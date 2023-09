Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 8 phần 7

Anandi thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, cô nhớ lại lời Jagdish khi nãy và bước từng bước nặng nề trên đường làng. Cô gọi điện cho Shiv mà nước mắt lăn dài. Shiv ngạc nhiên khi thấy cô như vậy, anh hỏi cô đang ở đâu và cô đã nói chuyện với Jagdish hay chưa. Anandi bảo anh hãy tới chỗ cô ngay và cung cấp địa chỉ cho anh. Shiv lập tức rời đi để tới chỗ Anandi đang ngồi.

Cảnh 2: Tại dinh thự Jaitsar

Bhairon đi vào phòng bà nội và rất ngạc nhiên khi thấy bà đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Ông đi đến kéo rèm cửa ra và hỏi bà đã xảy ra chuyện gì vậy. Bà nội nói rằng bà rất buồn vì không thể nghĩ thông suốt được nữa. Bà bảo không ai trong nhà này ích kỉ, thì tại sao Jagdish lại như vậy? Bhairon nói rằng khi Jagdish trở về từ Mumbai thì dường như anh đã có thể tiến về phía trước, nhưng giờ thì anh lại chỉ muốn ở một mình. Ông không biết mình nên làm gì để giúp Jagdish nhận ra mọi chuyện nữa, bà nội nói rằng bà sẽ phải làm một cái gì đó. Bhairon lo lắng Jagdish sẽ bị tổn thương từ bên trong nhưng bà nội bảo họ sẽ không ngừng nỗ lực và đừng quá lo ngại về những rủi ro có thể xảy ra. Bhairon vẫn còn hoài nghi, ông nói rằng họ nên bàn bạc kĩ lại chuyện này để mọi thứ diễn ra đúng như ý muốn, ông bảo bà nội hãy cho ông thêm thời gian để làm quen với các ý tưởng. Ông hỏi bà đang nghĩ gì sao, bà bảo không có gì và gợi ý họ nên xuống dưới nhà để uống trà. Sau khi Bhairon đi khỏi, bà nghĩ rằng bây giờ chỉ có một người có thể giải quyết vấn đề này.

Sumitra đưa trà cho bà nội, bà nội nói rằng bà thích uống trà của Anandi và than thở rằng cô sẽ sớm phải rời xa mọi người, họ nên mời cô ra ngoài một đêm để nói về những chuyện trước đây, bà định sẽ gọi cho cô. Sumitra cũng đồng ý và bảo bản thân bà sẽ có thêm thời gian với cô. Bhairon đề nghị gọi điện cho ông nội nhưng và bà nội bảo rằng đích thân bà sẽ đi nói chuyện với ông ấy và gặp họ.

Cảnh 3: Dưới cây banyan

Shiv đến và hỏi Anandi có chuyện gì đã xảy ra, cô bật khóc và ngả đầu vào vai anh. Shiv hỏi về phản ứng của Jagdish, và rằng anh không thể cứ đứng nhìn cô như thế này, mau nói cho anh biết, Jagdish có tức giận hay từ chối gì không. Chuyện này rất quan trọng và anh cần được biết vì anh đã bảo cô tới đó. Anandi nói với Shiv rằng Jagdish vẫn có một chỗ cho cô trong trái tim của anh ấy, cô không biết liệu mình có thể quên đi mọi thứ và tiến về phía trước hay không. Sau đó cô đưa ra giả định rằng có lẽ anh ấy cũng như vậy và kể cho Shiv nghe những lời Jagdish nói, rằng vì những ức về cô mà anh ấy không muốn bước tiếp và điều đó đang ngăn cản anh được kết hôn một lần nữa. Shiv căng thẳng khi nghe điều này, anh nhớ lại lúc Jagdish ngăn không cho anh kết hôn với Anandi, Jagdish đã cho anh thấy những kí ức trong quá khứ của anh ấy.



