Xem trước phim Cô dâu 8 tuổi - Tập 55 Phần 6

Nghi thức tiếp theo, Iravati chỉ Anandi cách thực hiện. Alok sẽ nằm trên sofa giả vờ ngủ, Anandi sẽ đặt 4 quả dừa bốn góc giường để đánh thức ông dậy. Anandi chạm chân Alok nhận ban phước. Mahi đòi nghi lễ tiếp theo cho anh. Anandi làm tilka cho Mahi và bón 1 thìa thức ăn cho anh. Một phong thư được trao trả cho Anandi để đáp lễ. Shiv nói có món quà dành cho anh nữa, Mahi rất háo hức ra nhận và mở ra, đó là một chiếc moto đồ chơi để trả đũa Mahi. Mahi mặt cau có nhấc chiếc moto đồ chơi lên. Cả nhà ai nấy đều buồn cười. Shiv nói chiếc moto thật cho anh sẽ đến vào ngày mai. Mahi vui sương ôm Shiv cảm ơn. Nghi thức tiếp theo với Sanchi. Anandi sẽ đặt những món đồ trang điểm, mỹ phẩm vào ‘dupatta’ (khăn trùm đầu) của Sanchi, khi đó, cô có thể tự chọn cho mình cách trang điểm đẹp nhất. Và sau đó đến Shiv, Anandi chạm chân Shiv nhưng anh ngăn cô không làm vậy. Anh tặng cô những chiếc vòng tay xanh lá cây. Anandi nhớ lại khi trước Shiv cũng đã mua cho cô những chiếc vòng xanh lục. Anandi nói với Meenu, món quà của anh rất có ý nghĩa, nó gợi cho cô nhớ lại thời thơ ấu của mình. Mahi thu của Shiv 500rs bởi cô lại nói Collector Saab (ngài thanh tra). Sanchi nói mọi người nên quay trở lại Jaitsar thôi. Cả nhà không hiểu sao Sanchi lại muốn quay trở về Jaitsar thế. Meenu nói cô sẽ gọi và giải thích sau.

Tại haveli ở Jaitsar



Nandu muốn lên tầng thượng, nhưng đúng lúc ấy, ba mẹ của Shym và Sugna cùng với nhỏ tới thăm gia đình. Cả nhà vui mừng khi thấy họ. Hai bên chào hỏi nhau. Họ nói muốn tới gặp Jagiya và thăm Anandi khi biết cô ở đây. Varun (ba của Shyam) không muốn lên gác mái. Bà nội nhớ ra anh đã từng bị ngã, và bà nói anh không cần phải lên nếu không muốn. Jagdish và Nandu lên gác với con diều của mình. Basant nói họ nhớ Anandi và Shiv. Và đúng lúc ấy, Anandi, Shiv, Sanchi và Meenu tới. Người giúp việc mang đồ ngọt mà gia đình Iravati đã gửi tặng cho nhà Singh. Anadi hỏi về Shyam và Sugna, trong khi đó, Sanchi đang tìm Nandu và Jagdish. Meenu khen ngợi Anandi hết lời.



Ở bên ngoài haveli, Anandi và Shiv đang phân phát chăn và đồ dùng cho người dân. Meenu giới thiệu Pappu (người làm như Makhan…) cho mọi người, sau đó tất cả vào nhà.

Tại Kesar Bagh



Sau khi Anandi và Shiv rời đi, mọi người bàn luận về Anandi, thật may mắn cho họ khi có người con dâu như Anandi. Nathu và ông nội mới đi mua đồ trở về và khoe con diều mới mua. Mahi xem và rất thích. Ông nội trêu Mahi phải mau tìm người giữ ‘charkhi’ cho mình đi thôi.

Tại haveli ở Jaitsar



Makhi và Pappu đang cãi nhau trong bếp, rằng Anandi hay ngài thanh tra tốt hơn. Bà nội chống nạnh tiến vào cắt ngang cuộc cãi vã của họ và nói cả hai người họ đều tốt như nhau. Bà quát họ và khiến họ ôm nhau làm hòa.

Tại Kesar Bagh



Ông nội và Alok đang thi thả diều. Mahi giữ ‘charki’ cho ông nội, còn Iravati giữ cho Alok. Nathu mang đồ ngọt tới rồi thay Mahi giữ ‘charki’. Mahi cầm đĩa đồ ngọt ăn ngon lành. Thấy Mahi như vậy, ông nội nhanh chóng kêu Mahi ra chơi còn ông tóp tép ăn.

