Phụ Nữ và Gia Đình

Hỗn loạn đã nổ ra tại làng Palakwah, huyện Una, Himachal Pradesh, Ấn Độ, vào 20/10 khi một con báo hoa mai tấn công dân làng đang làm việc trên đồng. Vụ việc khiến hai người bị thương, một người ở tai và một người ở chân. Con vật sau đó bỏ chạy về phía ngôi nhà gần đó.