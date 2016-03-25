Tập phim bắt đầu với cảnh Dadisaa đang hướng dẫn cho Basant vì ông sẽ đến thăm cha của ông. Bà yêu cầu ông đưa laddoos cho cha mình. Basant cho biết, ông ấy không thể ăn nó vì bác sỹ đã nói như vậy. Dadisaa nói, nó tăng cường sức khỏe . Genga nói, con muốn đi nhưng Ganga cần con ở đây. Basant nói, anh sẽ chăm lo tất cả mọi thứ. Dadisaa chúc anh vui vẻ. Basant rời đi. Shiv nói Anandi phải cẩn thận với Saachi vì cô ấy sẽ đi cùng cô đến Jaitsar. Anandi nói, em biết, bây giờ cô ấy đã thay đổi, nhưng không biết liệu cô ấy có bị tổn thương khi nhìn thấy lễ tắm cho con của Jagya và Ganga hay không. Shiv nói, đáng lẽ em nên đã từ chối con bé. Anandi nói, em không thể làm thế vì em không muốn trở thành rào cản khi con bé muốn thay đổi cách cư xử. Shiv đi đưa Amol lên phòng. Anandi mỉm cười. Các Maharashtrian đang đưa Thali của kumkum và nghệ cho Panditji. Khách khứa đến và chúc họ những điều tôt đẹp nhất. Dadisaa mời họ ngồi. Ira, Meenu và Anandi đến cũng chúc gia đình . Anandi ôm Dadisaa. Mọi người đều mỉm cười. Anandi chào bà. Sau đó cô ôm Sumitra. Dadisaa nói, thật là một phép lạ khi Anoop lấy lại được trí nhớ. Bà hỏi về Amol. Saachi đưa Amol vào trên xe của bé. Mọi người đều nhìn vào họ.

Dadisaa và Sumitra không hài lòng khi nhìn thấy Saachi đến. Dadisaa nhớ lại lời xúc phạm mà Saachi đã nói với bà. Sumitra cũng nhớ lại vở kịch của Saachi. Dadisaa nói với Amol rằng cháu là Amol của Anandi của ta à và chúc phúc cho cậu bé. Anandi giới thiệu Aloop cho các thành viên trong gia đình. Dadisaa ban phước cho ông. Saachi chạm chân Dadisaa và xin lỗi về hành vi của mình. Cô xin sự tha thứ của bà. Dadisaa tha thứ cho cô. Cô chắ hai tay của mình và xin lỗi Sumitra. Sumitra tha thứ cho cô. Saachi cảm ơn bà. Jagya đến. Saachi chúc mừng anh. Jagya mỉm cười khi nhìn thấy Amol. Anh chào Amol và nói với Anandi rằng Amol thật tuyệt. Anh nói rằng, tất mọi người rất tự hào về em. Anh chào Ira và Meenu. Họ chúc mừng Jagya. Meenu cảm ơn Jagya vì đã giúp Anoop nhớ lại quá khứ. Jagya hỏi về Shiv. Anandi nói, anh ấy gửi lời chúc tốt đẹp đến anh. Jagya nói, cho anh gửi lời chúc đến mọi người và nói rằng anh sẽ đến gặp mọi người khi nào anh đến Udaipur. Anandi đến gặp Ganga. Saachi nói, cháu muốn xin lỗi Ganga. Dadisaa cho phép cô đến gặp Ganga. Saachi cảm ơn bà.

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Mahi lướt web và nghĩ về những lời nói hào hứng của Amol về việc phục vụ trong quân đội. Mahi gọi một số sĩ quan quân đội và nói anh nộp đơn. Người bạn của anh tên là Rohit hỏi, bạn có chắc bạn muốn gia nhập quân đội. Mahi nói, tôi rất chắc chắn. Daddu đến và hỏi Mahi, có phải cháu đang muốn gia nhập quân đội không? Mahi nói, trung tâm cricket cần thông tin chi tiết của cháu. Daddu nói, Anoop và ông đã lên kế hoạch tham gia vào câu lạc bộ golf. Mahi nói, cháu phải đi. Daddu nói anh hãy tam gia với ông. Anandi đến và chúc cô những lời tốt đẹp. Cô nói rằng cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh phúc của bạn. Cô giới thiệu Ganga với Amol. Ganga nói, tôi không có bất kỳ từ nào để ca ngợi quyết định của bạn. Bạn thực sự là người tốt. Anandi nói, tôi hạnh phúc nhiều vì nhờ có cậu bé. Cậu bé đã thay đổi cuộc đời tôi. Gehna nói chúng ta rất vui khi nhìn thấy con trai của cháu. Anandi nói, các nghi lễ sẽ bắt đầu sớm và nói Ganga hãy nói nếu cô cảm thấy mệt. Ganga nói, tôi không cần phải chăm sóc bản thân mình vì tất cả mọi người đều đang chăm sóc tôi. Saachi vào, nụ cười trên khuôn mặt Ganga biến mất.

