia đình dễ xảy ra cãi vã, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và hạnh phúc lứa đôi.