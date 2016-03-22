Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 63: Sanchi tụ tập với nhóm bạn hư hỏng

Tập phim bắt đầu với cảnh Alok đang mắng Sanchi và ông nói, làm sao con có thể nói rằng Anandi và Shiv không thể mang đứa bé về, điều gì sẽ xảy ra nếu trại mồ côi không đưa đứa trẻ cho chúng. Chúng sẽ rất đau buồn. Saanchi nói, những gì con nói hoàn là sự thật ba à! Anandi nói, xin lỗi vì đã khiến cả nhà phải lo lắng cho chúng con. Sanchi nói, con đã không suy nghĩ khuyên chị ấy không nên muốn làm gì thì làm như thế. Alok đề nghị Saachi hãy dừng nói những câu vô nghĩa ấy đi.

Ai đó đến và đưa cho Jagya bản báo cáo. Sau khi đọc bản báo cáo, trông Jagya có vẻ căng thẳng. Dadisaa hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Jagya nói, đây chính là bản báo cáo về sức khoẻ của Ganga và trong này có ghi sức khoẻ Ganga không hề tốt chút nào. Cô ấy đang dần phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Đứa bé càng lớn thì Ganga lại càng khó giữ được nó. Jagya bắt đầu khóc, anh nói, con sẽ không thể sống được nếu cô ấy xảy ra bất cứ mệnh hệ gì. Dadisaa dỗ dành anh và nói, cháu chính là 1 bác sĩ, cháu đã nhiều lần thấy được những điều kì diệu xảy ra và điều này sẽ xảy ra thôi. Dadisaa nói, bà rất tin tưởng vào thần Devi và Ganga, bà bảo Jagya hãy đi đến chỗ con bé đi. Jagya nói, con không thể đối mặt với cô ấy được đâu nội à. Dadisaa nói, nhưng con bé nó muốn gặp cháu bây giờ, con bé cần tình thương của cháu ngay lúc này. Cháu chính là sự sống của nó.

Đào Diệu Linh - cô dâu 8 tuổi

Anandi nói với Shiv, anh nói em có đủ khả năng để nuôi đứa trẻ không? Shiv nói, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anandi nói, nhưng bằng cách nào đây anh? Và nói nếu Sonali viết về những nhận xét của Sanchi thì sao? Em đã quyết định được tên của đứa bé. Shiv nói, chúng ta sẽ đến trại trẻ mồ côi và giải thích với họ. Anandi nói, đây chính là thử thách cho tình yêu của anh và em. Đó sẽ là món quà quí giá nhất nếu họ Amol cho chúng ta, Shiv trấn an cô.

Jagya đến gần Ganga. Ganga đang nhìn vào bụng cô, nó đang to dần. Jagya và Ganga lại nói chuyện với nhau như thường. Ganga nhờ anh lấy giúp cô bữa sáng cho cô từ mẹ Sumitra. Ganga đặt tay Jagya lên trên bụng của mình. Jagya có cảm giác như đứa bé đang đạp. Ganga nói, tất cả mọi người sẽ rất hạnh phúc. Jagya nói, em chính là người mẹ mà có thể hi sinh được tính mạng của mình để ban cho con chúng ta 1 sinh mạng, đứa bé nhất định sẽ yêu thương em hơn bất kì người nào. Ganga nói, liệu em có thể sống để nhìn được con mình không anh? Jagya, chắc chắn là vậy. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống của mình thôi và ta còn nhiều nơi cần phải đến nữa.

Có ai đó gõ cửa vào lúc 6h sáng. Shiv tỉnh giấc và xuống để mở cửa. Anandi cũng theo chồng mình. Mahi cải trang thành 1 người đưa thư và đến để đưa bưu kiện cho họ. Tất cả mọi người đều đến và cầu mong cho Shiv và Anandi sẽ có 1 ngày kỉ niệm đáng nhớ. Anandi và Shiv cảm ơn mọi người. Daddu nói, ông rất tự hào về 2 đứa. Shiv nói, sẽ có 1 bất ngờ lớn. Daddu nói, Anoop và Mahi luôn là bậc thầy của những bất ngờ. Shiv hỏi xem Mahi đâu. Alok bảo Shiv vào nhà. Saachi nghĩ: tôi không muốn bị lôi kéo vào mấy trò ngu ngốc này tí nào.

Sanchi mở cửa và bảo Mahi vào nhà. Mahi đi vào và chúc phúc cho Shiv và Anandi. Anandi cảm ơn Mahi. Dadisaa chi Sumitra xem những bộ quần áo mà Bhairov mua và nói: những bộ xari này là mua cho Meenakshi. Sumitra nói, họ chắc chắn sẽ thích chúng. Anandi có thể sẽ rất hạnh phúc nếu tất cả chúng ta đều đến lễ kỉ niệm của con bé. Dadisaa nói, con bé đã đủ trưởng thành để hiểu chuện này. Daddu đang trang hoàng lại cho lễ kỉ niệm của Anandi và Shiv . Meenu bảo Shiv và Mahi hãy đi chuẩn bị. Shiv và Mahi tự hỏi họ sẽ ăn sáng ở đâu đây. Anandi cười họ và nói 2 người sẽ ăn ở phòng chứa đồ ăn. Anandi nói em sẽ đến trại mồ côi. Shiv nói em chắc chắn sẽ thuyết phục được họ. Solani nói với viện trưởng rằng cô gái Saanchi đó phản đối việc nhận nuôi và tôi cần phải ghi chú chuyện này trong bản tường trình. Viện trưởng nói, Anandi và Shiv rất trưởng thành và luôn rõ ràng trong mọi thứ. Sonali nói, chúng ta không thể bỏ qua được sự thật này. Anandi đến và nghe được mọi thứ.