Anandi nói, tôi quên nói với cô rằng Saachi cũng đến. Saachi nói, tôi biết có lẽ cô có nhiều điều thắc mắc về việc tôi đến đây. Tôi không đến để chỉ tham dự lễ tắm bé mà tôi còn đến để xin lỗi đến tất cả mọi người. Cô xin lỗi Ganga vì những sai lầm của mình. Tôi đã đi lạc lối. Tôi đến với cô vì tôi nhận ra lòng tốt của cô. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ganga nói, cô không phải xin lỗi tôi. Saachi cảm ơn Ganga và nghĩ đến việc làm hỏng ngày vui của cô ấy.

Tập 67b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HfhjK_KUQo0

Dinh thự nhà Singh

Tập phim bắt đầu khi Sanchi cầu xin sự tha thứ của Ganga, cô nói: Nhìn tôi lúc này, chắc trong đầu cô đang đặt ra rất nhiều câu hỏi. Sự thật là tôi không đến đây chỉ để tham dự lễ tắm trẻ của con cô, mà tôi đến để xin lỗi mọi người, tôi biết mình đã làm tổn thương họ rất nhiều. Sanchi xin lỗi Ganga vì những hành vi sai trái của mình. Ganga nói: Cô không cần phải xin lỗi tôi đâu cô Sanchi. Cô đã nhận được sự tha thứ của tôi ngay từ lúc cô nhận ra sai lầm của mình. Sanchi cảm ơn vì Ganga đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện, Ganga mỉm cười.

Nandu dắt Mannu đến phòng của Ganga để gọi Anandi. Nandu và Mannu rất vui khi nhìn thấy Amol. Nandu bắt tay với Amol, sau đó tự giới thiệu bản thân: Mình là Nandu, còn đây là Mannu. Cậu là Amol phải không? Mannu cũng bắt tay với Amol. Amol rất vui khi gặp Mannu và Nandu. Ganga, Gehna và Anandi mỉm cười nhìn bọn trẻ kết thân với nhau. Nandu nói với Anandi rằng bà nội đang gọi mọi người vì lễ pooja đã sắp bắt đầu.

Sanchi nói trong đầu: Cảm ơn Ganga vì đã tha thứ cho tôi. Cô đã trao cho tôi một cơ hội để phá nát hiện tại của cô một lần nữa. Tôi sẽ cướp đi hạnh phúc này từ tay cô. Sanchi mỉm cười xảo trá. Ở đại sảnh, những người phụ nữ đang nhảy múa trên nền các bài hát dân gian. Gehna, Sanchi, Anandi và nữ y tá đưa Ganga đang ngồi trên xe cáng (được trang trí rất nhiều hoa) ra ngoài đại sảnh. Nandu, Mannu và Amol cũng đi cùng với họ. Những người phụ nữ khác rất sốc khi nhìn thấy Ganga ngồi trên xe cáng, họ hỏi bà nội: Cái này là gì? Ganga bị làm sao vậy? Bà nội nói: Ganga hoàn toàn khoẻ mạnh. Chúng tôi không cho phép con bé bước khỏi giường để đề phòng tình huống xấu xảy ra. Sẽ không tốt nếu con bé phải đi lại nhiều trong tình trạng này, cho nên nó phải ngồi trên xe cáng, không có gì đáng lo cả. Sáu tháng đã trôi qua an toàn, bây giờ đang là tháng thứ bảy. Những tháng cuối cùng của thai kì cũng sẽ tốt đẹp thôi. Mọi người rất nhẹ nhõm khi nghe được điều đó.