Shiv giải thích cho Anandi hiểu rằng Jagdish đã mất đi tình yêu vì sai lầm của anh ấy, và anh hiểu nỗi đau mà Jagdish đang phải trải qua. Shiv nói rằng anh ấy đã nhận ra tình yêu đích thực của mình nhưng không có được nó, và rồi Shiv đổ lỗi cho mình. Anandi yêu cầu anh không được nói như thế, vì khi anh đến trong cuộc đời cô thì cô đã được kéo ra khỏi quá khứ, và anh chỉ chịu trách nhiệm về hạnh phúc trong cuộc sống của cô. Shiv bảo nếu họ vẫn ở đây thì Jagdish sẽ nhìn thấy cô ở mọi lúc, nhưng giờ cô sắp rời đi, điều này sẽ cho phép Jagdish quên đi cô. Anandi hỏi rằng cô đã làm gì sai phải không, Shiv nói cô không làm gì sai cả, và cả hai đều không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Shiv nói cô nên dành thời gian còn lại cho gia đình mình trước khi chuyển đến Udaipur. Anh đề nghị đưa cô về nhà còn anh sẽ rời đến văn phòng. Shiv nắm tay Anandi và hỏi cô đã ổn hơn chưa, cô mỉm cười thật nhẹ và rằng cô sẽ đi với anh.

Tập 80b

Cảnh 1: Tại dinh thự ở Jaitsar

Sumitra đang chơi với Mannu còn bà nộinói rằng bà sẽ đi tới chỗ Anandi. Sumitra bảo nếu có thể thì hôm nay hãy chỉ đưa Anandi đến, và rằng bà sẽ đợi cô ấy. Sumitra bị sốc khi thấy Mannu đã phá hỏng con búp bê yêu thích nhất của Anandi, bà trách Mannu làm cậu bé sợ hãi nhưng bà nội bảo cậu không cần lo lắng. Bà nói với Sumitra đừng nên suy nghĩ về những kỉ niệm trong quá khứ, vì như thế sẽ tốt hơn. Ngay khi bà nội đã đi khỏi, Sumitra nắm chặt lấy con búp bê và ôm nó vào lòng.

Jagdish đi vào, trong khi Sumitra và Ganga đang làm việc trong bếp, anh nói rằng mình bị đau đầu nên về nhà sớm để nghỉ ngơi. Sumitra khiển trách anh vì đã không chịu ăn uống và tự chăm sóc cho mình. Anh bảo anh không đói và chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau đó anh đi lên gác, để lại Sumitra đang lo lắng cho anh. Bà bảo Ganga hãy mang cho Jagdish cốc sữa để ít nhất thì anh cũng có chút đồ ăn trong bụng. Ganga làm theo.

Cảnh 2: Tại văn phòng của Shiv ở Jaitsar

Bà nội bước vào văn phòng của Shiv, anh hỏi rằng điều gì đã đưa bà đến đây vậy? Bà nội bảo vấn đề của bà là về Jagdish, và không biết Anandi có thể nói chuyện một lần với Jagdish không vì bà có niềm tin vững chắc rằng, chỉ có Anandi mới làm được điều này. Bà cũng nói thêm rằng nếu anh không thấy thoải mái thì cũng đừng nên quá bận tâm. Shiv bảo không phải vậy, vì anh đã để Anandi đến nói chuyện với Jagdish rồi. Anh nói rằng khi Anandi đề cập đến chuyện tái hôn với Jagdish thì anh đã thẳng thừng từ chối.

Lúc đầu bà nội không tin nhưng Shiv bảo anh vừa mới gặp Anandi. Bà nói rằng Anandi là tia hi vọng cuối cùng của bà, giờ thì bà chẳng còn hi vọng gì về việc Jagdish sẽ nghe lời những người khác. Khi bà hỏi lý do tại sao lại như vậy, Shiv hồi tưởng lại những gì Anandi nói với anh. Bà nội bị sốc khi biết lý do mà Jagdish từ chối là bởi anh ấy vẫn còn yêu Anandi. Bà nói với Shiv là bà không cố ý làm tổn thương Anandi, và bà cũng không biết Jagdish đang nghĩ cái gì nữa. Shiv nói bà đừng nên nghĩ như vậy, và rằng nếu anh không suy nghĩ sâu xa thì anh đã không để Anandi đến gặp Jagdish. Anh chỉ buồn, vì mình là người đề xuất ra ý tưởng nà và giờ thì anh không thể làm bất cứ điều gì cho nó. Anh bảo rằng chỉ còn cách duy nhất là anh và Anandi rời khỏi đây, nếu không thì Jagdish sẽ vẫn cảm thấy buồn và bất an mỗi khi nhìn thấy Anandi.

Bà nội bảo chắc bà sẽ không thể nhìn thấy hai đứa cháu của mình hạnh phúc cùng một lúc. Shiv nói ngày đó sẽ tới sớm thôi, và anh chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được Jagdish. Bà nói rằng bà chỉ lo lắng, rằng ai sẽ giúp bà có thêm sức mạnh khi họ rời khỏi đây. Bà nói với Shiv là bà sẽ đi tới nhà anh.