Tập 63-b :

Tập này bắt đầu với việc Anandi yêu cầu Sonali hãy nhớ rằng đó chỉ là suy nghĩ của Sanchi trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Anandi nói: “ Chúng tôi đang chờ ngày thành viên mới đến, thậm chí tôi còn nghĩ đến sẽ gọi đứa trẻ là Amol. Tôi đã hoàn thành tất cả mọi thứ. Chúng tôi sẽ không cho cô cơ hội để khiếu nại. Cô đã nói rằng mọi người đều đến đây để thỏa mãn những nhu cầu và sở thích của họ mà. Tại sao cô lại từ chối họ. Sonali nói rằng mọi người cần làm rõ những gì họ muốn. Anandi hỏi nếu chỉ có 1 thành viên trong gia đình phản đối thì làm thế nào mà cô lại nghĩ rằng chúng tôi không thể chăm sóc cho đứa trẻ. Sonali xin lỗi và nói rằng cô ấy phải viết vào báo cáo. Anandi sốc. Sumitra nói với Ganga rằng: “ Mẹ phải đến nhà của Anandi nhưng mẹ không muốn để con ở đây trong tình trạng này. Ganga nói Sumitra hãy đến nhà Anandi, tất cả mọi người ở đây sẽ chăm sóc cô. Anandi sẽ hạnh phúc gấp đôi nếu được nhìn thấy Sumitra.

Ganga đưa một hộp nhỏ cho Anandi. Sumitra nói rằng Dadisa đã có quà rồi. Ganga nói rằng cô ấy đã bảo Jagya mua nó, Dadisa bảo Sumitra nhận lấy món quà vì Anandi sẽ thấy rất hạnh phúc. Anandi nghĩ về cuộc đối thoại của Sonali. Cô ấy rất căng thẳng. Shiv đi vào, Anandi lau đi nước mắt. Shiv hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở trại trẻ mồ côi Anandi nói rằng Sonali đã viết những ý kiến của Sanchi vào trong báo cáo. Anandi nghĩ rằng cô đã đánh mất Amol và khóc. Shiv nói những gì thần linh làm đều làm tốt cho chúng ta. Một năm tốt đẹp đã trôi qua và trong tương lai mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi/ Anh ấy bảo Anandi hãy chuẩn bị sẵn sàng vì khách sắp đến. Shiv bảo cô hãy chuẩn bị sẵn sàng và vui lên

Tại bữa tiệc cưới, Aalok và Anoop cười nhìn vào những vật trang trí. Anandi và Shiv đến.Tất cả mọi người đều nhìn họ hạnh phúc. Daddu cười hạnh phúc. Ông chúc phúc và khen ngợi họ. Anooop nói bố đã nói những điều này vào buổi lễ đầu tiên rồi mà. Anandi và Shiv nhận những lời chúc của người lớn tuổi. Ira bảo họ nhận lời cầu phúc của Dadi. Shiv vầ Anandi đến gần bức ảnh của cô ấy và nhận lời cầu phúc. Daddu nói ông đã chụp bức ảnh của Dadji. Ông nhớ cô ấy rất nhiều và rơi nước mắt. Tất cả mọi người đi đón khách.

Trong khi Ganga đang ngủ, Dadisaa đang tìm gì đó. Ganga thức giấc và hỏi bà đang tìm gì. Dadisa bảo Ganga cứ ngủ đi bà quên mất không biết tràng hạt của mình ở đâu. Ganga nhìn thấy nó rơi dưới gầm tủ và nói cho Dadisa biết. Dadisa lấy nó xong thấy đau lưng. Ganga bảo bà lên giường nằm. Dadisa đã quyết tâm với lời thề của mình.

Sanchi đón tiếp bạn của mình. Ankita nói rằng bữa tiệc thật nhàm chán và nhìn như bữa tiệc dành cho người già. Những người bạn khác thì bảo Sanchi hãy làm họ thấy vui như là chủ nhà. Sanchi chấp nhận thách thức của họ. Sumitra và Bhairon đến đó. Daddu và những người khác đón tiếp họ. Họ chào nhau. Bhairon nói với Anoop là tôi đã nghe nhiều về những người lính nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Ông đã đánh bại cái chết. Alok bảo họ gặp Shiv và Anandi đi.

Anandi và Shiv gặp Bhairon và Sumitra. Họ chúc phúc cho cặp đôi. Sumitra kể về Dadisa. Anandi nói rằng bà ấy không thể để Ganga một mình. Sumitra đưa cho Anandi món quà. Anandi đọc thư. Cô ấy hỏi về tình hình của Gangga. Sumitra nói rằng Jagya đã chăm sóc cho Ganga. Và Dadisa cũng đang chăm sóc tốt cho Ganga và bà cũng đã tuyên thệ rồi. Anoop nói về Jagya và Ganga. Ông ấy khen ngợi Anandi, nói rằng gia đình tôi rất may mắn khi cho Anandi. Ông ấy khen ngợi Anandi vì đã phục hồi trí nhớ cho ông. Alok tiếp lời Anoop

Sanchi cho họ xem những chai bia và bạn của cô ấy rất vui. Họ bảo Sanchi uống đi. Sanchi uống nó. Ankita hỏi về bố mẹ Jagya. Sanchi nhìn họ giận giữ. Ankita cười. Xem tập tiếp theo tại đây