Thầy cúng yêu cầu mẹ chồng của thai phụ bắt đầu buổi lễ. Sumitra nói với bà nội: Mẹ à, mẹ hãy bắt đầu đi. Bà nội từ chối: Cô nói gì vậy Sumitra? Tôi nên bắt đầu trong khi cô mới chính là mẹ chồng của Ganga hay sao? Sumitra nói: Cái cách mà mẹ đã chăm sóc cho Ganga, con chưa bao giờ làm được. Ngày quan trọng này đã đến với chúng ta, tất cả đều là nhờ những nỗ lực và sự cầu nguyện của mẹ, cho nên mẹ xứng đáng được làm điều này hơn con. Bà nội rất cảm động khi nghe điều này và đồng ý. Bà nội bắt đầu buổi lễ tắm trẻ bằng việc đặt chunri (một mảnh vải) đỏ lên tay Ganga, đeo vòng hoa, cho cô ăn đồ ngọt, đặt quà vào lòng và thì thầm những lời chúc tốt đẹp nhất cho đứa trẻ vào tai Ganga. Tiếp sau bà nội, lần lượt Sumitra, Gehna, Anandi, Ira, Meena và những vị khách khác cho Ganga ăn đồ ngọt, đặt quà và chúc mừng cô. Ganga rất hạnh phúc. Sanchi rất ghen tị khi nhìn những điều này. Cô nói với bà nội rằng cô cũng muốn làm lễ cho Ganga. Tất cả sững người nhìn Sanchi thì thầm vào tai Ganga những lời chúc, khi thấy Ganga mỉm cười, ai nấy cũng nhẹ nhõm đôi phần.

Bà nội nói với hai người phụ nữ mà bà đã mời từ Marahashtra: Chúng tôi đã hoàn thành các nghi thức truyền thống của chúng tôi rồi, bây giờ hai cô có thể thực hiện theo cách của mình. Ganga rất xúc động khi thấy bà nội đã cất công mời họ tới tham dự lễ tắm trẻ. Cô hỏi bà nội: Bà nhớ đến điều này sao? Bà nội gật đầu, Ganga rất vui. Hai người phụ nữ thực hiện nghi thức theo cách riêng, sau đó nói về cách họ gọi lễ tắm trẻ trong Maharashtra Dohal Jevan và giải thích ý nghĩa của nghi lễ mà họ đã thực hiện, bao gồm đặt tilak với kumkum, tặng quà, cho thai phụ ăn những món mà cô ấy thích nhất trong suốt thai kì. Mọi người rất vui vẻ ngoại trừ Sanchi, cô đang rất ghen tức với Ganga. Sau đó, một người phụ nữ mang hai hộp đồ ngọt khác nhau tới trước mặt Ganga, bà bảo cô hãy chọn một chiếc hộp mà không được mở nó ra. nếu chọn barfi thì cô sẽ sinh con gái, còn chọn pedas thì sẽ sinh con trai. Đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ mang lại niềm vui cho mọi người. Ganga bối rối.

Sumitra bảo Ganga: Con hãy chọn hộp bên phải, nó sẽ là pedas và con sẽ sinh con trai, nhưng Gehna lại nói: Trong nhà đã có rất nhiều con trai rồi, Mannu, Nandu, con nên chọn hộp bên trái, như vậy sẽ có thêm một bé gái cùng chơi với Bhairavi của bác. Mọi người bật cười. Sanchi ghen tức muốn bốc hoả. Ganga rất bối rối. Mannu đi tới và đặt tay lên một chiếc hộp, ý muốn nói là mẹ hãy chọn cái này. Ganga hỏi cậu bé: Con muốn mẹ chọn nó sao? Mannu vui vẻ gật đầu. Gang mở chiếc hộp ra, trong đó là pedas, cô mỉm cười đưa cho mọi người xem. Tất cả vui vẻ vỗ tay. Bà nội nói đùa: Có vẻ như Mannu chỉ muốn có em trai. Tất cả mọi người nở nụ cười hạnh phúc, trong khi Sanchi cứ lườm nguýt Ganga.