Tập 55b https://www.youtube.com/watch?v=GIZWf4XwpDQ

Tại dinh thự ở Udaipur



Mọi người đang thi thả diều với nhau. Mahi háo hức muốn được tham gia nhưng ông nội cứ bắt anh phải cầm dây diều cho ông và Alok cũng không cho anh cơ hội được thả diều của mình. Nathu đem món samosas (một loại đồ ăn vặt) tới cho mọi người. Mahi liền sai Nathu cầm dây diều thay anh và bắt đầu thưởng thức món ăn. Anh khen ngợi món samosas của Nathu để cố tình khiến ông nội bị cám dỗ và có vẻ anh đã thành công .Ông liền kêu Mahi thả diều thay để ông có thể ăn nhưng Mahi trêu lại: ông cứ việc thả diều đi, còn cháu sẽ thong thả ăn hết chỗ đồ ăn này. Ông dậm chân ra lệnh cho anh làm ngay để ông còn ăn nữa chứ. Ngay khi Mahi bắt đầu thả diều, ông nội đã ăn ngấu nghiến và kêu Mahi với Nathu hãy tập trung vào việc đi.

Tại dinh thự ở Jaitsar



Trên sân thượng, Jagdish và Nandu gặp Anandi và Shiv. Sau khi chào hỏi xong, họ thấy bà nội đi tới cùng Varun, cậu bé đang sợ hãi khi nhớ lại vụ tai nạn lúc nhỏ của mình. Bà nội vội trấn an cậu: cháu sẽ ngồi ở xích đu với bà cố. Sau đó những người khác cũng tới. Sanchi hỏi Jagdish đã sẵn sàng cho thử thách chưa cả Nandu và Jagdish đều gật đầu. Jagdish tới chỗ Varun mời cậu bé chơi cùng nhưng bà nội nói rằng: không nên ép buộc thằng bé, nó đã rất can đảm mới dám lên đây và nỗi sợ sẽ từ từ biến mất. Basant nói với mọi người hãy chuẩn bị để bắt đầu cuộc thi, Anandi chọn diều cho Shiv vì anh muốn cô chạm vào con diều để mang lại may mắn cho anh. Jagdish đưa chiếc ống nhòm cho Varun và cậu bé rất vui khi được nhìn ngắm những cánh diều qua nó.

Basant ra hiệu rằng cuộc thi chính thức bắt đầu. Khi Shiv nhờ Anandi giữ dây diều cho anh thì Sanchi cầm lấy trước, cô nói rằng sẽ giúp họ giành chiến thắng. Điện thoại đổ chuông, Shiv nói với Sanchi rằng cô nên quyết định giữa việc nghe máy hay giữ dây diều cho anh. Anh thì thầm với Anandi rằng hôm nay anh không thể mạo hiểm với cái tính cẩu thả của Sanchi được và nháy mắt với cô. Sanchi phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng cuối cùng cô chọn cách đưa điện thoại cho Shiv. Các cánh diều bắt đầu bay lên, Sanchi và Nandu cổ vũ nhiệt tình cho Shiv và Jagdish. Mọi người theo dõi và dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng. Sanchi và Nandu như thường lệ lại cãi nhau trong khi đang cổ vũ cho anh em trai của mình. Jagdish nhớ lại những lúc thả diều của anh với Anandi trước đây, nhưng sau đó anh được Nandu nhắc nhở hãy tập trung cho những thách thức mà Sanchi đưa ra.

Bố chồng Sugna cuối cùng cũng chế ngự và cắt đứt được diều của Basant. Varun bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ qua chiếc ống nhòm và mọi người rất vui khi thấy cậu bé đã vượt qua được nỗi sợ của mình. Makhan vội vã mang đồ ngọt tới cho mọi người trong khi họ đang bận rộn với cuộc thi. Basant cũng cắt được diều của Bhairon. Sumitra bình luận rằng đôi khi Sanchi cũng thật ngây thơ và trẻ con. Varun dọa rằng có một con thằn lằn kìa, Sanchi liền hốt hoảng ném dây diều đi. Nhân cơ hội này Shiv nói Anandi giữ dây diều cho anh và cô nghe theo.

Varun bảo rằng chỉ là một trò đùa thôi mà, khiến cho Sanchi rất tức giận. Makhan vô tình làm đổ trà nóng lên chân Sanchi, Meenu nói rằng sẽ dẫn cô vào trong để chườm đá nhưng Jagdish bảo anh sẽ đưa cô xuống nhà và bôi thuốc mỡ lên vết thương giúp cô. Khi mọi người đi rồi, Varun gợi ý với Shiv hãy cắt đứt dây diều của Jagdish đi vì giờ nó đang ở trong tay Nandu, nhưng Shiv nói rằng anh sẽ không chơi ăn gian để giành chiến thắng như vậy.

Tại nhà Ratan Singh



Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ Sankranti. Ganga đang làm việc trong bếp, cô tự nhủ với mình rằng giờ thì cô đã có thể thực hiện quyết định chạy trốn khỏi nhà này rồi, nhưng cô biết tới gặp ai bây giờ, ai sẽ là người giúp đỡ và che chở cho hai mẹ con cô đây? Cô nhớ lại lời ngỏ ý giúp đỡ của Jagdish. Tập phim khép lại ở khuôn mặt căng thẳng của cô. Xem tập tiếp theo tại đây