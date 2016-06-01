Xem trước phim Định Mệnh - Tập 1

Cảnh phim giới thiệu Saraswatichandra bắt đầu. Saraswatichandra đang làm Puja dưới nước, bạn của anh – Sunny đang đợi anh ở gần chiếc xe hơi. Komal bảo Sunny hãy sớm đi cùng Saraswatichandra. Sunny hỏi: Cậu đang cầu nguyện cho ai? Cho ba hay cho mẹ của cậu? Khi Sunny gọi anh là Chandra, anh yêu cầu Sunny phải gọi là Saraswatichandra. Đó là tên của mẹ anh, và không ai có thể tách rời tên của bà ấy – Saraswati ra khỏi tên của anh. Họ cùng rời đi.

Tập phim bắt đầu tại một buổi tiệc ở thành phố Dubai, nơi mà Komal (mẹ kế của Saraswatichandra) đang hát một bài hát chào mừng trong bữa tiệc sinh nhật của chồng bà, ông đang phát biểu trước các đối tác Ấn Độ của mình và cảm ơn họ đã tham dự buổi tiệc của ông. Ông nói : Tôi tới Dubai từ 15 năm trước, thành phố này đã tạo dựng tên tuổi, thành công và mang tới những người bạn cho tôi. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ông hỏi vợ về Saraswatichandra, và nói rằng anh nên ở cùng cha của mình trong bữa tiệc này.

Saraswatichandra bước vào bữa tiệc trong trang phục truyền thống Puja và mọi người bị sốc khi nhìn thấy anh. Anh chạm chân ba mình, chúc ông sinh nhật vui vẻ và đưa cho ông prasad của Puja. Ba của anh có vẻ rất tức giận và từ chối nhận prasad. Saraswatichandra rời đi.

Komal bảo chồng không được nghiêm khắc với Saras. Ông yêu cầu Komal không được bảo vệ Saras một cách mù quáng, ngay cả Saraswati cũng chưa từng bảo vệ anh như vậy, và họ cần phải làm gì đó trước khi Saraswatichandra chấp nhận Sanyaas, vì anh đã đưa ra một bài thuyết trình về Sanyaas trong ashram vào tuần trước.

Saras bước vào phòng và đứng trước ảnh của mẹ anh. Anh trò chuyện với tấm ảnh và đưa prasad. Anh đứng chắp tay và nói Payal của mẹ luôn ở gần trái tim của anh, và nó cho anh cảm giác như bà vẫn đang ở xung quanh. Komal bước vào phòng và hỏi về prasad. Saras chạm chân bà.

Komal nói: Dì hi vọng là con vẫn ổn. Khi nhìn thấy những gì mà con đã làm cho ba của con, dì cảm thấy rất vui, và dì sẽ làm cho ông ấy hiểu. Con đi thay quần áo và xuống buổi tiệc nhé. Saras bước xuống cầu thang trong một bộ vest sang trọng. Tất cả các cô gái đổ dồn ánh mắt về phía anh với sự ngạc nhiên.

Saras đi chào các quan khách. Trong khi đó, bạn bè của Komal nói rằng các cô gái đều đang nhìn con riêng của chồng bà, vì anh là chàng trai độc thân quyến rũ nhất. Komal nói rằng Saras vẫn sẽ là một người độc thân, và bà sẽ khiến điều đó trở nên chắc chắn. Ba của Saraswatichandra thay mặt con trai đưa ra một một thông báo đặc biệt, rằng con trai ông đã quyết định kết hôn. Mọi người vỗ tay. Saraswatichandra choáng váng, Komal cũng bị sốc. Anh đi tới gần ba của mình và đứng cạnh ông vì mọi người đang chụp ảnh.

Cảnh phim tiếp theo ở tại phòng của Komal. Bà nói: Anh chưa từng nói với em về thông báo này trước đó. Ông nói: Anh đã quyết định cho hôn nhân của con trai mình, bởi vì niềm hứng thú với Puja của Saraswatichandra sẽ khiến nó rời xa sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Và một người bạn đời thích hợp có thể giúp thằng bé kết nối cả hai thứ đó, bằng không chúng ta sẽ mất Saras. Komal nói: Chúng ta phải tìm được một người con dâu tốt nhất cho con trai mình.

Chồng bà nói: Anh đã chọn được một cô gái, là Kumud – con gái của Vidyachatur, ông ấy là bạn anh. Con bé rất tự tin, thông minh, năng động và sẽ rất phù hợp với tính cách trái ngược của Saraswatichandra nhà mình.

Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Ấn Độ. Ông nói với người bạn Ấn Độ của mình: Vâng, tôi đã đưa ra thông báo chính thức và tôi rất mong được nhìn thấy con gái của anh.

Cảnh phim chuyển tiếp tới Ấn Độ. Vidyachatur thông báo cho vợ rằng bạn của ông, Laxmi (ba của Saraswatichandra) đã ngỏ ý định hôn sự cho con gái ông với con trai ông ấy. Mọi người trong gia đình cùng thảo luận sau khi nghe đề xuất này. Họ rất xúc động khi nghĩ tới hôn sự của Kumud. Ba của Kumud – Vidyachatur bảo rằng ông sẽ nói về lời đề xuất này với Kumud.

Kumud đang ngồi gần hồ bơi trong nhà, em gái Kusum nghịch ngợm lấy bản vẽ của cô rồi chạy đi. Một viên ngọc rơi xuống hồ, Kusum xin lỗi Kumud. Kusum nói: Có người đề nghị được kết hôn với chị đó. Kumud không nghe, cô đi vào lấy moti và nhảy xuống hồ. Kusum gọi ba mẹ mình.

Kumud nổi lên từ hồ bơi với viên ngọc trong tay. Cô đưa nó cho ba mình và nói: Con nhớ rằng ba đã đưa cho con viên ngọc này năm con học hết lớp 2. Đây là uy tín của ba, làm sao con có thể để mất nó được. Ba của Kumud nói: Con đã nhận được một lời cầu hôn, và con nên đồng ý đi con gái. Kumud lắc đầu và nói: Con thậm chí sẽ không kết hôn với một hoàng tử, nếu như phải rời xa ba mình. Kusum nói: Didi đã nói không, nhưng phía con lại đồng ý.

Vidyachatur nhìn vào bức vẽ của Kumud mà trong đó, cô đã phác thảo ra hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử của mình. Ông nói: Saraswatichandra sẽ còn tốt hơn so với suy nghĩ của con. Kumud bảo với em gái mình rằng cô sẽ không nói đến lời đề nghị từ người đàn ông ở Dubai. Kumud nói rằng người chồng tương lai của cô phải có sự đồng điệu trong tính cách, phải táo bạo như cô, và phải được ăn học tử tế giống cô, vì cô là người duy nhất tốt nghiệp ở làng này.

Kusum nói: Ông LaxmiNandan Vyas là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới. Cô nhủ thầm: Saraswatichandra sắp phải kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhưng táo bạo, Kumud. Trong cảnh phim tiếp theo, Saraswatichandra nhảy xuống từ máy bay trực thăng.