Nhà Shiv

Ông nội, Anoop và Alok vui vẻ trở về nhà, khi vừa mở cửa ra, họ nhìn thấy Mahi ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một tập tài liệu chuẩn bị rời đi. Ba người rất ngạc nhiên. Ông nội hỏi Mahi: Cháu định đi đâu vậy? Cháu nói là phải đến phòng tập kia mà, cháu không tới đó sao? Mahi nói dối rằng buổi tập đã bị huỷ, cho nên anh đi lấy bản photo văn bằng của mình và gửi chúng tới lớp cricket. Alok nói đùa với ông nội và Anoop: Người đàn ông ăn mặc lịch sự này có phải Mahi của chúng ta không, hay là một người khác? Cả ba cùng cười. Mahi xin lỗi và rời đi.

Ông nội nói: Đây là lần đầu tiên ba nhìn thấy một người chỉ đi lấy bản copy mà lại ăn mặc trang trọng như thế. Anoop đăm chiêu suy nghĩ. Ông nội hỏi Anoop đang nghĩ gì, ông trả lời: Nhìn Mahi rất đẹp trai trong trang phục đó, con đang nghĩ thằng bé sẽ rất hợp với bộ quân phục. Ông nội hỏi: Mahi và quân phục ư? Con đừng quên thằng bé không có hứng thú gì với quân đội, nó chỉ quan tâm đến bộ môn cricket thôi. Thực tế thì con nên tưởng tượng ra nó trong bộ đồng phục chính thức của đội tuyển cricket Ấn Độ. Anoop mỉm cười. Cả ba người đàn ông cùng bước vào nhà. Ông nội hỏi Alok và Anoop: Trong hai đứa, ai sẽ là người pha café cho ba đây? Alok nói: Con không thể. Anoop cũng từ chối: Con thậm chí còn không biết làm nó như thế nào.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Dinh thự nhà Singh

Sau khi lễ tắm trẻ đã hoàn tất, khách khứa lần lượt ra về. Ira, Meena, bà nội, Sumitra, Anandi, Ganga, Sanchi và Gehna đang ngồi cùng nhau. Y tá đang kiểm tra huyết áp cho Ganga, sau đó nói với mọi người: Huyết áp của cô ấy vẫn ở mức bình thường, không có gì đáng lo cả. Mọi người rất vui ngoại trừ Sanchi, họ cùng nhìn Nandu, Mannu và Amol đang vui vẻ chơi đùa. Anandi nói rằng Amol đã hoà nhập được với Mannu và Nandu, xem ra chúng rất hạnh phúc khi chơi cùng nhau. Gehna nói, làm sao mà chúng không vui cho được, chúng đã có thêm một thành viên mới cùng chúng quậy phá, và sắp tới sẽ lại được đón thêm một đứa bé nữa. Mọi người mỉm cười. Bà nội bảo Anandi hãy thường xuyên mang Amol tới đây nếu cậu bé thích chơi với Nandu và Mannu, bằng cách này Amol sẽ thân thiết hơn với mọi người ở đây. Anandi đồng ý. Bà nội nói về lễ tắm trẻ đã diễn ra tốt đẹp. Ganga nói thêm: Cháu rất vui khi cô Anandi và gia đình cô ấy đã tới đây, niềm vui của chúng ta đã được nhân đôi. Sanchi nghĩ thầm: Tôi vẫn chưa thể tin được là Jagdish lại bỏ tôi để đi theo một cô gái quê mùa như cô, Ganga à.

