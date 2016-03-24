Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 66: Vợ chồng Anandi hạnh phúc chào đón thành viên mới

Bhairo đến văn phòng cùng với bà nội, ông hỏi về Munim, người bảo vệ nói rằng ông ta đã đi ăn trưa, bà nội hối thúc Bhairo nhanh lên vì bà muốn về nhà. Ông mở tủ lấy một số đồ, bà nội nghe tiếng nhạc phát ra từ đâu đó, bà thắc mắc về chúng, Bhairo cho rằng nó được phát ra từ một gia đình nào đó đang tổ chức đám cưới. Đột nhên có tiếng thét từ đâu đó, bà nội và Bhairo đều nghe thấy và thắc mắc, ông gọi Hari Ram đến và hỏi về tiếng kêu đó. Cả ba người cùng tìm đến nơi phát ra tiếng kêu đó, họ đứng trước kho gạo cánh cửa bị khóa chặt, Bhairo hỏi Hari Ram rằng ai đang ở trong đó. Bahiro và người bảo vệ phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt là Rajender đang có hành vi cưỡng bức Vimla, thấy mọi người cô chạy đến và tìm sự cứu giúp, cô nói rằng Rajender đã làm nhục cô. Rajender nói rằng Vimla đang nói dối ông không làm việc đó, Bhairo tát ông thật mạnh.

Bà nội nhớ về lúc Vimla cầu xin gia đình để được nghỉ việc, Vimla cho biết chồng cô lâu rồi không về nhà vì thế mà Rajender đã đe dọa cô, cô cố gắng thoát khỏi hắn bằng mọi cách thậm chí cô còn xin nghỉ việc nhưng hắn vẫn khong tha cho cô. Bhairo tức giận nói rằng Rajender không được tha thứ bởi những hành vi không tôn trọng phụ nữ, hắn phải được trừng phạt. Rajender vẫn ngoan cố đỗ lỗi cho Vimla, bà nội tức giận lấy gậy đánh vào Rajender không thương tiếc, bà nói hắn mù hay sao mà không thấy lỗi lầm của mình. Bhairo nói bà nội rời khỏi cùng với Vimla để ông gọi cảnh sát đến, bà nội nói với Vimla nếu cô nói sớm với bà thì mọi việc không tồi tệ như bây giờ, bà nói Vimla không nên sợ hãi những người như vậy cô phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Vimla cảm ơn bà về tất cả, lúc đó cảnh sát đến dẫn Rajender đi.

Tại Udaipur, mọi người trang trí nhà với đầy màu sắc và rất nhiều bong bóng để chào đón Amol, mọi người đều vui vẻ chào đón thành viên mới, Meenu làm lễ Arti cho Amol, ông nội vui vẻ tặng quà cho cậu bé kèm theo những lời chúc phước lành, Alok chụp rất nhiều hình để lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất, Anoop mang đến cho Amol chùm bóng bóng Mahi giúp cậu bé buộc chúng lại và Sanchi mang đến socola tặng cho cậu bé cùng với sự hoan nghênh, nhưng bên trong cô lại nghĩ rằng mọi người sẽ phát điên ngay bây giờ. Amol nói với Anandi “Dì ơi con muốn uống nước”, Anandi thoáng buồn nhưng ông nội nói rằng Anandi bây giờ không phải là dì của Amol nữa mà là Mẹ, ông dạy Amol gọi Anandi bằng Mẹ, Shiv cũng động viên cậu bé. Amol gọi Mẹ, điều này làm cô rất hạnh phúc, Mahi đi lấy nước cho Amol, Anandi cho cậu bé uống và Alok không quên chụp lại những khoảnh khắc đẹp đó.

Jagdish đang đo huyết áp cho Ganga, bác sĩ phụ trách cho Ganga cũng đến và hỏi về tình trạng của Ganga, bà nội và Sumitra đến cả hai thắc mắc vì sự có mặt của bác sĩ, Jagdish trấn an bà rằng anh chỉ muốn bác sĩ kiểm tra cho Ganga cũng như đứa bé kỹ càng hơn, Ganga nói rằng cô sẽ ổn và họ không nên lo lắng cho cô. Bác sĩ đề nghị mọi người ra ngoài để cô tiến hành kiểm tra cho Ganga.

