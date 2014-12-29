Phụ Nữ và Gia Đình

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng
Cảnh sát giải cứu nữ sinh Đà Nẵng bị bắt cóc online tại khách sạn
Tin mới nhất
Chân dung 'bà trùm' cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng
Chỉ trong hơn ba tháng, đường dây do “bà trùm vàng lậu” Trần Thị Hoàn cầm đầu đã tổ chức hai tuyến vận chuyển, tuồn trái phép hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Để qua mặt lực lượng kiểm soát, các đối tượng đã thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi vận chuyển qua biên giới.
Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích
Sáng 24/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em H.A.K. (SN 2010, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn) cho gia đình để lo hậu sự.
Thông tin MỚI vụ tấn công nhiều người trong bệnh viện ở Nghệ An
Chiều 23/10, Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người.
Bị nam thanh niên giục di chuyển, nữ tài xế bắn tử vong nam thanh niên
Hôm 20/10, Sở Cảnh sát Thủ đô Washington (IMPD) cho biết Deborah Benefiel, 23 tuổi, đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ nổ súng vào chiều ngày 17/10 khiến một nam thanh niên 21 tuổi thiệt mạng.
Phát hiện có em bé đang ngủ ở ghế sau, tên trộm xe ô tô đã có hành động khiến người xem bất ngờ
Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc tên trộm quay lại, đỗ xe trước cửa hàng và bước ra ngoài. Người mẹ chạy về phía xe, bế đứa trẻ và ôm chầm lấy con với vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt.
Xem nhiều
Sập cần cẩu công trình chung cư 25 tầng, một công nhân tử vong
Cần cẩu xây dựng chung cư Tháp Đại Dương bất ngờ gãy sập, khiến 1 người tử vong thương tâm.
2 xe buýt đâm vào nhau gây ra vụ tai nạn liên hoàn 4 xe trên xa lộ khiến ít nhất 63 người tử vong
Cảnh sát xác nhận hai xe buýt đang chạy ngược chiều nhau, đều cố gắng vượt vượt xe khác ở Uganda trước khi "đâm trực diện". Vụ tai nạn gây ra một "phản ứng dây chuyền" khi những chiếc xe khác đi qua và lật nhào do cố gắng tránh vụ va chạm.
Cá cơm được ví như “nhân sâm” bởi 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe
Cá cơm, loài cá nhỏ bé nhưng có võ, từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam và thế giới. Ít ai biết rằng, ẩn sau hương vị đậm đà và vị mặn đặc trưng (đặc biệt là cá cơm đóng hộp), cá cơm lại là một "siêu thực phẩm" chứa đầy dưỡng chất thiết yếu, tốt cho sức khỏe.
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'
Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, là nhạc sĩ – ca sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".
Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch
Sáng 24/10, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết toàn bộ các nạn nhân trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10 tại khoa Sơ sinh đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chữa trị.
Có thể bạn quan tâm
In hộp trụ tròn cao cấp tại Nguyên Phong, nâng tầm giá trị sản phẩm
Ngày nay, hình thức bao bì chính là yếu tố tạo ấn tượng đầu tiên với khách hàng. Hộp trụ tròn với thiết kế lạ mắt và khả năng tùy biến cao không chỉ thu hút thị giác mà còn thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp thương hiệu – lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và quà tặng cao cấp.
Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man
Người đàn ông cầm dao vào phòng trọ ở tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà - nơi ông Hiếu (37 tuổi) và bà Thuận (47 tuổi) thuê, tối 23/10. Hắn chém 2 nạn nhân nhiều nhát. Người dân xung quanh hoảng loạn vì những tiếng kêu cứu thất thanh.
Người đàn ông xông vào lớp học, đấm giáo viên tới tấp vì đã yêu cầu học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động ở trường
Một giáo viên 53 tuổi đã bị phụ huynh tấn công dữ dội tại Trung tâm Giáo dục số 4 ở Guará, thuộc Quận Liên bang Brazil, vào sáng ngày 20/10. Vụ tấn công xảy ra sau khi giáo viên yêu cầu một học sinh ngừng sử dụng điện thoại di động và chép lại nội dung bài học.
Danh tính người môi giới hối lộ 8 tỷ đồng cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang
Sau khi bị phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị cáo buộc đưa 8 tỷ đồng nhằm tránh bị xử lý.
Đang làm việc trên cánh đồng, người dân bị báo hoa mai tấn công kinh hoàng
Hỗn loạn đã nổ ra tại làng Palakwah, huyện Una, Himachal Pradesh, Ấn Độ, vào 20/10 khi một con báo hoa mai tấn công dân làng đang làm việc trên đồng. Vụ việc khiến hai người bị thương, một người ở tai và một người ở chân. Con vật sau đó bỏ chạy về phía ngôi nhà gần đó.