Shiv đưa bà lên xe jeep và nói rằng anh muốn tận hưởng từng giây phút khi họ còn ở Jaitsar. Bà nội bảo anh có thể hoặc không thể ở đây nhưng sự ủng hộ của anh thì sẽ ở lại. Bà ban phước cho anh và rời khỏi.

Cảnh 3: Nhà Shiv ở Jaitsar

Gia đình Shekhar đang đóng gói tất cả đồ đạc để chuẩn bị chuyển lên Udaipur. Anandi đang làm việc, cô rất vui và ngạc nhiên khi thấy bà nội đi vào. Bà chào tất cả mọi người, Mahi kiếm cớ đưa Alok đi cùng anh ra cửa hàng, Meenu cũng bảo bà sẽ vào đi vào bếp để giúp đỡ Ira, sau đó rời đi để hai bà cháu nói chuyện riêng.

Anandi đỡ bà ngồi xuống ghế và hai người hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Bà nội nói rằng bà rất buồn, sau đó ông nội đi vào, chào hỏi bà và ngồi xuống nói chuyện. Ông bắt đầu khoa trương về những câu chuyện chiến tranh trong quá khứ của mình, nhưng rồi ông nhận được một cuộc điện thoại và rời đi. Bà nội nói với Anandi rằng Shiv đã kể hết cho bà nghe, nhưng cuộc nói chuyện lại bị gián đoạn vì Sanchi mang nước và bánh ngọt tới. Bà nội hỏi thăm về cái chân đau của cô, Sanchi nói rằng bây giờ cô đã đỡ rồi và rời khỏi. Bà nội tiếp tục rằng những lời khen ngợi thì là chưa đủ khi bà nghĩ về trái tim bao la của Anandi, khi cô đến gặp Jagdish để nói chuyện với anh về vấn đề tái hôn sau tất cả những gì đã xảy ra.

Ira mang trà tới khiến câu chuyện của hai người một lần nữa bị gián đoạn. Ira nói với bà nội rằng bà biết cách mà gia đình Singh chăm sóc cho Anandi, tuy gia đình bà có thể không bằng nhưng bà hứa sẽ làm hết sức có thể. Bà nội nói rằng bà không quá bận tâm về điều đó vì bà biết nhà Shekhar rất thương yêu Anandi. Thậm chí là sau khi nhìn thấy mọi người đóng gói xong đồ đạc thì bà vẫn chưa thể tin là họ sẽ rời khỏi đây, và cảm thấy muốn thức dậy khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức. Nhưng sau đó bà vội vàng giải thích rằng bà không có ý gì đâu, vì bà biết đối với họ thì giấc mơ này đã thành hiện thực. Bà nói rằng bà tới đây để nói với mọi người một chuyện, Ira hỏi đó là chuyện gì. Bà nội nói gia đình Singh muốn giữ Anandi ở lại một đêm trước khi cô rời đi và Ira lập tức đồng ý. Anandi hỏi cô có thể đến vào sáng mai không, vì tối nay cô có việc quan trọng phải làm và bà nội đồng ý. Anandi rất vui.

Cảnh 3: Tại dinh thự Jaitsar

Jagdish đang ngồi trên giường và nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và Anandi. Khi Ganga mang sữa vào, Jagdish từ chối không uống và nói cô hãy ra ngoài đi. Ganga nói rằng anh không nên để dạ dày của mình trống không như thế, Jagdish tức giận liền lớn tiếng với cô, rằng tại sao mọi người lại cảm thấy chỉ có mình họ mới biết điều gì là tốt cho anh còn hơn cả anh nữa. Anh yêu cầu họ hãy để anh được ở một mình, và rằng anh không tệ đến mức không biết phân biệt điều gì là tốt hay xấu cho bản thân mình.

Ganga choáng váng với sự giận dữ của Jagdish. Nhìn thấy điều này, anh đưa tay định với cốc sữa mà Ganga đang cầm nhưng cô hoảng hốt kêu lên và bước lùi lại vì nghĩ Jagdish đang định đánh cô, điều này khiến anh rất kinh ngạc. Ganga sợ hãi bỏ đi còn Jagdish bối rối nghĩ rằng anh đã làm sai với cô. Xem tập tiếp theo tại đây