Jagdish trở về nhà và hỏi y tá: Cô đã kiểm tra cho Ganga chưa? Tình hình vẫn ổn chứ? Y tá đáp: Vâng thưa bác sĩ. Jagdish cảm thấy nhẹ nhõm. Ira nói với Jagdish, con đã mất rất nhiều thời gian để về nhà. Jagdish nói: những ngày này ở bệnh viện có rất nhiều việc phải làm vì thế con về muộn, nhưng con hi vọng mọi người vui với lễ tắm trẻ vừa rồi. Meena nói: Mọi thứ đều tuyệt. Bác và chị Ira chỉ có cơ hội được nhảy múa khi ở Jaitsar. Ira cười. Meena nói tiếp: Nếu con về sớm hơn thì niềm hạnh phúc trong buổi lễ đã được nhân đôi rồi. Jagdish nói đùa: Con có thể làm gì đây? Bà nội đã cảnh báo con không được phép tham dự buổi lễ của phụ nữ, cho nên con phải đi tới bệnh viện thôi. Con bị cấm ở đây mất rồi. Tất cả bật cười. Bà nội nói: Đúng vậy, tôi đã nói với Jagdish rằng hôm nay không cần đứng trông vợ, vì chúng ta đã chăm sóc cho Ganga rồi. Tất cả lại cười. Jagdish nói với Ganga: Anh nghĩ là em nên đi nghỉ, hôm nay em đã ngồi đủ rồi. Sanchi rất ghen tỵ khi thấy Jagdish chăm sóc cho Ganga. Bà nội bảo Jagdish đi gọi Makhan giúp đỡ. Sanchi liền đứng dậy và nói: Không cần tới chú Makhan đâu bà, đã có cháu ở đây, cháu sẽ giúp cho anh ấy. Mọi người rất căng thẳng nhưng bà nội đã đồng ý. Sanchi nở nụ cười nham hiểm tiếp cận Ganga, cùng Jagdish và y tá đẩy xe cáng đến phòng Ganga.

Y tá hỏi Jagdish: Tôi có thể về nhà một lát được không? Mẹ chồng tôi không được khỏe, tôi về nhà nấu nướng rồi sẽ quay lại ngay. Jagdish nói: Được rồi, nếu như cô không thể đến vào buổi tối thì hãy thông báo cho tôi, tôi sẽ bố trí một người khác. Y tá nói: Không cần đâu bác sĩ, tôi sẽ quay lại sau 2 tiếng nữa. Jagdish đồng ý, y tá rời đi.

Ganga nói với Jagdish: Bác sĩ à, anh hãy đi tắm và nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ em không cần gì cả. Jagdish nói: Được rồi, lát nữa anh sẽ quay lại với em. Jagdish rời đi. Lúc này chỉ còn Sanchi và Ganga ở trong phòng. Ganga nói: Bác sĩ và mọi người trong nhà luôn quan tâm tới tôi. Họ chăm sóc cho tôi rất chu đáo trong khi lại quên phải chăm sóc bản thân mình, tôi phải nói với họ điều đó. Sanchi nói: Họ phải quan tâm tới cô trong tình trạng này, vì nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì họ sẽ rất lo lắng. Ganga nói: Gia đình luôn ở bên cạnh tôi, vì vậy mà nhiều tháng đã trôi qua thành công, tôi rất có lòng tin vào thần linh, tôi thật sự may mắn khi có một gia đình như vậy. Sanchi chế nhạo: Tất nhiên rồi, cô rất may mắn, nhưng tôi tin là cô sẽ gây rắc rối cho họ hơn là may mắn. Ganga bối rối.

Sanchi bắt đầu đả kích: Tôi ngưỡng mộ cô rất nhiều Ganga à, cô thực sự là một người có quá nhiều mưu mẹo và chỉ việc đứng từ xa để điều khiển các kế hoạch. Đầu tiên, cô cài bẫy Ratan Singh, vì mờ mắt trước sự giàu có của nhà hắn cho nên cô đã mang thai Mannu, sau đó cô lại bỏ rơi hắn ta vì cô đã để mắt tới Jagdish. Cô rất thông minh khi cài bẫy anh ấy và khiến anh ấy phải kết hôn với cô, và giờ cô lại đang mang thai con của anh ấy. Wow, cô đúng là một con người đầy toan tính. Đừng coi tôi ăn nói xằng bậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự thông minh của cô. Tôi nghĩ chị dâu Anandi nên lấy cô làm tấm gương cho tổ chức bảo vệ phụ nữ của chị ấy, như vậy họ có thể tìm hiểu các thủ thuật để giải quyết việ̣c gia đình tốt hơn. Tôi thật ngu ngốc khi trước đây đã nổi giận với cô, lẽ ra tôi nên để mắt tới cô mới phải, có lẽ tôi sẽ học được một vài chiêu trò để sau này còn cài bãy một người khác, như vậy tôi cũng sẽ có được vị trí giống như cô ngày hôm nay. Ganga sốc nặng trước những lời nói của Sanchi, trong khi Sanchi mỉm cười đầy xảo quyệt. Xem tập tiếp theo tại đây