Trong lúc đó Anandi đang hướng dẫn cho Amol nhận diện về tất cả mọi người trong gia đình, Sanchi đi đến, Anandi mời cô ngồi xuống cô nói với Amol đây là cô Sanchi của cậu bé. Sanchi tức giận nhưng cô ráng kìm chế bản thân, cô cố tỏ ra vui vẻ và nói Amol có thể gọi cô bằng Sanchi cũng được, Anandi không đồng ý vì Sanchi là cô của Amol nên cậu bé phải dùng cách xưng hô phù hợp. Sanchi cảm thấy khó chịu về những bài thuyết giảng của Anandi, lúc này Meenu mang đến bánh ngọt, Sanchi thấy hạnh phúc cô định cầm nó nhưng Meenu nói rằng đây là của Amol, Sanchi tức giận và thấy sốc. Meenu dịu dàng đưa bánh cho Amol, cậu bé xin phép Anandi được ăn cô hạnh phúc vì sự lễ phép và hiểu chuyện của cậu bé, Amol nhận bánh từ Meenu và cảm ơn bà. Meenu hạnh phúc và khen cậu bé thông minh, Sanchi thấy chướng mắt nên rời đi, Meenu cùng Anandi vui vẻ bên Amol.

Jagdish cùng Sumitra và bà nội đang chờ bên ngoài phòng Ganga, ai cũng lo lắng về tình trạng của cô. Bác sĩ gọi mọi người vào bên trong vì bà đã kiểm tra xong cho Ganga, bác sĩ nói rằng Ganga vẫn ổn và đứa bé cũng vậy mọi chuyện rất tốt. Bác sĩ yêu cầu Jagdish ra ngoài để trao đổi một vài thứ, Jagdish hỏi về tình trạng Ganga có gì đó không ổn? Bác sĩ nói rằng kích thước của em bé tăng quá nhanh và tử cung của Ganga có thể không chịu đựng nổi tình trạng Ganga hiện này rất xấu, bà nói rằng bây giờ bà không thể làm gì hơn ngoài sự cố gắng của bản thân Ganga.

Jagdish sốc và bối rối, bác sĩ xin phép rời khỏi, anh bước vào phòng cùng mọi người, bà nội nói rằng thần Devi sẽ luôn bảo vệ cho hai mẹ con Ganga và sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với cô, Sumitra nói bà sẽ mang sữa cho Ganga, bà nội cũng tời khỏi để lại Jagdish và Ganga cùng nhau. Jagdish còn rất lo lắng và bối rối không biết làm sao đối diện với Ganga, anh nói rằng anh phải trở lại bệnh viện, Ganga nói anh có thể ở lại với cô một lát. Jagdish ở lại, Ganga nói rằng cô muốn anh thực hiện dùm cô một yêu cầu, Jagdish nói rằng bất cứ yêu cầu nào anh cũng sẽ làm cho cô, Ganga nói cô muốn ăn kulfi, anh thắc mắc vì trong thời tiết này mà Ganga lại muốn ăn kulfi? Ganga gật đâu, Jagdish nói cô chờ một lát anh sẽ mang đến cho cô, anh rời đi để lại Ganga với nhiều suy nghĩ.

Tập 66-b

https://www.youtube.com/watch?v=0i358q5TrfY

Tập phim bắt đầu với cảnh Ganga nhờ Jagya mang Khulfi cho cô ấy. Jagya nói, nó không tốt. Nhưng Ganga khăng khăng đòi, Jagya đồng ý và đến bệnh viện. Ganga nói với đứa bé rằng cha con người rất tốt và đó là lý do tại sao không thể nói dối. Cô nói, mẹ biết mẹ không tốt. Nhưng mẹ có niềm tin rằng mẹ sẽ khỏe và sẽ sinh con ra đời. Cô nói, con phải đến với thế giới này cùng với tất cả mọi người, không cần nghĩ đến sự tồn tại của mẹ. Anandi đang chơi với Amol. Amol không thể nhặ được chiếc xe. Anandi đưa cho cậu. Amol ném nó đi. Shiv đến. Anandi dạy cậu cách lái xe đồ chơi. Shiv hỏi, Amol không thích chiếc xe này. Anh nói, đó là lý do tại sao cha đã mang đến một chiếc xe điều khiển từ xa. Shiv dạy cho cậu thấy làm thế nào để lái xe đồ chơi. Amol mỉm cười. Anandi và Shiv cũng cười. Rishton Ka Manja ...... . Bản nhạc vang lên ... ..Amol cười.

Vào buổi sáng, Basant nói rằng anh không thể đi với em. Bhairav nói, em sẽ lo mọi việc. Hai người phụ nữ đến, Dadisaa chào họ và yêu cầu tất cả mọi thứ phải ổn. Bà giới thiệu họ với gia đình. Và nói, mẹ đã mời họ đến dịp đặc biệt nay này. Bhairav hỏi, cái gì đặc biệt. Dadisaa nói, không ai nhớ rằng đây là tháng thứ7 của thai kỳ của Ganga đã bắt đầu và chúng ta phaỉ tổ chức một lễ tắm em bé sao. Sumitra và Gehna nói rằng họ quên mất. Dadisaa nói, Ganga thích Marathi Goad bharayi và đó là lý do tại sao gọi họ. Sumitra nói, mẹ cũng đã quyết định về ngày rồi à. Dadisaa nói đó là ngày mai. Và nói Shalini và Pratibha sẽ cho cô biết những gì cần phải làm. Bà nói rằng, bà sẽ mời khách.

Mahi nhận chuyển phát nhanh cho Anoop từ quân đội Ấn Độ. Anoop mở lá thư và nói rằng quân đội sẽ vinh danh ông vào ngày độc lập. Mọi người đều rất vui. Alok và Daddu Chúc Mừng Anoop. Shiv cũng chúc mừng ông. Mahi nói, tại sao họ lại quyết định như vậy sau rất nhiều năm. Daddu nói, quân đội đã nhận ra rằng Anoop rất dũng cảm và có thể đi đến bất kỳ đâu để cứu dân tộc. Anoop nói, nó là một công việc uy tín và mang đến sự tôn trọng. Anoop nói về các quốc gia. Ông nói rằng, chúng ta có quyền tự do tôn giáo và những người khác cũng thế. Nó cho thấy sự hài lòng. Ai cũng phải suy nghĩ về an ninh của quốc gia. Anoop nói, chúng ta ở đây một cách an toàn vì quân đội đang trông coi ở biên giới.

Dadisaa gọi Ira. Ira chào bà và hỏi bà về Ganga. Dadisaa nói rằng Ganga khỏe và mời họ đến lễ bharayi / lễ tắm bé của Ganga. Ira nói, tất cả phụ nữ sẽ đến vì đó là chức năng của phụ nữ. Ira nói với mọi người rằng maaji chỉ dành cho phụ nữ. Daddu nói, nghi lễ nên được thay đổi. Alok nói, nó không thể thay đổi. Meenu hỏi, con sẽ đưa Amol đi cùng chứ? Anandi nói, có và nói tất cả mọi người đang chờ đợi để gặp Amol. Saachi nghĩ về việc đi cùng với họ. Cô hỏi, em có thể đến Jaitsar với chị không. Em muốn xin lỗi Jagya và Ganga về hành vi của mình. Cô nghĩ đến việc giải quyết dứt điểm với Ganga và cư xử đàng hoàng. Anandi nói, nếu em thực sự ăn năn thì em có thể đến. Saachi hỏi, em có thể đến với chi chứ?

Sumitra đến chỗ Ganga và hôn lên trán cô. Bà mang đò ngọt đến cho cô ăn. Ganga hỏi, hôm nay là ngày dặc biệt gì? Sumitra nói, có và đó là lý do tại sao maa saa nhớ nó. Cô nói rằng tháng thứ 7 của con đã bắt đầu. Đây là giây phút hạnh phúc của chúng ta. Ngày mai là ngày lễ tắm em bé của con. Maa saa tổ chức tất cả mọi thứ. Ganga nói, bà đang tắm cho con với quá nhiều tình yêu của bà. Con không thể đáp lại hết tình yêu thương của bà dành cho con. Sumitra nói, con đã làm rất nhiều cho chúng ta. Con đang đặt cược cuộc sống của con. Ngày mai em bé của con sẽ được ban phước bởi tất cả mọi người. Chúa sẽ không bao giờ để lãng phí phước lành. Bà nói rằng, mẹ đang mong chờ đứa cháu trai lớn của mẹ. Ganga nói, con cũng đang chờ đợi đến ngày đó. Sumitra lại nói cô ăn đồ ngọt vì em bé. Ganga ghi lại video của mình trên máy tính bảng. Thỉnh thoảng cô hỏi con các câu hỏi. Cô nói với em bé và nói rằng anh trai lớn của con Mannu chăm sóc mẹ và sẽ yêu con nhiều hơn mẹ. Cô nói con hãy sớm đến. Xem tập tiếp theo tại đây